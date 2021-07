Ein aufregendes Projekt der Lokalsport-Redaktion steht unmittelbar vor dem Abschluss, der zugleich ein Beginn ist. Nach vielen Monaten der Vorbereitung startet zum Wochenende der erste Rhöner Fußball-Podcast "Du Holz". Premieren-Gast ist Annika Graser aus Aura an der Saale. Die 21-Jährige stieg unlängst mit dem FC Carl Zeiss Jena in die Frauenfußball-Bundesliga auf und gibt im Interview spannende und sehr persönliche Einblick in ihr Sportlerleben.

Abrufbar sind die Folgen über Spotify und Apple Podcasts sowie auf weiteren Podcast-Plattformen. Wer sich bereits im Vorfeld informieren möchte, darf uns gerne auf unserem Instagram-Kanal (duholz_podcast) besuchen. Das Produktions-Team bilden die Redakteure Johannes Schlereth und Jürgen Schmitt sowie die freien Mitarbeiter Alexander Pfülb und Sebastian Schmitt. Ausführlicher Bericht folgt.