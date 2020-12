Nach der coronabedingten Absage des Heimspieles gegen Mainz, sind die großen Jungs der Hammelburg Volleys (5./18) an diesem Wochenende gleich doppelt gefordert. Am Samstag (19.30 Uhr) gastieren die Jungs von Headcoach Cornel Cloaca im Frankenderby beim SV Schwaig (4./22), bevor man am Adventssonntag (16 Uhr) das Nachholspiel gegen Kriftel (12./9) austrägt. Davor werden wieder Corona-Testungen bei allen Beteiligten durchgeführt, um für größtmögliche Sicherheit zu sorgen. Für die Zweitliga-Volleyballer mittlerweile Alltag.

Die Mittelfranken sind in der Liga eine feste Institution und gehören stets zum Kreise der Titelkandidaten. Schließlich strotzt das Team von Headcoach Milan Maric vor Erfahrung und Abgezocktheit und konnte sich vor Saisonbeginn mit Nachwuchstalenten verstärken. Die Bilanz von acht Siegen in zwölf Begegnungen ist gewiss zufriedenstellend. Dennoch wird dem ehrgeizigen Schwaiger Trainer der ein oder andere Spielausgang weniger geschmeckt haben. So setzte man sich gegen die Volleyballtalente des Bundesstützpunktes Friedrichshafen erst im Tiebreak durch und verlor gegen Aufsteiger Mühldorf glatt mit 0:3 - und das in beiden Fällen in eigener Halle. Allerdings spricht der 3:1-Auswärtssieg vor Wochenfrist gegen Gotha durchaus für eine breite Brust. Und in der Kategorie "vermeidbare Niederlagen" halten die Saalestädter ja durchaus mit. Trotz der leeren Ränge in der Halle können die Fans das Spiel zumindest per Livestream verfolgen.

Ein neuer Versuch in Kriftel

Der erste Versuch wurde nach einem Wassereinbruch in der Hallendecke unfreiwillig gestoppt. Weshalb die Hammelburger nun eben ein zweites Mal gen Kriftel fahren. Als Favorit. Es läuft nämlich nicht so richtig rund für die Hessen in ihrer zweiten Zweitliga-Saison angesichts der drei Siege in neun Spielen, wobei das Team von Trainer Tim Schön vor allem gegen direkte Kontrahenten punktete. Mit Neuzugang Torben-Tidick Wagner gelang den Südhessen vor der Saison aber ein echter Transfercoup. Der ehemalige Erstliga-Zuspieler gehört seit Jahren zu den besten Ballverteilern der Liga. Warum der Krifteler Strippenzieher in den beiden vergangenen Spielen auf dem Spielberichtsbogen fehlte, ist nicht bekannt. Vielleicht gehört er zu den zahlreichen Verletzten, von denen bei Kriftel derzeit zu lesen ist. Dass man sich von Tabellenständen nicht blenden lassen sollte, zeigt der wenig inspirierte Auftritt der Saalemannen in Dresden, als man sich eine unnötige Tie-Break-Niederlage einhandelte.