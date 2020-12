Irgendwann war in Sachen Fußball auch bei der DJK Gefäll das letzte Kapitel geschrieben. 60 Jahre gibt es an der Feuerbergstraße nun den Sportplatz. Längst mit einer dicken Moosschicht überzogen ist das Spielfeld, auf dem hin und wieder ein paar Kinder bolzen. Etwas traurig hängen ein paar Alu-Tore in eisernen Angeln. Eine Sanierung würde einen Batzen Geld kosten, das der Verein an anderer Stelle besser nutzen kann.

Ihre Eigenständigkeit hatte die Fußball-Abteilung bis zur Saison 2007/2008 wahren können. Wie in so vielen anderen Dörfern wurde der Spielbetrieb dank diverser Partnerschaften am Leben gehalten. Bis 2011 bestand eine Spielgemeinschaft mit der DJK Waldberg, danach mit der DJK Premich und dem TSV Wollbach, ehe im Jahr 2016 die letzte Allianz gelöst wurde, 60 Jahre nach der Gründung des Vereins. Mangels Masse. "Die Jugendarbeit wurde damals total vernachlässigt. Das rächt sich heute leider", sagt Bastian Bünte. Von der kickenden Zunft übrig geblieben sind bei den Blau-Weißen eigentlich nur Stefan Endres, der beim TSV Wollbach in der Reserve spielt, sowie Nico Wehner, der die SG Langenleiten/Premich trainiert. Wer sich heutzutage ein Fußballspiel anschauen will, schaut gerne mal in Wollbach vorbei. Oder bei einem der früheren Fusions-Vereine, wo die ein oder andere Freundschaft überlebt hat.

In Erinnerungen schwelgen ist am besten möglich beim sonntäglichen Frühschoppen im geräumigen DJK-Sportheim, das der Verein auch vermietet. Glorreiche Zeiten hat es durchaus gegeben bei den Jugendkraftlern. Großformatige Bilder schmücken das zu Beginn der 70er Jahre gebaute Sportheim. Unvergessen ist die Saison 1998/99, in der die erste Mannschaft als A-Klassen-Meister in die Kreisklasse aufstieg. Parallel dazu hatte sich die Reserve den Platz an der Sonne gesichert. Beim Festzug durch das Dorf wurden die Helden gefeiert. Ein weiterer Titel war in der Spielzeit 1994/95 in den Ort mit seinen knapp 600 Einwohnern gewandert, der im Januar 1972 in den Markt Burkardroth eingegliedert wurde.

Ein dankbarer Vorsitzender

Auch wenn der Ball nicht mehr rollt, geboten wird dennoch einiges bei der DJK Gefäll. Nicht zuletzt dank engagierter Mitglieder und einer gut funktionierenden Führungsriege um Bastian Bünte, Marco Endres (stellvertretender Vorsitzender), Ewald Krug (Kassier) und Sebastian Endres (Schriftführer. "Ich war schon immer ehrenamtlich im Verein tätig: vom Spielführer zum Abteilungsleiter der 1. Mannschaft bis hin zum Vorsitzenden, der ich seit 2012 bin", erzählt Bastian Bünte, der nach der Heirat den Nachnamen seiner Frau trägt, vormals Hoffstadt hieß und selbst aktiv viele Jahre die Fußballschuhe geschnürt hat. Zum Freizeit-Portfolio des 36-jährigen Familienvaters gehört mittlerweile eher das Mountainbike- und Skifahren oder Squash spielen. "Das Vereinsleben hat viele Freunde und Bekannte mit sich gebracht, worüber ich sehr dankbar bin", sagt der Teamleiter in einer Bad Neustädter Schlosserei.

Sport getrieben wird bei der DJK Gefäll vornehmlich in der Gymnastikgruppe, die in normalen Zeiten einmal in der Woche aktiv ist und je nach Wetter im Sportheim oder im Freien Spaß an der Bewegung vermittelt. Und dann gibt es da noch die Fosenöchter, die zwar keine offizielle Abteilung bilden, für den Verein aber ein elementarer Bestandteil sind. "Zu Fasching herrscht Ausnahmezustand. Was unsere Fosenöchter jedes Jahr auf die Beine stellen, ist erstaunlich. Nicht umsonst würden wir nächstes Jahr unseren 43. Altweiberfasching feiern, wäre da nicht Corona", sagt Bastian Bünte. Der Seniorennachmittag, Büttenabend, Kinderfasching oder Umzug werden sehr wahrscheinlich ebenfalls Opfer der Pandemie.

Es kommt die Zeit...

Traurige Umstände für die Rhöner Feierbiester, die die närrische Zeit auch schon mal mit einem Sommer-Karneval zelebrierten. Sicher ist aber auch: Wenn es wieder möglich ist, werden es die Gefäller umso heftiger krachen lassen.