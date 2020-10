und Steffen StandkeSV Ramsthal - FC Bayern Fladungen 5:2 (1:1). Tore: 0:1 Jannik Weiß (1.), 1:1 Fabian Willacker (37.), 1:2 Aaron Leutbecher (47.), 2:2, 3:2 Tobias Willacker (65., 74.), 4:2, 5:2 Fabian Willacker (82., 85.).

Da waren die Ramsthaler noch gar nicht richtig auf dem Platz, da passierte es schon: Fladungens Jannik Weiß schnappte sich im Mittelfeld den Ball und marschierte durch Richtung SV-Tor. Und dann schloss er noch erfolgreich ab. Diesem frühen Rückstand liefen die Gastgeber fortan hinterher, mühten sich ab, kämpften sich ins Spiel zurück, waren dominant - und wurden belohnt. Fabian Willacker hätte in der 28. Minute schon den Ausgleich machen können. Sein Schuss zog knapp am Tor vorbei. Neun Minuten später schaffte er das 1:1, nach Vorarbeit von Nico Morper. Die Ramsthaler blieben dran, hätten noch vor der Halbzeit das 2:1 verdient gehabt. Doch das machte Aaron Leutbecher kurz nach der Pause für Fladungen. Sein Schuss aus 25 Metern landete genau im Winkel. Die SVler rannten an, aber wie Informant Jochen Hesselbach feststellte, trotz erneut mehr Spielanteile nicht wirklich zwingend. Bis zur 65. Minute. Da schaffte Tobias Willacker nach Vorarbeit von Artur Sibert über rechts den Ausgleich. Es folgte der Sturmlauf der Willackers. Erst traf erneut Tobias, nachdem er sich gegen zwei Fladunger Abwehrspieler durchgesetzt hatte zur Führung. Fabian Willacker baute diese nach starker Vorarbeit von Simon Kessler aus. Und schließlich rundete er selbst nach Flanke von Dieter Kloos den Sieg mit dem 5:2 ab. "Wir hätten es uns nicht so schwer machen brauchen", sagte Jochen Hesselbach mit Blick auf die zwei Rückstände. Er habe nicht gedacht, dass das Team das Spiel noch drehe.

SV Riedenberg - TSV Bad Königshofen 2:2 (0:2). Tore: 0:1 Bastian Endres (14.), Patrick Kuhn 0:2 (18.), 1:2 Christoph Dorn (61., Foulelfmeter), 2:2 Thomas Vorndran (63.). Gelb-Rot: Leonhard Hüllmandel (81., Bad Königshofen).

Eine furiose Aufholjagd bot der SV Riedenberg gegen den TSV Bad Königshofen. Die Rhöner bestimmten zwar schon in Hälfte eins das Spiel, liefen aber in zwei Konter. Wobei der erste laut Informant Manfred Fröhlich stark abseitsverdächtig gewesen sein soll. Der zweite Gegenzug war dann mustergültig herausgespielt und abgeschlossen, gab der Riedenberger zu. In der zweiten Halbzeit drehten die Grün-Weißen dann das Spiel. Zunächst sorgte Christoph Dorn, der wegen beruflicher Verpflichtungen selten spielt und eigentlich nur aushalf, per Foulelfmeter, für den Anschluss. Und dann markierte Thomas Vorndran gleich danach den verdienten Ausgleich. Die Riedenberger blieben am Drücker. Ein Treffer gelang ihnen aber nicht mehr, auch als sie nach Gelb-Rot kurz vor Schluss in Überzahl gerieten. "Ein alles in allem gerechtes Unentschieden", urteilte Manfred Fröhlich.

TSV Steinach - FC Reichenbach 4:3 (3:0). Tore: 1:0 Michael Voll (20.), 2:0 Aaron Friedel (29.), 3:0 Niklas Otter (37.), 3:1 David Dietz (48.), 4:1 Michael Voll (56.), 4:2 Christoph Hillenbrand (60., Handelfmeter), 4:3 Johannes Katzenberger (90.+3).

"Wir haben nach der letztwöchigen 1:4-Pleite in Königshofen ein gute Reaktion gezeigt", freute sich TSV-Spielertrainer Michel Voll. "Der Sieg vergrößert unseren Abstand zur Abstiegszone und nimmt erst einmal Druck weg". Der Druck wird bei den Teutonen dagegen immer größer. Ihr Trainer Sven Ludsteck war nach der Derby-Niederlage sprachlos. "Wir haben die Steinacher zu den Gegentoren regelrecht eingeladen." Schon der Führungstreffer war kurios, denn der Freistoß von Voll ins Torwarteck wäre haltbar gewesen, hätte sich FC-Keeper Eric Reß nicht schon davor Richtung langes Eck bewegt. Beim 2:0 riss Maximilian Hein mit einem gut getimten Steilpass die nicht kompakt stehende FC-Deckung auf. Den Ball eroberte Aaron Friedel, der ihn flach und überlegt ins lange Eck schob. Als die Gäste nach einer kurz ausgeführten Ecke der Gastgeber eine Flanke von Joshua Jung nicht unterbanden, wehrte Reß den Kopfball von Friedel noch bravourös ab; seine Vorderleuten ließen aber den Nachschuss von Niklas Otter zu. Die Gäste kamen entschlossen aus der Kabine. Der eingewechselte Davifd Dietz schaffte nach Flanke von Julian Hergenröther und einer Kopfballverlängerung von Chris Kraus den Anschlusstreffer. Doch bevor Reichenbach der zweite Treffer gelang, schlug es auf der Gegenseite an. Einen nicht einmal platzierten Freistoß lenkte Reß an die Latte, das zurückprallende Leder staubte Voll ab. Wenig später ließ ein von Christoph Hillenbrand verwandelte Handstrafstoß die FCler wieder hoffen. Sie rannten an, verkürzten aber den Rückstand erst in der Nachspielzeit, als bei einem indirekten Freistoß Hillenbrand für Johannes Katzenberger auflegte, der flach ins lange Eck schoss. "Dieses Spiel, das meiner Ansicht nach ausgeglichen war, hätte wir nicht verlieren dürfen", ärgerte sich Ludsteck. "Wir waren für unsere Verhältnisse brutal effektiv", wunderte sich sein Kollege Voll.

TSV-DJK Wülfershausen - TSV Rottershausen 1:1 (0:1). Tore: 0:1 Alexander Schott (32.), 1:1 Ronny Roggatz (88.). Bes. Vorkommnis: Ronny Roggatz (Wülfershausen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Sedrick Rotter. Gelb-Rot: Andre Seufert (82., Rottershausen).

Eher glückliches Unentschieden für Rottershausen, weil Wülfershausen vor allem in der zweiten Halbzeit eine prima Vorstellung bot. "Aufgrund der super Leistung in Halbzeit zwei hätten wir sogar einen Sieg verdient", meinte dessen Informant Gerold Büttner. Aber Gästeschlussmann Sedrick Rotter vereitelte viele Möglichkeiten der Hausherren. Unter anderem hielt er einen Foulelfmeter (51.). Allerdings patzte Rotter beim Ausgleich, als er einen Freistoß aus 23 Meter falsch einschätzte und ihn passieren ließ. "Da dachte er wohl, dass er am Tor vorbeigehen würde", vermutete Büttner. Anders als in Halbzeit zwei verliefen die ersten 45 Minuten in einem intensiv geführten Spiel ziemlich ausgeglichen. "In den ersten 25 Minuten hatten beide wenige Chancen. Danach wurde die Partie lebhafter und die Gäste gingen in Führung", berichtete Büttner. Nach einem Freistoß fiel das Leder Alexander Schott vor die Füße, der aus sechs Meter einnetzte. So stand es bis kurz vor Schluss 0:1, bis Roggatz seine Mannschaft mit seinem Treffer erlöste. rus

Sportfreunde Herbstadt - SG Oerlenbach/Ebenhausen 3:1 (2:0). Tore: 1:0 Mathias Leicht (5.), 2:0 Peter Kürschner (30.), 2:1 Joachim Hofmann (66.), 3:1 Sebastian Bömmel (90.).

Herbstadts Trainer Martin Naber war nur mit der Chancenverwertung - vornehmlich im ersten Durchgang - nicht gänzlich zufrieden. "Wir hätten zur Pause höher als 2:0 führen müssen." Mathias Leicht (5.) und Peter Kürschner (30.) trafen für die Gastgeber; vorausgegangen war jeweils eine gelungene Balleroberung im Mittelfeld. Oder anders ausgedrückt: "Oerlenbach hat viele individuelle Fehler gemacht." Ein Nachlassen der Herbstädter nach Wiederbeginn bestrafte Joachim Hofmann mit einem Freistoß aus 25 Metern in den Winkel (66.). In Gefahr geriet der Sieg der Gastgeber nicht mehr. In der Schlussminute machte Sebastian Bömmel den Deckel drauf. "Aus dem Spiel heraus haben wir nichts zugelassen", sagte Naber. Der aber sah, dass Hofmann mit zwei weiteren Freistößen für erhöhten Puls bei den Sportfreunden sorgte. rus

FV Rannungen/Pfändhausen/Holzhausen - SV Burgwallbach/Bad Neustadt 4:0 (1:0). Tore: 1:0 Louis Schuler (25.), 2:0, 3:0 Peter Hahn (76., 78.), 4:0 Alexander Müller (88.).

Nach zwei Remis in Folge feierten die Gastgeber wieder einen Dreier. Der Sieg war verdient. "Der Gegner war einfach besser, man hat meiner Mannschaft angemerkt, dass sechs Stammspieler fehlten", meinte SV-Trainer Frank Geßner. Seine Offensive agierte ohne Torjäger Benedikt Floth harmlos. Bei der einzigen klaren Gelegenheit scheiterte Denis Vogel an FV-Keeper Florian Erhard, der in der 80. Minute den Schrägschuss per Fuß parierte. Da lagen die Platzherren 3:0 in Front. Sie bestimmten vom Anpfiff weg in einer fairen Partie das Geschehen und gingen in Führung, als Linksaußen Alexander Müller seinen Gegenspieler überlief; nach flacher Hereingabe grätschte Louis Schuler ein. Bis zur Pause konnten sich die SV-Mannen bei ihrem Goalie und besten Akteur Yannic Borchardt bedanken, dass der Rückstand nicht höher ausfiel. So lenkte Borchardt einen satten Schuss von Fabian Erhard über die Latte (32.) und vier Minuten später einen Kopfball von André Wetterich nach Ecke von Andreas Berninger über den Winkel. In den ersten 20 Minuten nach der Halbzeit standen die Hausherren etwas tiefer. In dieser Phase saßen Alexander Müller und Michael Röder auf der Bank. Nach ihrer Rückkehr kam wieder Schwung ins FV-Spiel. Rannungen erhöhte, als sich der quirlige Röder nach einem Flankenlauf absetzte und dem am langen Eck einlaufenden Peter Hahn perfekt auflegte. Zwei Minuten später schlug Hahn wieder zu. Diesmal versenkte er die Kugel per Flugkopfball nach Röder-Flanke. Den Schlusspunkt setzte Müller, der einen Abschlag von Borchardt abfing, zum Solo durch die gegnerische Abwehr ansetzte und Borchardt tunnelte. Außerdem spielten

TSV Trappstadt - FC Strahlungen 0:2 (0:1). Tore: 0:1 Dominik Beck (19.), 0:2 Markus Neder (90. +4).

SG Urspringen/Sondheim/Rhön - TSV Großbardorf 1:1 (:). Tore: 1:0 Jannik Stäblein (60.), 1:1 Florian Dietz (74.). Bes. Vorkommnis: Manuel Leicht (Großbardorf) schießt Foulelfmeter neben das Tor (70.).