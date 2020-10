Das Kreisfinale im Totopokal steht weiter unter keinem guten Stern, denn auch der zweite Versuch einer Austragung ist gescheitert. Am vergangenen Samstag führten die hohen Corona-Fallzahlen im Kreis Rhön-Grabfeld wenige Stunden vor dem Anpfiff zu einer behördlichen Absetzung des Spiels zwischen dem gastgebenden FC Westheim und dem SV Rödelmaier (wir berichteten).

Der Donnerstag, 1. Oktober, war als neuer Termin auserkoren, aber wieder sollte das Duell der beiden Bezirksligisten wie Seifenblasen platzen. Der Grund diesmal: Ein Corona-Verdachtsfall bei einem Westheimer Spieler. Bis 14 Uhr, also fünf Stunden vor Anpfiff der Begegnung, hätte ein Negativtest durch das Gesundheitsamt vorliegen müssen, um das Kreisfinale ausspielen zu dürfen. Da dieses Ultimatum verstrich, blieb Spielleiter Andre Nagelsmann keine andere Möglichkeit, als das Spiel abzusetzen.

"Falls der Spieler negativ getestet wird, wird das Finale wahrscheinlich in der kommenden Woche ausgetragen", sagt Nagelsmann. Der Sieger trifft übrigens in der ersten BFV-Hauptrunde auf den Bayernligisten TSV Abtswind. Gespielt werden soll zwischen dem 7. und 14. Oktober. Die Zeit drängt also.

Unter Vorbehalt steht damit auch das für Samstag, 3. Oktober, angesetzte Bezirksliga-Spiel des FC Westheim gegen die DJK Altbessingen. Auch hier gilt: Wird der FC-Akteur negativ getestet, kann gekickt werden.