Das große Finale: Unentschieden in Bad Kissinger Familie

Bayern München oder Paris St. Germain - das ist die Frage, die es am Sonntagabend (21 Uhr) im Finale der Champions League zu klären gilt. In der Familie von Tom Schulze aus Bad Kissingen dürfte die Antwort nicht so eindeutig sein: Die Frau des ehemaligen Sportredakteurs der Heimatzeitung ist Französin. Und stammt aus Paris.

Die Gemengelage in der Familie Schulze gestaltet sich nicht ganz einfach: Vater Tom fiebert von jeher mit Borussia Mönchengladbach, nicht mit den Bayern. Von seinen beiden Kindern (27 und 23 Jahre alt) hält es je einer mit dem Deutschen Meister; der andere ist Bayern-Hasser.

Und die Ehefrau? Tom Schulze ist sich nicht ganz sicher. Denn eigentlich mag sie den französischen Hauptstadtclub nicht - wie viele ihrer Landsleute. "Die Sympathien für PSG sind in Frankreich nicht sehr groß, weil es ein Retortenclub ist", weiß der frühere Redakteur der Heimatzeitung. Viele Fans würden sagen: Lasst die doch Meister werden; wir spielen den Rest der Liga unter uns aus.

Der Club Olympique de Marseille habe sogar dazu aufgerufen, dass in der Hafenstadt am Mittelmeer niemand im PSG-Trikot herumlaufen solle. Allerdings besteht zwischen beiden Vereinen eine traditionell tiefe Feindschaft.

Nehmen wir also ein familieninternes 2:2 an, mit der Option auf eine Entscheidung in Verlängerung oder Elfmeterschießen. Tom Schulze sagt auch: "Der Bessere soll nach gutem Spielverlauf gewinnen." Und da hofft er, dass einiges geboten wird. "Das könnte recht vielversprechend sein, bei der Super-Offensive von Paris St. Germain." Die Meisterschaft sei ja für die Franzosen langweilig und ohne Herausforderungen verlaufen. "Jetzt wollen Neymar und Kilian Mbappé bestimmt zeigen, was sie draufhaben."

Geburtstag und Fußball schauen

Schauen wird Familie Schulze das Finale definitiv daheim. Nicht nur, weil die Corona-Beschränkungen den Besuch von Kneipen einschränken und das aufstellen von Großleinwänden ganz unterbinden. Bei Schulzes steht am Sonntag eine Geburtstagsfeier an - da bleibt man im Kreis der Familie.

Gern sehen würde Tom Schulze das Endspiel im französischen Fernsehen. Denn dort kommentiert Ex-Bayern-Profi Bixente Lizarazu seiner Meinung nach sehr fachkundig. Doch der technische und finanzielle Aufwand dafür wäre einfach zu groß, sagt der 65-Jährige.

Wer wird denn nun gewinnen? "Aus meiner Sicht stehen die Chancen 50:50." Eine diplomatische Einschätzung.

Ganz anders die Meinung beim Bayern-Fanclub Saaletal aus Bad Bocklet. Dort steht schon jetzt fest, wer im Champions-League-Finale in Lissabon triumphieren wird. Wobei der Fanclub - wegen Corona - keine besonderen Aktionen geplant hat, informiert Schriftführerin Katharina Bambach aus Reiterswiesen. "Der Vorstand schaut sich das Spiel im kleinen Kreis an", ergänzt sie.

Es werde ein spannendes, aber auch schweres Spiel. "Wir hoffen natürlich, dass die Bayern nach Meisterschaft und Pokal das Triple holen." Eine besondere Beziehung oder gar Kontakte zu PSG bestünden im Bayern-Fanclub nicht.