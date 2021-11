Aufgrund des Corona-Ausbruchs in Mannschaft und Betreuerstab des FC Schweinfurt 05 muss ein weiteres Spiel der Fußball-Regionalliga Bayern verschoben werden. Die Heimpartie gegen den TSV Buchbach am Mittwoch, 10.11. (19 Uhr), soll dann wie geplant stattfinden. "Nach und nach kommen die Akteure aus der Quarantäne ab dem Wochenende zurück auf den Platz", berichtet der Sportliche Leiter Robert Hettich. "Glücklicherweise hatten wir in der großen Mehrzahl milde Verläufe, aber natürlich kann man nicht unmittelbar aus der Quarantäne ohne jegliches Training in den Spielbetrieb einsteigen. Wir bedanken uns beim TSV Rain und dem Bayerischen Fußball-Verband herzlich für die gute Zusammenarbeit."