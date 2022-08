Vokuhila oder Schnauzbart? Blaues Blut oder Rote Beete? Nutella mit oder ohne Butter? Ein Bier oder kein Bier? In der neuen Episode von "Du Holz. Der Rhöner Fußballpodcast" werden wieder einmal die ganz wichtigen Fragen des Lebens geklärt. Und obwohl es nicht immer bierernst zugeht, so haben die beiden Gäste dennoch wissenschaftlich fundiertes Know-how im Gepäck. Und davon nicht zu knapp.

Judith von Andrian-Werburg ist eine hoch geschätzte Ernährungswissenschaftlerin, spezialisiert auf Sporternährungsberatung, berät unter anderem den Bundesligaverein FC Schalke 04 und hat schon zweimal den bayerischen Meistertitel über die 10.000 Meter erkämpft. Ihr Mann Christoph Freiherr von Andrian-Werburg (geb. Dorn) ist Mittelfeld-Spieler beim SV Riedenberg, leidenschaftlicher Sport-Physiotherapeut, Athletiktrainer beim Regionalligisten TSV Aubstadt und hat das deutsche Nationalteam beim Nordischen Paraski Weltcup in Planica betreut.

In seiner langjährigen Fußballkarriere beim SV Riedenberg entwickelte sich Christophs Interesse am Behandeln von Sportverletzungen und an verschiedenen Trainingsmethoden zur Leistungssteigerung stetig weiter. Christoph studierte nicht nur an der Deutschen Sporthochschule Köln, wo er schließlich seine Frau Judith kennenlernte, er ging auch für mehrere Monate in die USA, um dort bei Mark Verstegen aktuelles Wissen rund um Rehabilitation bei Sportlern zu erwerben.

Christoph kennt man in der Rhön vor allem unter seinem Geburtsnamen Dorn als Fußballer und Physiotherapeut. Als urplötzlich ein Freiherr mit Adelstitel im Aufgebot des SV Riedenberg auftauchte, da wurde Christoph im Minutentakt mit neugierigen Kurznachrichten bombardiert. Denn der Name Dorn ist beim SV Riedenberg untrennbar mit dem größten Erfolg der Vereinsgeschichte verbunden. Im Jahr 2012 stiegen die Grün-Weißen aus dem beschaulichen Rhöndorf am Fuße der Schwarzen Berge überraschend in die Bezirksliga auf.

Mit an Bord bei dieser wilden Fahrt, die in den Folgejahren von emotionsgeladenen Auf- und Abstiegen sowie spektakulären Relegationsspielen geprägt sein sollte: die drei Brüder Christoph, Philipp und Florian Dorn. In unserer neuen Podcast-Folge gehen wir daher auch der Frage nach, was passieren wird, wenn die goldene Generation der "Störche" beim SV Riedenberg allmählich in die Fußballrente geht.

Wir sprechen mit unseren Gästen über ganz unterschiedliche Trainer-Typen wie Charly Storch, Marius Kubo, Rüdiger Klug, Thorsten Seufert und Michael Leiber, aber auch über die vermeintliche Volksdroge Zucker, über den Sinn und Unsinn von alkoholfreiem Bier, über die Chancen des Klassenerhalts beim FC Schalke 04 und über die Leistungen der deutschen Nationalmannschaft bei der EM der Fußballerinnen in England. Darüber hinaus geht es um Vegetarismus im Leistungssport, Verletzungen im Amateurfußball, die Faszination Cheerleading und natürlich auch um die Rhöner Esskultur.

Einfach mal reinhören in die neue Folge von "Du Holz. Der Rhöner Fußballpodcast". Wir lüften sogar das streng gehütete Geheimnis um den "vierten Dorn-Bruder" und klären in unserer bekanntermaßen investigativen Art auf, ob die drei Brüder Christoph, Florian und Philipp jemals wieder gemeinsam auf dem Platz stehen werden.