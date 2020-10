FC Rottershausen - TSV Trappstadt 2:2 (1:1). Tore: 0:1 Luca Derleth (4.), 1:1 Julian Göller (27.), 1:2 Peter Hutzler (80.), 2:2 Nicolas Loibersbeck (87.).

Einen verbissenen Kampf lieferten sich die Kontrahenten in Eltingshausen. Der Tabellenführer kam besser ins Spiel und schloss seinen ersten Angriff erfolgreich ab, als Luca Derleth den herausstürzenden Keeper Sedrick Rotter tunnelte. Die erste Gelegenheit der Heimelf bot sich wenig später Frank Seufert nach Hereingabe von Fabian May, als TSV-Torhüter Felix Häpp zur Stelle war. Dem Ausgleich ging ein kapitaler Bock der Trappstadter Deckung voraus: Abwehrchef Daniel Werner köpfte die Kugel zurück auf seinen Keeper, beide griffen aber zu spät ein, als Julian Göller heransprintete und das Leder aus spitzem Winkel einschob. Das waren schon die Höhepunkte im ersten Durchgang. Die Flut an Zweikämpfen zwang Referee Philipp Heinlein zu ständiger Aufmerksamkeit. Die zweite Halbzeit verlief ähnlich, beide Seiten beharkten sich im Mittelfeld, ihre Angreifer wurden nicht in Schussposition gebracht. Tore fielen zwangsläufig aus Standardsituationen. Beim 1:2 segelte eine Freistoßflanke des auffälligen Sebastian Schirling durch den FC-Sechzehner, der am langen Eck einlaufende Peter Hutzler nickte ein. Die Gäste versuchten den Vorsprung über die Zeit zu retten, kassierten aber doch noch den zweiten Gegentreffer Ausgangspunkt war wieder eine Freistoßflanke, die an Freund und Feind vorbei unberührt im langen Eck einschlug. "Insgesamt haben wir eine gute Reaktion auf die 4:6-Niederlage vor acht Tagen in Sondheim gezeigt", so FC-Coach Alexander Schott.sbp

SG Oerlenbach/Ebenhausen - SV Riedenberg 1:4 (0:3). Tore: 0:1, 0:2, 0:3 Lukas Hergenröther (22., 25., 29.), 1:3 Sebastian Dees (49.), 1:4 Lukas Hergenröther (84.). Gelb-Rot: Thomas Schwarz (88., Riedenberg). Bes. Vorkommnis: Frank Schmitt (SG) scheitert mit Foulelfmeter an Florian Dorn (43.).

"Mann des Tages" im Landkreisderby war der vierfache Torschütze Lukas Hergenröther, der die "Fehler in unserem Spiel gnadenlos bestrafte", so SG-Pressesprecher Alexander Schreiner. Dabei waren die Gastgeber über neunzig Minuten das optisch überlegene Team, aber es fehlte wie so oft in der bisherigen Saison an der Durchschlagskraft. Den möglichen Führungstreffer hatte Florian Heller auf dem Fuß, scheiterte aber aus Nahdistanz an Keeper Florian Dorn. Dieser wurde seinem Ruf als "Elfmetertöter" kurz vor dem Seitenwechsel gerecht, als er einen von Frank Schmitt platziert Richtung Toreck getretenen Strafstoß parierte. Zu diesem Zeitpunkt lagen die Grün-Weißen, die aus einer sicheren Deckung heraus und mit schnellem Umschaltspiel das von Simon Seidl gehütete Tor gefährdeten, bereits mit 3:0 in Führung. "Riedenberg war total clever", so Schreiner, der nach dem Anschlusstreffer, Sebastian Dees lief nach Vorlage von Joachim Hofmann am langen Eck ein, noch hoffte. Doch das Tor sollte der Ehrentreffer bleiben. Zählbares brachte die Büttner-Elf nicht mehr zustande. Hergenröther schon, der auch beim vierten Treffer Kaltschnäuzigigkeit bewies. sbp

FC Bayern Fladungen - FV Rannungen 2:2 (2:0). Tore: 1:0 Lukas Braungart (27.), 2:0 Michael Memmel (42.), 2:1 Alexander Müller (69.), 2:2 Fabian Erhard (73.).

"Mit etwas Abstand betrachtet, werden wir mit dem 2:2 leben können", vermutet Fladungens Matthias Panten. Dann kam das Aber: "Im Moment fühlt es sich wie eine Niederlage an." Der Abteilungsleiter sprach von einem umkämpften Spiel, das auf einem anspruchsvollen Niveau stand. Die Gäste kamen besser ins Spiel, ließen aber zwei Großchancen ungenutzt. Alexander Müller (24.) und Andre Wetterich (26.) fanden ihren Meister in Fladungens Torwart André Weiß. Im Gegenzug die Führung für die Rhöner, als Lukas Braungarts Freistoß den Weg an Freund und Feind vorbei ins Netz fand. Weil Michael Memmel gedankenschnell nach einem geblockten Bal reagierte, ging es sogar mit einer 2:0-Führung in die Pause. Pech für die Gastgeber, dass unmittelbar nach dem Seitenwechsel Jonas Link gleich zwei Chancen auf das 3:0 liegen ließ. So blieben die Gäste im Spiel und kamen noch zum Ausgleich durch Alexander Müller (69.) und Fabian Erhard (73.). Müller nutzte einen Ballverlust im Fladunger Mittelfeld, dem ein perfekt vorgetragener Konter folgte. Wenige Minuten später der Ausgleich, als nach einem weiten Schlag zwei FV-Akteure vor Weiß auftauchten und Erhard einschob. In der Endphase wogte das Geschehen hin und her, beide Teams hatten ihre Chancen auf den Siegtreffer. Der Blick am Abend auf die Ergebnisse der Konkurrenten und auf die Tabelle dürfte die Laune von Matthias Panten nicht gehoben haben.dr

TSV Bad Königshofen - TSV Steinach 4:1 (3:0). Tore: 1:0 Patrick Kuhn (7.), 2:0 Leonhard Hüllmandel (20.), 3:0 Alexander Erlanov (28.), 3:1 Michael Voll (69.), 4:1 Christian Reiher (74.).

"Ein verdienter Sieg", sagte Hausherren-Sprecher Gerhard Harth nach dem 4:1-Erfolg im so wichtigen Spiel gegen den TSV Steinach. Der Grundstein wurde in den ersten 30 Minuten gelegt, als sich der Gastgeber in der Chancenverwertung sehr effektiv zeigte und sich ein 3:0-Polster zulegte. Nach der Pause keimte beim Gast nach dem 1:3 Hoffnung auf, ehe er nur fünf Minuten später das 1:4 kassierte. "Ich hatte Steinach stärker eingeschätzt", stellte Harth fest. Dem konnte Gästetrainer Michael Voll nur zustimmen und brachte es kurz, aber deutlich auf den Punkt: "In der ersten Halbzeit war die ganze Mannschaft schlecht, die zweite war okay." Voll weiter: "Man kann ein Spiel verlieren. Die Frage ist, wie?!" Harth sah eine "ziemlich ausgeglichene erste Halbzeit, aber wir waren konsequenter". Patrick Kuhn traf zum 1:0, Leonhard Hüllmandel per Freistoß zum 2:0. Aller guten Dinge sind drei, sagte sich Alexander Erlanov. Steinach blieb im Spiel nach vorne blass und ohne Wirkung, spätestens am 16er war Schluss. "Das war gar nichts", so Michael Voll. Steinachs spielender Coach sah im zweiten Durchgang mehr Engagement bei seinem Team. Der Anschluss, ein Voll-Kopfball, weckte Hoffnung, das Steuer noch herumzureißen. "Steinach hat dann richtig Druck gemacht", so Harth, "aber Gott sei Dank haben wir fünf Minuten später das 4:1 durch Christian Reiher erzielt." Die Entscheidung, "denn danach ist nicht mehr viel passiert." rus

FC Reichenbach - SV Ramsthal 0:5 (0:3). Tore: 0:1, 0:2 Tobias Willacker (19., 33.), 0:3 Artur Sibert (43.), 0:4 Fabian Willacker (74.), 0:5 Florian Hahn (81., Foulelfmeter). Gelb-Rot: Christian Kühnlein (80.), Christoph Hillenbrand (83., beide Reichenbach).

"Nach dem sehr guten Spiel in Rannungen, das wir hätten gewinnen können, hatte ich mir gegen die Ramsthaler schon etwas ausgerechnet", so FC-Coach Sven Ludsteck, der das ernüchternde Fazit zog: "Wir haben verdient verloren." Von Spielbeginn an hatte man das Gefühl, die Weindörfler hätten einen Mann mehr auf dem Platz. Die Teutonen kamen regelmäßig einen Schritt zu spät, auch beim ersten Gegentreffer, als Enrico Ott das Leder über Goalie Eric Reß hinweg Richtung Torlinie schlenzte und Tobias Willacker den Rest besorgte. Mit Flankenläufen durch den umtriebigen Nico Morper wurden die Gastgeber weiter unter Druck gesetzt. Tobias Willacker markierte auch das 0:2, per Flugkopfball erzielt nach der Freistoßflanke von Philipp Schmitt. Wenig später hatten die Hausherren ihre beste Großchance im Spiel: Nach Flanke von Julian Hergenröther landete der Kopfball von Christian Pickel an der Latte (37.). Nachdem Morper den Ball erobert und Tobias Willacker bedient hatte, musste der am langen Eck einlaufende Artur Sibert nur noch einschieben. Zwei weitere Abwehrschnitzer sollten den Gastgebern endgültig das Genick brechen. Der eingewechselte Fabian Willacker drückte nach Vorarbeit von Harry Bayer und Sibert die Kugel problemlos über die Torlinie, dem Strafstoßtor des ebenfalls eingewechselten Florian Hahn ging ein Foul von Christian Kühnlein, der dafür die Ampelkarte gezeigt bekam, voraus. "Das lief heute neunzig Minuten rund", so Ramsthals Trainer Tim Herterich.sbp

Außerdem spielten

TSV Großbardorf II - Sportfreunde Herbstadt 6:1 (3:1). Tore: 1:0 Jonas Alber (5.), 2:0 Maximilian Dietz (13.), 3:0 Benjamin Diemer (36.), 3:1 Thomas Reder (44.), 4:1 Florian Dietz (52.), 5:1 Benjamin Diemer (54.), 6:1 Manuel Leicht (61.).

FC Strahlungen - SG Urspringen/Sondheim/Rhön 0:1 (0:0). Tor: 0:1 David Heuring (72., Elfmeter).

SV Burgwallbach/Bad Neustadt - TSV-DJK Wülfershausen 2:3 (2:1). Tore: 1:0 Denis Vogel (8.), 2:0 Alexander Ortloff (20.), 2:1 Ronny Roggatz (42., Elfmeter), 2:2, 2:3 Patrik Warmuth (84., 85.).