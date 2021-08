FC 05 Schweinfurt - SV Heimstetten (Dienstag, 19 Uhr)

Tobias Strobl vertraut seiner Mannschaft. Uneingeschränkt. Auch wenn diese in einer kleinen Ergebniskrise steckt. Eigenverschuldet. "Das ist keine Frage der Balance auf dem Feld und auch keine Frage des Systems. Aber wir haben es dem Gegner mit individuellen Fehlern zuletzt viel zu einfach gemacht", sagt Schweinfurts (6./12) Trainer, der auch die aktuellen Personalprobleme nicht als Entschuldigung anführen möchte. Reichlich Einzelgespräche hatte es nach den Punkteteilungen gegen die Zweitvertretungen aus Nürnberg und Augsburg gegeben. Mit der Erkenntnis, "dass sich die Jungs sehr stark mit der Situation beschäftigen, es besser machen wollen." Was gegen den SV Heimstetten (14./7) tunlichst der Fall sein sollte. Wieder so ein Gegner, der auf dem Papier ein Leichtgewicht scheint, der aber seine Qualitäten hat. "Die Heimstettener spielen bedenkenlos auf, das ist ein spannendes Kollektiv. Da müssen wir gegen den Ball extrem viel ochsen, damit nichts anbrennt", sagt Tobias Strobl. In der Innenverteidigung ist Nico Rinderknecht gesetzt und will sich auch kein schlechtes Gewissen einreden lassen, ungeachtet der zu vielen Gegentore. "Aus dem Spiel heraus kassieren wir doch kaum Treffer, wir machen es eigentlich gut", sagt der Defensivspezialist. Weiß aber auch, dass erst ein "zu Null" die Nörgler besänftigen wird. Es wäre das erste in dieser Saison.

Greuther Fürth II - TSV Aubstadt (Dienstag, 18.30 Uhr)

Nach der 1:5-Packung im Sachs-Stadion waren die Gesichter lang beim TSV Aubstadt (11./9). Aber längst ist die Stimmung im Milzgrund besser als am Main, weil sich die Elf von Victor Kleinhenz mit den Siegen gegen den TSV Rain (4:0) und Aschaffenburg (4:0) sowie dem Remis in Buchbach (1:1) eindrucksvoll zurückgemeldet hat. Klar doch, dass bei den jungen und noch sieglosen Fürthern (19./3) die Serie ausgebaut werden soll.