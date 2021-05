Nach dem FV Illertissen (Freilos) und der SpVgg Oberfranken Bayreuth (3:1 beim SV Viktoria Aschaffenburg) wurden am Dienstagabend die beiden weiteren Halbfinalisten im Ligapokal der Regionalliga Bayern ermittelt. Der VfB Eichstätt schaltete in seiner Viertelfinal-Partie den mit einer B-Elf angetretenen 1. FC Schweinfurt 05 mit einem 2:0 (0:0)-Erfolg aus. Der SV Wacker Burghausen verlor das Derby gegen den TSV Buchbach 0:1 (0:0).

Obwohl Schweinfurts Trainer Tobias Strobl auf zahlreiche Stammspieler verzichtete, hätten die "Schnüdel" kurz vor der Pause in Führung gehen können. Amar Cekic traf aber nur die Latte. Denkbar schlecht begann dann die zweite Halbzeit für Schweinfurt. Erst gelang Christian Heinloth (48.) der Führungstreffer für die Hausherren, dann sah Schweinfurts Lukas Ramser wegen Foulspiels die Rote Karte (55.).

Auch in Unterzahl stemmten sich die Gäste gegen die drohende Niederlage, hatten aber kein Glück im Abschluss und mussten schließlich noch den zweiten Gegentreffer durch Lucas Schraufstetter (70.) hinnehmen.Unterstützt wurde das Team von VfB-Trainer Markus Mattes im ersten Pflichtspiel seit rund sieben Monaten von 250 Zuschauern. Innerhalb von nur 19 Minuten waren sämtliche Tickets ausverkauft. Im Ligapokal-Halbfinale empfängt Eichstätt den TSV Buchbach. Der 1. FC Schweinfurt 05 trifft in der Trostrunde in einem Derby vor eigenem Publikum auf den TSV Aubstadt.

Den deutlich höheren Stellenwert für die Schweinfurter besitzen die Regionalliga-Playoffs im Kampf um den Aufstieg in die 3. Liga. Ihr nächstes, vielleicht schon vorentscheidendes Spiel um den Gruppensieg bestreiten die Schnüdel am Samstag bei der SpVgg Bayreuth, die sich am Dienstagabend nach einer überzeugenden Leistung mit 4:0 gegen die Viktoria aus Aschaffenburg durchgesetzt hat. Nach den Hinspiel-Erfolgen über Bayreuth und Aschaffenburg genügt dem FC 05 allerdings bereits ein Remis, um sich für die entscheidenden beiden Spiele gegen den TSV Havelse zu qualifizieren.bfv