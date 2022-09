Aus Garitz führte der Weg von Lausi, wie der mittlerweile 42-Jährige genannt wird, 1999 zum TSV Großbardorf. Unterbrochen wurde das bis 2012 andauernde Engagement bei den Grabfeldern von einem einjährigen Gastspiel beim 1. FC Nürnberg. Seit 2012 schnürte er die Kickstiefel für den FC 06, absolvierte noch in der vergangenen Saison einige Einsätze und ist aktuell Co-Trainer der ersten Mannschaft.

Auch Ervin Gergely (40) war vier Jahre lang in Großbardorf aktiv. Dort spielte er von 2003 bis 2007, ehe er zwischen 2008 und 2010 das Spielertraineramt bei seinem Heimatverein Post SV übernahm. Ab 2010 stand der gebürtige Slowake in Diensten der Saalestädter. Zahlreiche Weggefährten haben ihre Teilnahme angekündigt. Neben dem damaligen Meister-Trainer Rüdiger Klug, der anlässlich des Spiels scherzhaft von "Champions League in Bad Kissingen" spricht, sind die aktiven Bezirksliga-Kicker Christian Heilmann, Florian Heimerl (beide FC 06) und Adnan Hamzic (TSV Forst) am Start.

Mit Jörg Schaffelhofer, Florian Rottenberger aus Bad Kissinger sowie Otto Dietz, Udo Eckert, Sebastian Knüttel aus Großbardorfer Zeiten, werden weitere bekannte Namen auf dem Feld stehen. Auch vom SV Garitz (Andrzej Sadowski) und dem Post SV Bad Kissingen (Oliver Pfannes) sind ehemalige Mitspieler mit dabei. Der 1. Vorstand des FC 06, Wolfgang Werner, wird ebenfalls gegen den Ball treten und freut sich bereits auf ein schönes Event: "Mit diesem Spiel können wir zwei langjährige FCler, die sich weit über die Grenzen Bad Kissingens hinaus einen Namen gemacht haben, gebührend verabschieden."