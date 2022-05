Die vergangene Saison ist Geschichte und hinter den Kulissen basteln die Verantwortlichen der Hammelburg Volleys fleißig am kommenden Bundesligakader. "Den Abgang von gleich fünf Stammspielern zu kompensieren, ist natürlich eine Mammutaufgabe. Aber wir sind sehr zuversichtlich, dass wir Mitte September eine schlagkräftige Truppe ins Rennen schicken werden", gibt sich Hammelburgs Teammanager Olly Wendt gelassen. Er steht gemeinsam mit Frank Jansen und dem neuen Headcoach Philipp Fischer derzeit nach eigenen Worten "in Dauerkommunikation".

Mit U20 Deutscher Meister

Zumindest können Hammelburgs Planer nun den ersten Neuzugang präsentieren und freuen sich, mit dem 22-jährigen Lennart Fuchs einen Nachfolger für ihren langjährigen Regisseur Hannes Krochmann gefunden zu haben. Der gebürtige Rheinland-Pfälzer spielte in den vergangenen drei Jahren bei Ligakonkurrent Mainz zu und hatte mit Torben Tidick-Wagner dort einen erfahrenen Lehrmeister. Nun möchte Fuchs, der unter anderem mit der U20 Deutscher Meister wurde und auch schon mit Oscar Benner und Lorenz Karlitzek auf dem Feld stand, bei den Saalestädtern Verantwortung übernehmen und in Würzburg einem Studium nachgehen.

"Lennart verfügt mit 1,98 Meter über ein Gardemaß für einen Zuspieler und wird sicher auch viel Flow ins Team bringen", freut sich Olly Wendt über die Verpflichtung und spielt auf dessen Musikgeschmack an. Privat hört Fuchs nämlich sehr gerne Hip-Hop-Musik.

"Ich freue mich auf die ruhige und familiäre Gegend und auf einen Verein, der sich in der 2. Bundesliga bewiesen hat. Zudem bin ich super gespannt darauf, die Mannschaft kennenzulernen, mit erfahrenen und jungen Spielern, um gemeinsam eine gute Platzierung zu erreichen", sagt Lennart Fuchs, der bereits jetzt dem Saisonstart im Spätsommer entgegenfiebert.

Auch wenn der Spielplan für die kommende Spielzeit erst in ein paar Tagen offiziell verkündet wird, kann schon verraten werden, dass die Saalestädter am 17. September mit einem Heimspiel gegen den TSV Mühldorf in die Saison starten. Bis dahin werden Hammelburgs Kaderplaner noch einiges zu tun haben. Schließlich gilt es, vier weitere Planstellen zu besetzen.