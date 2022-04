Das für Samstag geplante Heimspiel der Hammelburg Volleys gegen den SV Schwaig kann erneut nicht ausgetragen werden. Dass es für die Saalestädter in dieser Saison nun kein Heimspiel mehr geben wird, sorgt bei den Verantwortlichen in vielerlei Hinsicht für Betroffenheit. "Dieses Saisonfinale ist echt bitter, aber die derzeitigen Rahmenbedingungen haben uns einfach keine andere Wahl gelassen", beschreibt Olly Wendt etwas resigniert die zweite Absage eines Heimspiels seiner Bundesligajungs binnen einer Woche. "Durch eine Gemengelage aus noch corona-infizierten Spielern und einer Vielzahl von verletzten und erkrankten Spielern, ist eine Spieldurchführung am Samstag einfach nicht möglich", so Hammelburgs Teammanager.

Bereits das Heimspiel gegen Karlsruhe war dem Coronavirus zum Opfer gefallen und bringt Hammelburgs Planer in Bedrängnis, weil im April keinerlei Hallenkapazitäten mehr für etwaige Nachholspiele zu Verfügung stehen. "Aus diesem Grund sind wir auf den SV Schwaig zugegangen und haben um die Zustimmung zu einer Spielverlegung erbeten", erklärt Wendt und fügt hinzu: "Schwaig hat sofort zugestimmt, was von großer sportlicher Fairness zeugt und wir sehr zu schätzen wissen."

Darüber hinaus haben die Verantwortlichen untereinander ausgemacht, das Nachholspiel nun am 22. April um 19.30 in Schwaig auszutragen. Sportlich geht es für das Team von Headcoach Thiago Welter natürlich noch darum, den derzeit zweiten Tabellenplatz und damit die Vize-Meisterschaft einzufahren und damit für den größten Erfolg in ihrer bisherigen Bundesliga-Geschichte zu sorgen.

Ob das bereits zweimal verschobenen Topspiel gegen den designierten Meister aus Karlsruhe noch einmal angesetzt wird, ist fraglich. "Wenn, dann definitiv nicht bei uns.

Sollte Karlsruhe am Samstag in Freiburg die Meisterschaft klar machen, werden wir gemeinsam diskutieren, ob ein Nachholtermin noch zwingend notwendig ist", so Wendt, den vor dem Hintergrund des erneuten Spielausfalls ganz andere Sorgen plagen: "Wir spielen eine fantastische Saison und hätten unseren scheidenden Spielern gerne noch mal eine würdige Bühne vor Heimpublikum geboten und uns von unseren treuen Zuschauern verabschiedet, daraus wird nun nichts und das ist super schade." Nach dem Spiel in Schwaig, beenden die Saalestädter tags drauf die Saison mit einem Auswärtsspiel in Mimmenhausen.