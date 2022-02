Die U20 hatte dafür mit dem Gewinn der Nordbayerischen Meisterschaften durch ein deutliches 2:0 im Finale gegen den TSV Zirndorf gesorgt. Es war der größte Erfolg in der jüngsten Hammelburger Vereinsgeschichte.

Nach einem hart umkämpften Spiel gegen den SV Schwaig (2:1) hatte das Team von Headcoach Ralf Kaiser in den weiteren Gruppenspielen klare 2:0-Erfolge gegen den VC Hirschaid und den TB/ASV Regenstauf gesetzt. Die Bayerischen Meisterschaften finden am 19. März in Regenstauf statt.

Platz 3 sichert Bayernfinale

Toller Erfolg auch für die männliche U16, die krankheitsbedingt mit nur sieben Spielern zur Nordbayerischen nach Amberg gefahren war. Deutlichen 2:0-Erfolgen gegen Schwaig und Hirschaid folgte eine hart umkämpfte Partie gegen den späteren Meister VC DJK Amberg.

Das Spiel gegen die Gastgeber ging knapp im Tiebreak verloren (25:23, 23:25, 11:15), sodass es im Spiel um Platz 3 um das letzte Verbleibende Ticket fürs Bayernfinale am 19. März ging. Gegen den TSV Röttingen ließen die Jungs von Trainer Matthias Hau mit 2:0 nichts anbrennen.

Schließlich fand noch der erste Teil der Bezirksmeisterschaften ider männlichen U13 n Großheubach statt. Unter der Federführung des TSV Frammersbach hielt sich die Spielgemeinschaft Frammersbach/Hammelburg schadlos und beendete das Turnier ohne Spiel- und Satzverlust als Tabellenerster. Aus Hammelburg komplettierten Jan Friedrich und Samuel Schneider das Team, das unter anderem vom Hammelburger Didi Gleisle betreut wurde. spion