SV Römershag - SG Oberleichtersbach/Modlos 0:2 (0:1). Tore: 0:1 Simon Wittman (4.), 0:2 Maximilian Knüttel (66.).

Fünf Spiele, fünf Siege: Die SG Oberleichtersbach/Modlos bleibt das Maß aller Dinge in der A-Klasse 1. Schon nach vier Minuten traf Simon Wittmann zur Gästeführung. Sein Freistoßball aus 16 Metern in den Winkel war für Julian Schwab im Tor der Gastgeber nicht zu erreichen. Nach der Führung nahm die Spielgemeinschaft den Fuß vom Gas und verwaltete den knappen Vorsprung. Römershag strahlte dabei jedoch zu keiner Zeit Gefahr aus. In der zweiten Halbzeit war plötzlich Maximilian Knüttel nach einem hohen Pass frei durch und überlupfte den Schlussmann frech zum 0:2. "Es war ein verdienter Sieg, wir haben hinten nichts zugelassen", lobte SG-Sprecher Martin Schmitt.

SG Oberbach/Wildflecken/Riedenberg/Bad Brückenau II - TV Jahn Winkels 1:4 (1:3). Tore: 0:1 Madalin Manea (20.), 0:2 Alwin Böse (23.), 0:3 Bashar Al Ali (28.), 1:3 Benjamin Witke (36.), 1:4 Tim Schmidt (69.). Gelb-Rot: Gregory Engelage (89., Winkels).

Der TV Jahn Winkels hatte sich nach dem starken Sieg in der Vorwoche - dem 5:3 über den TSV Volkers - einiges vorgenommen und startete hochmotiviert in die Partie. Schon nach einer halben Stunde hatten die Mannen von Trainer Jan Mast durch drei Treffer binnen zehn Minuten auf 0:3 gestellt. Doch Oberbach/Wildflecken/Riedenberg/Bad Brückenau II gab sich nicht so einfach geschlagen. Zunächst traf Benjamin Witke auf Vorlage von Nils Tong, ehe Tong selbst die große Chance auf den Anschluss vergab. Nach Wiederanpfiff wurde die Begegnung ruhiger, einzig Tim Schmidt auf Seiten der Gäste konnte mit einem satten Linksschuss noch ein Tor zum 1:4-Endstand erzielen.

TSV Volkers - SG Schondra II/Breitenbach/Schönderling 0:0.

Nach zuletzt zwei knappen Siegen waren die Minimalisten aus Schondra beim TSV Volkers zu Gast. Beide Offensiven hatten merklich Sand im Getriebe. Die erste gute Möglichkeit hatte Jonas Barthelmes für die SG, er nahm jedoch regelwidrig die Hand zu Hilfe. Der aktivste Spieler auf Seiten Schondras war Marius Fischer, er scheiterte jedoch wiederholt am starken TSV-Schlussmann Alin Ionita, der Matthias Brust vertrat und seine Sache gut machte. Kurz nach der Pause erzielte Gästeakteur Luca Vogler beinahe die Führung, doch sein Freistoß landete am Außenpfosten. In der Schlussphase bot sich ein ähnliches Bild, diesmal trat Marius Fischer zum Freistoß an, doch auch er traf nur Aluminium. So rettete Volkers das Unentschieden letztlich über die Zeit.

SV Garitz - SG Oehrberg/Stralsbach/Geroda 3:1 (1:0). Tore: 1:0 Alexander Flassig (22.), 1:1 Maximilian Baumgart (60.), 2:1, 3:1 Luca Cannata (68., 83.).

Garitz nahm den Schwung aus dem Totopokal-Erfolg unter der Woche in Gräfendorf mit und ließ auch gegen die Spielgemeinschaft aus Oehrberg, Stralsbach und Geroda nichts anbrennen. Da Schondra nur Unentschieden spielte, schob man sich durch den Sieg auf den dritten Platz. Alexander Flassig sorgte mit seinem vierten Saisontor für die Pausenführung. Maximilian Baumgart zeigte sich davon unbeeindruckt und egalisierte. Luca Cannata brachte seine Farben nur wenig später wieder in Front. In der Schlussphase legte er noch einen zweiten Treffer nach und kommt nun auf ebensoviele Torerfolge wie sein Teamkollege Flassig.

SG Hammelburg I/Fuchsstadt II - SG Gräfendorf/Dittlofsroda/Wartmannsroth 1:2 (0:0). Tore: 1:0 Daniel Böhm (64.), 1:1, 1:2 Thomas Aulbach (87., 90.). Gelb-Rot: Andy Möck (58., Hammelburg).

Auf dem rutschigen Platz dauerte es eine Weile, bis sich Spielfluss eingestellt hatte. Entsprechend ereignisarm gestaltete sich die erste Spielhälfte. Nach der Pause hatten sich die Akteure offenbar an das schwierige Geläuf gewöhnt, denn nun konnten sich beide Mannschaften Chancen erspielen. Trotz Unterzahl gingen die Gastgeber durch Daniel Böhm in Führung. Zehn Minuten vor Schluss bot sich die große Chance auf den zweiten Treffer für die Hammelburger und Fuchsstädter, doch der Stürmer verfehlte das Ziel aus wenigen Metern. Stattdessen markierte Thomas Aulbach auf der anderen Seite den Ausgleich und drehte in der letzten Minute das Spiel per Strafstoß.

Das Spiel des Elfershausen gegen den SV Machtilshausen musste nach den heftigen Regenfällen aufgrund der Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt werden.

A-Klasse Rhön 2

TSVgg Hausen - SG Burglauer/Reichenbach II/Windheim II 4:0 (2:0). Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Eray Cadiroglu (24., 39./Elfmeter, 53.), 4:0 Christopher Martin (83.).

Nach dem schwachen Saisonstart konnte die TSVgg Hausen endlich den ersten Sieg feiern und zwei Plätze in der Tabelle gutmachen. Dafür sorgte Spielertrainer Eray Cardiroglu höchstpersönlich. Das Mittel der Wahl waren dabei seine brandgefährlichen ruhenden Bälle. Er traf per Elfmeter und gleich zweimal mit sehenswerten Freistößen, denen Markus Grebe im Tor der Gäste nur staunend hinterherschauen konnte. Den Schlusspunkt hinter einen verdienten Erfolg setzte Christopher Martin.

SG Bad Bocklet/Aschach - TSV Rothhausen/Thundorf 2:2 (2:1). Tore: 1:0 Salieu Bah (9.), 2:0 Stefan Weingart (15.), 2:1 Stefan Heim (18.), 2:2 Jan Schubert (70.). Rot: Jan Blasek (90., SG Bad Bocklet).

Jonas Götz im Tor der SG Bad Bocklet/Aschach hatte einen Sahnetag erwischt. Er hielt nicht nur mehrfach bravourös, sondern bereitete mit einem punktgenauen Abschlag sogar Salieu Bahs frühen Führungstreffer vor. Nachdem Stefan Weingart nach einer Ecke auf 2:0 gestellt hatte, ruhte sich die Heimmannschaft auf der vermeintlich komfortablen Führung aus. "Wir haben gut angefangen, aber nach dem zweiten Tor zu wenig für das Spiel gemacht", bemängelte SG-Sprecher Fabian Götz. So gelang Stefan Heim aus dem Getümmel im Strafraum der Anschlusstreffer. Rothhausen/Thundorf wurde in der zweiten Halbzeit immer stärker und belohnte sich schließlich mit dem Ausgleich. Lars Wahl bereitete mit einer feinen Einzelleistung vor, Jan Schubert vollstreckte sicher.

FV Rannungen/Pfändhausen/Holzhausen II - SG Arnshausen/Reiterswiesen II/FC Bad Kissingen II 0:1 (0:1). Tor: Henrik Diener (43.).

Eine vollkommen unnötige Niederlage kassierten die Rannunger, die sich beim Auslassen von Torchancen quasi selbst übertrafen. Lukas Englert und Fabian Hahn hatten Alu-Pech, während der Schuss von Max Oppel auf der Linie geklärt wurde. Beim Tor des Tages kam zusätzliches Pech hinzu, weil FV-Innenverteidiger Florian Erhard ausgerutscht war, was Henrik Diener freie Bahn bescherte. Dass den Hausherren noch ein Handelfmeter verweigert wurde, machte das Rannunger Kraut endgültig fett.

SpVgg Sulzdorf/Bundorf - SG Großwenkheim I/Münnerstadt II 3:2 (1:0). Tore: 1:0 Christoph Wasser (32.), 2:0 Stefan Matz (49.), 2:1 Leo Pfennig (62.), 2:2 Sullaiman Warritay (76.), 3:2 Carsten Eckart (84.)

Den besseren Start erwischten die Großwenkheimer und Münnerstädter, die durch Benedikt Bach zu guten Chancen kamen. Doch im weiteren Verlauf der ersten Hälfte bekamen die Gastgeber Oberwasser. Der Lohn war die 1:0-Führung durch Christoph Wasser. Stefan Matz erhöhte durchaus verdient auf 2:0, doch Mitte der zweiten Hälfte gelang Leo Pfennig der Anschlusstreffer. Nach einem langen Ball gelang Sullaiman Warritay der Ausgleich. In der Schlussphase gab der Gastgeber die Antwort und erzielte durch Carsten Eckart den Siegtreffer. Ein Sonderlob verdiente sich Gästekeeper Markus Lenhart, der eigentlich Feldspieler ist und den verletzten Keeper Jonas Warthemann gut vertrat.

Außerdem spielten

SpVgg Althausen/Aub - FSV Hohenroth 2:4 (1:2). Tore: 0:1 Steffen Schumann (18.), 1:1 Julian Kuhn (28.), 1:2 Pascal Straub (34.), 1:3 Pascal Härtnagel (47.), 1:4 Pascal Straub (59.), 2:4 Johannes Freibott (63.).

SG Sulzfeld/Merkershausen - SG Niederlauer/Strahlungen 1:1 (0:0). Tore: 0:1 Daniel Schrainer (62., Foulelfmeter), 1:1 Stefan Schmitt (85.). Gelb-Rot: Christian Kalke (85., Sulzfeld).