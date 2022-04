FC Fuchsstadt - FC Geesdorf (Sonntag, 16 Uhr)

Einen dritten Anlauf unternimmt der FC Fuchsstadt (9./5) am Samstagnachmittag, um endlich sein erstes Spiel in der Aufstiegsrunde der Landesliga Nordwest zu bestreiten. Nachdem die ersten zwei Begegnungen coronabedingt verlegt werden mussten, "macht uns hoffentlich jetzt das Wetter keinen Strich durch die Rechnung", hofft Coach Martin Halbig. Ob ein schneebedecktes Geläuf den Gastgebern gegen die Geesdorfer (2./18) entgegenkommen würde, ist zu bezweifeln, denn die Steigerwälder sind nicht nur spiel-, sondern auch kampfstark. Das hat die Elf aus dem Wiesentheider Gemeindeteil im gesamten Verlauf der Saison bewiesen, zuletzt vor acht Tagen beim 5:0-Kantersieg gegen Alemannia Haibach.

"Das Ergebnis hat gezeigt, wie schwer unsere Aufgabe sein wird", gibt sich der FC-Trainer keinen Illusionen hin, zumal Leistungsträger nicht zur Verfügung stehen. Mit dem noch verletzten Dominik Halbig und dem gesperrten Markus Mjalov fehlen zwei Offensivkräfte. Dienstlich verhindert ist Michael Emmer, nicht einsatzfähig ist Marcel Frank wegen Erkrankung sowie Fabian Lieb aus beruflichen Gründen. Hinter dem Mitwirken von Nico Neder steht ein Fragezeichen. "Nico musste das Training am Donnerstagabend abbrechen", informierte der Coach. Tobias Bartel hat zwar mit Lauftraining begonnen, "aber da will ich nichts riskieren", so Halbig. Der Geesdorfer Spielertrainer Jannik Feidel muss zwar ebenfalls den Ausfall von zwei Torjägern, nämlich den von Stefan Weiglein (Kreuzbandriss) und von Vincent Held, der nach einem halbjährigen Engagement beim TSV Aubstadt Ende 2021 wieder zu seinem Heimatverein zurückgekehrt ist, verkraften, doch wird dies vom vergleichsweise großen Kader aufgefangen. Das Spielergerüst um Kapitän Felix Lehrmann steht, die Regisseure Jannik und Felix Feidel sowie Routinier Simon Weiglein spielen in der bisherigen Saison bärenstark auf.

"Wir können die restlichen Spiele dieser Saison ohne Druck angehen und befreit aufspielen, weil der Sprung auf die Aufstiegsplätze aufgrund des großen Punkterückstandes illusorisch ist. Aber verschenken wollen wir die Punkte nicht, das sind wir uns selbst, unseren Fans und den Mitkonkurrenten schuldig", betont Martin Halbig.sbp

DJK Hirschfeld - FC Thulba (Sonntag, 15 Uhr)

Bei der DJK Hirschfeld (10./21) hat der FC Thulba (13./15) die nächste Möglichkeit, gegen einen direkten Konkurrenten Boden gut zu machen. Das klappte beim 2:0-Sieg über Trappstadt hervorragend. Die Frankonen sind wieder im Geschäft. "Der Erfolg war enorm wichtig. Das Ergebnis tut der Stimmung natürlich gut, da wir uns zuvor trotz immensen Aufwandes nicht belohnt hatten", so Abteilungsleiter Christoph Adrio. Damit ist die Truppe von Gerald Betz wieder näher dran am direkten Klassenerhalt. Den möchte auch die DJK Hirschfeld mit dem scheidenden Spielertrainer Stefan Nöthling erreichen, holte dafür immerhin einen Zähler in Bad Kissingen (2:2), war jüngst allerdings beim 0:4 bei Spitzenreiter Dampfach klar auf verlorenem Posten. Für Christoph Adrio keine Frage, dass die Gelb-Schwarzen auch dort dreifach punkten wollen: "Es ist für uns ein ähnlich wichtiges Spiel wie zuvor. Hirschfeld hat sechs Zähler mehr, ist somit noch in unmittelbarer Nähe. Im Hinspiel waren wir überlegen, konnten dies aber nicht in einen Sieg umwandeln. Das wollen wir diesmal ändern." Beim 1:1 im ersten Vergleich feierte übrigens Ex-Coach "Vicky" Kleinhenz, derzeit mit dem Regionalligisten TSV Aubstadt in aller Munde, seinen ersten und bislang einzigen Saisoneinsatz. Weiterhin verletzungsbedingt fehlen werden beim FC Thulba Cedric Werner, Fabian Meindl und Lukas Liebler. Hinter dem Einsatz des zuletzt fehlenden Florian Heim steht noch ein Fragezeichen.

TSV Bergrheinfeld - FC Bad Kissingen (Sonntag, 15 Uhr)

Etwas enttäuschend verliefen die letzten Partien für den FC 06 Bad Kissingen (5./29). Sowohl gegen Hirschfeld (2:2) als auch gegen Rödelmaier (2:2) wurde im heimischen Sportpark nach einer Führung der Sieg noch aus den Händen gegeben. Entsprechend angesäuert war 06-Coach Daniel May: "Dass wir nun abermals kurz vor dem Ende den Ausgleich kassiert haben, ist absolut ärgerlich. Wir haben es nach dem 2:1 versäumt, den Sack zuzumachen und mit dem unnötigen Platzverweis Rödelmaier zurück ins Spiel gebracht." Beim abstiegsbedrohten TSV Bergrheinfeld (11./19) soll das besser klappen. Den "Berchern" um Spielertrainer Thomas Cäsar und seinem Partner an der Linie, Reinhard Seger, eilt der Ruf voraus, guten Fußball zu spielen. Diese Meinung vertritt auch May: "Das ist eine junge, talentierte Mannschaft, die für mich besser ist, als es ihr momentaner Tabellenplatz aussagt." Zuletzt ermöglichte man Schlusslicht Unterspiesheim den ersten Saisonsieg, danach "verdaddelte" man zuhause gegen Stadtlauringen eine 2:1-Führung und unterlag in der letzten Sekunde der Nachspielzeit mit 2:3.

All das dürfte Daniel May wenig interessieren. Für ihn und seine Kurstädter zählt nur ein Sieg: "Nach den zwei Unentschieden brauchen wir wieder einen Dreier, um den Anschluss an die Konkurrenz nicht zu verlieren." Nicht mit von der Partie sein wird urlaubsbedingt Julian Hüfner, der mit seinem Treffer für den 1:0-Hinspiel-Erfolg der Kurstädter gesorgt hatte. penk