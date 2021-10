FC Fuchsstadt - TSV Rottendorf (Samstag, 16 Uhr)

"Das ist eine überlegenswerte Idee", meinte FC-Coach Martin Halbig, darauf angesprochen, ob es nicht an der Zeit wäre, auf einen Trick früherer Jahre zurückzugreifen. Da hatten die Fuchsstädter (4./17) nämlich vor Heimspielen eine Runde ums Dorf gedreht, um ein Auswärtsspiel zu simulieren. Nach drei Heimniederlagen in Serie und dem Erfolg in Unterpleichfeld (4:0) "sollten wir uns vielleicht nicht am Sportheim, sondern vor der 'Linde' treffen", lacht Halbig,

Es gilt nämlich nachzulegen gegen den TSV Rottendorf (3./21), um nach dem Remis im Hinspiel (1:1) bestenfalls auch den direkten Vergleich für sich zu entscheiden, was in der Vorwoche gegen die "Krautdörfler" bereits bestens gelang. Beim von Martin Lang trainierten Gegner haben zwei Heimsiege in Folge für Euphorie gesorgt, was sich auch auf das Umfeld auswirkt. Die TSVler dürfen auf große Fan-Unterstützung hoffen, was auch für die Platzherren gelten sollte.

"Rottendorf spielt einen kampfbetonten Fußball, besitzt aber auch spielerische Qualitäten", weiß Martin Halbig. Leistungsträger bei den Würzburger Vorortlern sind die Brüder Moritz und Nicolas Schubert. Ersterer führt mit 6 Treffern die vereinsinterne Torschützenliste an, Zweiterer lenkt als Kapitän das vorwiegend junge Team aus dem zentralen Mittelfeld heraus. Ein Problembereich der Lang-Elf scheint die Defensivreihe zu sein angesichts der 23 Gegentreffer, die Hausherren haben erst elf kassiert.

Während Lukas Baldauf mittlerweile zu seinem Studienort Magdeburg zurückgekehrt ist, kann Halbig wieder auf Michael Emmer und Keeper Tayrell Kruppa zurückgreifen. Es ist freilich gut möglich, dass dennoch Simon Finke im Kasten der Kohlenbergler steht, der in Unterpleichfeld voll überzeugt hatte.