Hammelburg vor 26 Minuten

Volleyball 2. Bundesliga

Emotionen sind gegen die Breisgauer garantiert

Spiele gegen Freiburg besitzen seit jeher eine besondere Brisanz. Diesmal kommt die Truppe aus dem Breisgau als echtes Spitzenteam an die Saale - mit einer spektakulären Personalie von Down Under.