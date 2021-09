TSV Ebenhausen - DJK Stadelschwarzach 1:4 (0:3). Tore: 0:1, 0:2 Svenja Lussert (17., 25.), 0:3 Annika Troll (35.), 1:3 Martina Rauh (55.), 1:4 Cindy Rottendorf (75.).

"Das Ergebnis ist deutlich, aber es hat sich nicht so angefühlt", sagt TSV-Abteilungsleiterin Christina Dees. Eigentlich waren die ersatzgeschwächten Ebenhäuserinnen ja gut im Spiel. "Mit so einem druckvollen Spiel von uns hat der Gegner wohl auch nicht gerechnet, aber der Rückstand nach einem Abwehrfehler hat uns doch etwas aus der Bahn geworfen", so Dees. Mit dem Tor von Martina Rauh nach der feinen Hacken-Ablage von Nicole Lutz kehrte der Glaube an eine Wende ins Team zurück, aber ins Netz traf nur noch der Gegner. Und zwar gegen Kalkidan Getachew, die im Verlauf der Partie vom Feld zwischen die Pfosten rücken musste aufgrund einer Verletzung von Keeperin Sophie Metz.

TSG Bastheim - SG Albertshausen/Nüdlingen 5:0 (2:0). Tore: 1:0 Sophie Schultheis (3.), 2:0 Teresa Koob (11.), 3:0 Melanie Stäblein (55.), 4:0 Fabienne Jünger (57., Elfmeter), 5:0 Sophie Schultheis (3., 60.).

Auch wenn das Ergebnis es so erscheinen lässt, eindeutig war dieses Spiel keineswegs. Schon die erste Hälfte verlief unglücklich für die Gäste, welche durch einen schön getretenen Freistoß früh in Rückstand gerieten. Das zweite Tor war laut SG-Trainer Benny Mast "ein spürbarer Nackenschlag”, denn die SG-Kickerinnen spielten bei weitem nicht schlecht. Für die fehlende Torausbeute machte Trainer Mast das "zu komplizierte Spiel nach vorne" verantwortlich. Während sich Albertshausen vorne an den eigenen Komplikationen abarbeitete, gelang der Heimmannschaft im Spiel nach vorne alles.

SV Gemeinfeld - DJK Schondra 3:0 (2:0). Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Sonja Schnitzer (34., 44., 61.).

"Der Sieg von Gemeinfeld geht in Ordnung. Wir müssen einige Neuzugänge integrieren, das braucht Zeit, und sind aktuell im Sturm nicht so gut aufgestellt", bilanzierte DJK-Abteilungsleiterin Sissy Martin, deren Team nach einer 70 Kilometer langen Anreise erst gegen Ende der Partie Torchancen verbuchen konnte durch Naema Strott und Alicia Dorn, während die starke Schondraerin Torfrau Lea Schaab eine höhere Niederlage verhinderte, aber auch Glück hatte, dass der Gastgeber einen Strafstoß übers Tor setzte. "Zumindest unsere U17-Juniorinnen haben am Wochenende mit 3:2 gewonnen", so Sissy Martin.

SG Hendungen - FC WMP Lauertal 1:2 (0:0). Tore: 0:1 Laura Suhl (55.), 0:2 Julia Zimmermann (69.), 1:2 Alisa Göpfert (92., Elfmeter).

Gute Mannschaften zeichnen sich unteranderem dadurch aus, dass sie auch mal ein Spiel gewinnen, wenn sie sich schwertun. Genau dies gelang den Damen aus Lauertal gegen das überraschend starke Schlusslicht. Vor allem in der ersten Halbzeit spielte die Heimmannschaft gut mit und zwang Lauertals Torhüterin Talia Schwientek zu einigen Paraden. FC-Trainer Klaus Weisensee war sich durchaus der mangelhaften Leistung bewusst: "Die erste Halbzeit war nicht so besonders, da haben wir uns aufgrund vieler Abspielfehler schwergetan, hatten auch ein bisschen Glück.” Mit ihrem sechsten Saisontor sorgte Laura Suhl für die Wende. Weil Julia Zimmermann erhöhte, reichte es für die Hendunger nur noch zum Anschlusstreffer.

FC Rottershausen - SG Schönderling/Thulba 0:0.

Ein 0:0, welches aufgrund der Umstände logisch erscheint. Die Gäste hatten aufgrund einiger Ausfälle ein 9 gegen 9 angemeldet. Weil diese Information die Rottershäuser allerdings zu spät erreichte, wurde das Spiel auf einem Großfeld ausgetragen. Eine bittere Nachricht für die ohne Ersatz angetretenen Gäste, die ungeachtet des hohen Laufaufwands eine starke erste Hälfte hinlegten und knapp an der Führung vorbeischrammten. Viele hatten den Ball schon hinter der Linie gesehen, nicht aber der Schiedsrichter. Auch aufgrund der konditionellen Vortele dominierten die Rottershäuserinnen nach dem Wechsel, ohne aber SG-Torfrau Lara Matthes überwinden zu können.

SV Langendorf - SpVgg Adelsberg II 4:0 (2:0) Tore: 1:0 Alina Völkl (5.), 2:0 Emilia Höffner (21.), 3:0 Tabea Albert (71.), Paula Christof (78.).

Als letzte Mannschaft ist nun auch der SV Langendorf die Saison gestartet und hat erwartungsgemäß einen Sieg gegen die weiter punkt- und torlosen Gäste aus Adelsberg eingefahren. Auch wenn der hohe Sieg ein schöner Auftakt für die Heimmannschaft ist, werden erst die kommenden Wochen zeigen wo man wirklich steht. Besonders anspruchsvoll dürfte der nun eng getaktete Spielplan werden. Als Neuzugänge konnten die Langendorferinnen Valandou Pavlidou, Vanessa Full (beide ohne Verein) und Tabea Albert (SV Albertshausen) verpflichten, den Verein verlassen haben Vivien Reith (zum FC Karsbach) und Sarah-Sophia Cotadamo (FC Thulba).

SV Friesenhausen - TSV Rannungen 1:7 (1:2). Tore: 0:1 Monja Kraus (30.), 0:2 Chiara-Sophie Matthes (31.), 1:2 Lena Bulheller (45.), 1:3 Isabell Reck (51.), 1:4, 1:5, 1:6, 1:7 Elena Reck (53., 59., 67., 75.).

Ungeschlagen bleiben die Rannunger Frauen nach ihrem Kantersieg, führten aber zur Pause nur knapp, weil der Gegner mit dem Halbzeitpfiff verkürzte. Trotz vieler Chancen hatten vor dem Wechsel nur Monja Kraus und Chiara-Sophie Matthes kurz aufeinander folgend getroffen. TSV-Ersatztorhüterin Jule Salm musste allerdings nicht mehr zittern, weil Isabell Reck erhöhte, ehe Elena Reck mit vier Toren in Folge auf Robert Lewandowski Spuren wandelte. Die Pausen-Ansprache der Trainer Michael Reck und André Schmidt hatte Wirkung gezeigt.