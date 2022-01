Der 1. FC Fuchsstadt, der als Tabellendritter in der Vorrunde das Ticket für die Meisterrunde in der Landesliga Nordwest gelöst hat, verliert in der Winterpause drei Spieler. Schwer wiegt der Verlust von Jona Köhler, der 17 von 18 Vorrunden-Partien (1 Tor) absolviert hat. Der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler, der im Sommer von der zweiten Mannschaft des TSV Aubstadt gekommen ist, wechselt aus beruflichen Gründen in die Landesliga Südwest zum SV Mering. "Das tut uns richtig weh, denn Jona hat sich bei uns ganz schnell zum Stammspieler und Leistungsträger entwickelt”, sagt Fuchsstadt-Trainer Martin Halbig.

Dimitrios Glykos verlässt Fuchsstadt in Richtung Bezirksliga Ost zum FC Thulba. Dritter Abgang ist Philipp Baldauf, der sich seinem Heimatverein SV Aura in der Kreisklasse Rhön 1 anschließt. "Ich habe Philipp im letzten Spiel in Höchberg noch einmal eingesetzt. Da hat er sich bei mir bedankt. Philipp ist ein richtig feiner Kerl”, so FC- Coach Halbig.