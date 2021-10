SG Waldfenster - FC Thulba 4:2 (0:1). Tore: 0:1 Noah Pfülb (25.), 1:1 Jonas Barthelmes (42.), 2:1 Philip Wieschal (57.), 2:2 Noah Pfülb (68.), 3:2, 4:2 Jonas Barthelmes (69., 70.).

"Das war die beste Saisonleistung unseres Teams", freute sich Maximilian Wirth, der gemeinsam mit Dennis Gütlein und Alexander Pfülb die U15 der SG Waldfenster betreut. Mit dem 4:2-Erfolg sicherte sich die Spielgemeinschaft der Großgemeinden Burkardroth und Oberthulba nach dem dritten Spieltag die Tabellenspitze. Besonders für die Kicker aus Oberthulba war dieser Sieg in ihrem Derby sehr wichtig, immerhin lief die Mannschaft hierfür in Trikots des TSV Oberthulba auf. Dabei hätte sich die SGler beinahe um ihren verdienten Erfolg gebracht, denn Thulbas bester Spieler, Noah Pfülb, verwandelte kurz vor Abpfiff einen direkten Freistoß zum Ausgleich.

Doch mit einer unglaublichen Energieleistung bogen die Waldfensterer das Spiel in den letzten beiden Minuten noch um. "Über ein Unentschieden hätte ich mich wahnsinnig geärgert", so Wirth, der genau drei Chancen der Thulbaer in den gesamten 70 Minuten gesehen hatte. Alle drei waren Freistöße von Noah Pfülb, von denen zwei den Weg ins Netz von Luis Lins fanden. "Noahs Freistöße waren ein echter Augenschmaus, die muss man erst mal so rein schießen", sagte Gäste-Coach Robert Rost, der früh in der Partie hatte wechseln müssen, "was uns nicht gut tat, während der Gegner den Ball gut hat laufen lassen und auch bissiger war." Voller Spielfreude dominierte jedenfalls das SG-Team um Kapitän Maximilian Scheuring, der seine Vierer-Abwehrkette bestens organisierte, in der Außenverteidiger Jannick Grom nahezu alle Zweikämpfe gewann.

Einziges Manko war die Chancenverwertung: So scheiterte der spätere dreimalige Torschütze Jonas Barthelmes mehrere Male frei vor Thulbas Keeper Marlon Munzert. Aber auch Philip Wieschal und David Frai vergaben beste Möglichkeiten. Besser lief es für die SG in den zweiten 35 Minuten: Nach feiner Vorlage von Xaver Fehr schloss Jonas Barhelmes zum Ausgleich ab, ehe Philip Wieschal seinen Sololauf mit der 2:1-Führung krönte. Wie aus dem Nichts kamen die Thulbaer kurz vor Abpfiff zum Ausgleich, doch mit Wut im Bauch holten die Hausherren zum Gegenschlag aus, angetrieben von den Mittelfeldakteuren Henrik Henz, Xaver Fehr und David Frai und vollendet mit dem Doppelschlag von Jonas Barthelmes binnen zwei Minuten.

Besonders feierten die Oberthulbaer, Hassenbacher und Schlimpfhofer im SG-Team den Derbysieg - und natürlich stimmten die Kicker aus Waldfenster, Lauter, Wollbach, Stangenroth und Premich kräftig mit ein. "Nach dem Wechsel hat uns die SG Waldfenster sehr unter Druck gesetzt und uns so zu Fehlern gezwungen. Daher hat unser Kontrahent auch verdient gewonnen", bilanzierte FC-Coach Robert Rost.