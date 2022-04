TV Jahn Winkels - SG Obereschenbach/Morlesau 2:0 (1:0). Tore: 1:0 Leon Schmitt (35.), 2:0 Michael Böse (65.). Rot: Salim Sow (65., Winkels). Gelb-Rot: Florian Graf (90.+5, Obereschenbach Bes. Vorkommnis: Florian Fischer (Obereschenbach) pariert Foulelfmeter von Manea Madalin (90.).

Für den erkrankten Trainer Jan Mast sprang in der Partie gegen die Spielgemeinschaft aus Obereschenbach und Morlesau sein Sohn Felix ein und führte den TV Jahn Winkels zu einem verdienten Sieg. Die Führung gelang Leon Schmitt, nachdem er bereits mit seiner Ballannahme zwei Gegenspieler aussteigen ließ. In der zweiten Halbzeit waren die Hausherren weitestgehend überlegen und erhöhten in Person von Michael Böse, der ein starkes Solo abschloss. In der letzten Minute sorgte Florian Fischer im Tor der Gäste für Aufsehen, als er einen präzise und stramm geschossenen Elfmeter spektakulär aus dem Eck fischte. "Der Ball war super platziert, aber wie ein Känguru sprang der Obereschenbacher Keeper in die Ecke", staunte TV-Sportleiter Michael Müller.

SG Oehrberg/Stralsbach/Geroda - SV Machtilshausen 0:3 (0:2). Tore: 0:1 Santo Schneider (8.), 0:2, 0:3 Christian Mützel (26., 49.).

Gegen den Tabellenführer und designierten Meister war für die Spielgemeinschaft nichts zu holen. Bei leichtem Schneefall und vor über 100 Zuschauern sorgte Santo Schneider bereits nach acht Minuten für die Machtilshäuser Führung. Der SV behielt spielerisch fast während des gesamten Spiels die Oberhand, doch die Gastgeber hielten in Oehrberg kämpferisch und läuferisch durchaus dagegen. Dennoch sorgte Christian Mützel mit seinem Doppelpack bereits kurz nach Beginn des zweiten Durchgangs für die Entscheidung. Den Rest der Partie spielten die Gäste souverän herunter.

SG Gräfendorf/Dittlofsroda/Wartmannsroth - FC Elfershausen 1:1 (0:1). Tore: 0:1 Pascal Wahler (36., Elfmeter), 1:1 Terry Perez (68.).

"In der ersten Halbzeit haben wir gepennt, da hatten wir auch etwas Glück, dass wir nicht höher zurückliegen", gab SG-Trainer Jörg Albert nach der Partie unumwunden zu. Doch er hatte für seine Halbzeitansprache offenbar die richtigen Worte gewählt, denn seine Mannschaft kam wie ausgewechselt aus der Kabine. Bis zur 68. Minute konnten die Gäste, die durch das Strafstoßtor von Pascal Wahler vorgelegt hatten, dem Druck standhalten. Doch dann schickte Johannes Knüttel einen präzisen Freistoßball auf die Reise, den Terry Perez mit dem Kopf über die Torlinie drückte. Danach spielte Gräfendorf auf Sieg, doch ein zweiter Treffer wollte gegen aufopferungsvoll verteidigende Elfershäuser nicht gelingen.

SG Oberleichtersbach/Modlos - SG Hammelburg/Fuchsstadt II 5:2 (2:1). Tore: 0:1 Steffen Schmidt (31.), 1:1 Rene Lormehs (42.), 2:1 Florian Friebel (45.), 2:2 Steffen Schmidt (65.), 3:2 Maximilian Schmitt (68.), 4:2 Florian Friebel (79.), 5:2 Simon Wittmann (90+6.).

Die SG Hammelburg/Fuchsstadt II ist nicht zuletzt dank Verstärkungen aus der Fuchsstädter Landesliga-Elf gut in Form und zeigte dies zu Beginn auch gegen den Favoriten aus Oberleichtersbach und Modlos. Steffen Schmidt brachte seine Mannschaft nach einer halben Stunde sogar in Führung. Durch den Rückstand wachgerüttelt, kamen die Hausherren besser ins Spiel und drehten selbiges noch vor der Pause mit Treffern von Rene Lormehs und Florian Friebel. Schmidt gelang zwar ein zweiter Treffer, aber die Schlussphase ging an den Gastgeber. Maximilian Schmitt und Florian Friebel sorgten für klare Verhältnisse. Tief in der Nachspielzeit verwandelte Simon Wittmann einen sehenswerten Freistoß zum 5:2-Endstand in den Winkel.

A-Klasse Rhön 2

SG Bad Bocklet/Aschach - TSVgg Hausen 1:0 (0:0). Tor: 1:0 Luis Sandwall (81.). Gelb-Rot: Salieu Bah (86., Bocklet).

Wie so oft, zeichnete sich auch dieses Derby weniger durch spielerische Klasse als durch Kampf und Leidenschaft aus. "Es war ein ausgeglichenes Spiel, in der ersten Halbzeit war Hausen etwas besser, in der zweiten Halbzweit wir", berichtete SG-Informant Anton Hahn. Im zweiten Durchgang gelang SG-Trainer Jens Mammitzsch ein Glücksgriff. Er wechselte Luis Sandwall ein, der wenig später einen Konter zum erlösenden 1:0 abschloss. Die mit leichten Personalsorgen angereisten Hausener wurden danach nicht mehr gefährlich und konnten auch aus dem späten Platzverweis gegen die Gastgeber kein Kapital schlagen. Mit diesem Erfolg sind die Bad Bockleter und Aschacher nun alleiniger Zweiter.

FV Rannungen/Pfändhausen/Holzhausen II - SG Eltingshausen/Rottershausen II 4:1 (2:0). Tore: 1:0 Lukas Englert (12.), 2:0 Daniel Kraus (24.), 2:1 Nicolas Loibersbeck (61.), 3:1 Dominik Gehrig (82.), 4:1 Daniel Kraus (93.).

Gegen das Tabellenschlusslicht aus Eltingshausen und Rotterhausen ließ der FV Rannungen II nichts anbrennen und errang einen wichtigen Sieg, der den Abstand auf den Abstiegsplatz auf zwölf Punkte vergrößert. Lukas Englert sorgte für die Führung, nachdem sich der starke Daniel Kraus durchgesetzt und mit seinem schwächeren rechten Fuß in die Mitte abgelegt hatte. Kurz darauf traf Kraus selbst zum 2:0. Nach dem Anschlusstreffer schöpften die Gäste nur kurz Hoffnung, denn der FV blieb überlegen und erhöhte durch Dominik Gehrig und erneut Daniel Kraus auf 4:1.

TSV Rothhausen/Thundorf - SpVgg Althausen-Aub 5:0 (3:0). Tore: 1:0 Lars Wahl (30.), 2:0, 3:0 Jan Schubert (40., 43.), 4:0 Simon Meister (50.), 5:0 Jan Schubert (60.). Gelb-Rot: Klaus Bauer (55., Althausen).

Beim klaren Sieg des TSV Rothhausen/Thundorf gegen den Vorletzten aus Althausen-Aub stach vor allem ein Spieler hervor: Jan Schubert. Mit drei Treffern war er maßgeblich am Erfolg seiner Mannschaft beteiligt. "Was Jan heute abgeliefert hat, war überragend. Er ist klasse in Form", beschrieb TSV-Sprecher Max Geier die Leistung des Goalgetters. Bereits von Minute eins an waren die Gastgeber überlegen. Althausen-Aub kam zu Beginn zwar ein paar Mal durch Johannes Freibott zum Abschluss, doch danach war nicht mehr viel von Gästen in der gegnerischen Hälfte zu sehen. "Die Gäste hatten nach 20 Minuten überhaupt keinen Offensivdrang mehr und haben sich mehr und mehr hinten reinfallen lassen. Wir haben durchgehend gedrückt", sagte Geier. Dass das Ergebnis nicht höher ausfiel, haben die Gäste ihrem Keeper Christoph Weber zu verdanken, der den ein oder anderen Torschuss entschärfte. Für eine Kuriosität sorgte der Schiedsrichter der Partie. Nachdem Klaus Bauer (Althausen-Aub) eigentlich in der 40. Minute die Ampelkarte sah, nahm der Unparteiische seine Entscheidung zurück. Nach dem Seitenwechsel erwischte es Bauer schlussendlich dennoch und er wurde endgültig mit Gelb-Rot vom Platz gestellt.

SG Großwenkheim/Münnerstadt II - SG Sulzfeld/Merkershausen 3:3 (2:1). Tore: 0:1 Ludwig Rothaug (12.), 1:1, 2:1 Daniel Vielwerth (25., 35.), 2:2 Philipp Schneider (67.), 2:3 Nico Wirsing (76.), 3:3 Frank Dölling (88.). Gelb-Rot: Max Pfennig (85., Großwenkheim).

Die SG Großwenkheim I/Münnerstadt II zeigte Moral und konnte am Ende einen Zähler im Kampf um die vorderen Plätze behalten. Die SG Sulzfeld/Merkershausen war in den Anfangsminuten das bissigere Team und erzielte auch folgerichtig den Führungstreffer. Doch die Hausherren kamen zurück. Daniel Vielwerth stand da, wo ein Stürmer stehen muss und netzte innerhalb von zehn Minuten gleich zwei Mal ein. Beinahe hätte der Kapitän der Gastgeber nach der Pause gar noch einen dritten Treffer erzielt. Nach Pass von Sullaiman Warritay vergab der Goalgetter jedoch aus aussichtsreicher Position. Im Gegenzug fiel auf der anderen Seite der Ausgleichstreffer und die Führung der Gäste, die Spielertrainer Frank Dölling in einer hitzigen Schlussphase selbst egalisierte "Die Gegentore waren unnötig. Ein Sieg wäre drin gewesen. Auch wenn nicht gerade Fußball zelebriert wurde, bin ich mit meiner Mannschaft zufrieden. Wir haben die Köpfe nicht hängen lassen und zweimal einen Rückstand aufgeholt. Es war ein gutes Spiel von uns", so das Fazit von Trainer Frank Dölling.

SG Niederlauer/Strahlungen II - SG Arnshausen/Reiterswiesen II/FC 06 Bad Kissingen III 1:1 (1:0). Tore: 1:0 Sebastian Hein (27., Foulelfmeter), 1:1 Felix Franz (65.).

Trotz des Punktgewinns zuhause fühlt sich das Remis für die SG Niederlauer wie eine Niederlage an. "Das Unentschieden ist schmeichelhaft für die Gäste. Wir hätten das Spiel gewinnen müssen", sagte Hausherren-Trainer Meghdad Salehan. Im ersten Spielabschnitt waren die Gastgeber drückend überlegen. Niederlauer/Strahlungen hatte mehr Ballbesitz, konnte diesen aber nicht in ein Tor ummünzen. Erst ein Foulelfmeter bescherte die zu diesem Zeitpunkt mehr als verdiente Führung. Auch im zweiten Durchgang setzten die Hausherren da an, wo sie mit dem Halbzeitpfiff aufgehört hatten. "Wir sind gut rausgekommen und müssen eigentlich das zweite Tor machen." Doch Sebastian Hein ließ die hundertprozentige Chance zum 2:0 liegen (51.). Knappe 15 Minuten später fiel das Tor auf der Gegenseite. Nach einem Freistoß zeigte sich Heim-Keeper Thomas Brückner ungewohnt unsicher und ließ den Ball abtropfen, Felix Franz stand goldrichtig und schob zum Ausgleich ein. smb/rus

Außerdem spielten

FSV Hohenroth - SpVgg Sulzdorf 1:1 (1:1). Tore: 1:0 Pascal Straub (22.), 1:1 Stefan Matz (43.).