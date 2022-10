Kurz vor dem schweren Auswärtsspiel der Hammelburg Volleys (9./3 Punkte) in Freiburg (2./8) am Samstag (20 Uhr) verkünden die Teamverantwortlichen einen weiteren Neuzugang, der vom Royal Canadian College zu Kingston (Ontaria, Kanada) an die Saale kommt. "Mike war Anfang September für eine Woche zum Probetraining in Hammelburg, so konnten wir ihn und er uns kennenlernen", verrät Teammanager Frank Jansen. Dass der 1,94 Meter große Außen-Annahmespieler selbst noch junger Student ist und nicht mit den Ansprüchen eines Vollprofis nach Hammelburg kommt, "hatte für uns von Beginn an Charme und viele Dinge deutlich vereinfacht", so Jansen weiter.

Der 22-jährige Mike Rowsell wird erst am Samstag Vormittag aus Toronto in Frankfurt landen und wohl gegen Freiburg noch nicht auf der Mannschaftsliste stehen und erst beim Heimspiel gegen Meister Karlsruhe (29. Oktober) seine Premiere im Volleys-Trikot feiern können. Nach der deutlichen Heimpleite der Saalestädter vor knapp zwei Wochen im Spiel gegen Schwaig, war die Ernüchterung bei allen Akteuren groß, vor allem "weil das gesamte Team seine Qualität, die es hat, nicht abgerufen hat", so Hammelburgs Teammanager Olly Wendt. Dass das neu formierte Team noch Zeit braucht, ist allen Beteiligten klar "und deshalb sehen wir den beiden kommenden schweren Spielen gegen Freiburg und Karlsruhe auch noch entspannt entgegen", fügt Wendt hinzu.

Freiburg ist in dieser noch jungen Saison das Team der Stunde, "hat sich punktuell sehr gut und unaufgeregt verstärkt und hat teilweise bis zu 1000 lautstarke Zuschauer im Rücken", so Wendt, der demnach ein sehr schweres Auswärtsspiel erwartet, aber ebenso wie Headcoach Fischer vielleicht auf einen Überraschungserfolg hofft.