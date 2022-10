TV Großlangheim - SG Garitz/Nüdlingen 24:21 (10:11).

"Großlangheim hat es am Ende einfach cleverer gespielt", sagte Elena Keßler zur Auswärtsniederlage. In einem schnell und hart geführten Spiel musste die SG zum Schluss hin dem Tempo Tribut zollen. Die jungen Spielerinnen mussten sich auch erst an die Spielhärte gewönnen, denn mit Dirk Stumpe pfiff ein Bayernliga-Schiedsrichter. "Daran müssen sich eben noch einige von uns gewöhnen", so Keßler weiter. Garitz/Nüdlingen hielt aber gut mit und ging mit nur einem Tor Rückstand in die Pause. Danach zog Großlangheim etwas davon, die SG kämpften sich aber wieder zurück und glichen neun Minuten vor Schluss zum 20:20 aus. Entscheidend für die Niederlage war dann, dass Garitz/Nüdlingen danach nur noch ein Tor erzielen konnte und das Heimteam eben vier Tore. "Da hat uns auch etwas das Wurfglück gefehlt", so Elena Keßler weiter. Am Samstag würde nun das Heimspiel gegen den Tabellenführer HSG Mainfranken anstehen, doch der Gegner hat bereits angefragt, ob das Spiel wegen personellem Engpass verlegt wird. Die Entscheidung ist noch offen.

Tore für die SG: Anna Franz (6), Theresa Kleinhenz (4), Pia Steinegger (4), Elena Keßler (3/2), Carina Hofmann (2), Pia Hein (1), Sarah Stockerl (1).

HSG Mainfranken - TV/DJK Hammelburg 24:22 (11:12).

Nur knapp gingen die Hammelburgerinnen am Ende als Verlierer vom Feld und waren nahe dran, zumindest einen Punkt mit ins Saaletal zu nehmen. Von Beginn an wog das Spiel hin und her. Gegen eine kompakte Abwehr mussten sich die HSG Mainfranken ihre Torerfolge schwer erkämpfen. Im Angriff konnten die Außenspielerinnen Lena Doschko und Tabea Hüfner überzeugen. Mit einem denkbar knappen Vorsprung ging es in die Halbzeitpause. Mit gekonnten Kreuzbewegungen überzeugte die Hammelburger Mannschaft und lag lange Zeit knapp vorne. Es sah alles sogar nach einem Erfolg gegen die HSG aus, doch dann vergab Laura Finke einen Siebenmeter zum möglichen 20:22 knapp fünf Minuten vor Schluss. In den nun folgenden Spielminuten gelang den Gäste nur noch ein Treffer und so zog das Heimteam entscheidend davon. Leider waren die Torabschlüsse zum Schluss hin nicht von Erfolg gekrönt, die Würfe landeten häuftig am Torgestänge. Dennoch konnten die Saalestädterinnen die Halle in Kitzingen mit erhobenen Haupt verlassen. Das Trainerteam war zufrieden mit der Leistung und sieht den kommenden Aufgaben zuversichtlich entgegen.

Tore für Hammelburg: Laura Finke (7/1), Nicole Simon (5), Nicole Schröter (4), Tabea Hüfner (2), Lena Doschko (2), Vanessa Simon (1), Katrin Simon (1).

TSV Lengfeld - FC Bad Brückenau 35:35 (20:22).

Was für ein hochdramatischer Krimi in der gut besuchten Würzburger Kürnachtalhalle. Stolze 70 Tore reichten nicht aus, um in einer temporeichen Partie auf Augenhöhe einen Sieger zu ermitteln. Und doch gab es für die Sinnstädter am Ende durchaus berechtigten Grund zur Freude. Denn zwei Minuten vor Schluss lagen die zupackenden Lengfelder mit 35:34 denkbar knapp in Führung und gönnten sich eine Auszeit, um das Match zu ihren Gunsten über die Runden zu bringen. Doch da hatten die Mainfranken die Rechnung ohne den Bad Brückenauer Rückraumspieler Simon Dietrich gemacht, der das Spielgerät nur wenige Sekunden vor der Schluss-Sirene in des Gegners Maschen schleuderte. Damit war das Remis in trockenen Tüchern. "Wir trafen auf einen top motivierten Gegner, der vom Anpfiff weg alles auf sein Tempospiel ausgerichtet hat", berichtet FC-Coach Stefan Bott. Geschenkt wurde den Rhönern nichts, die meistens knapp in Front lagen, aber nie einen komfortablen Vorsprung erreichten. In einer turbulenten Schlussphase mit viel Hektik handelte sich dann auch noch Max Puschner die Rote-Karte ein. Der Kraftakt hat sich für die FC-Handballer auf jeden Fall gelohnt, denn sie bleiben nach drei Partien in der Bezirksliga ungeschlagen. Und das ist nach dem unvermeidlichen Abstieg alles andere als eine Selbstverständlichkeit. "Da wir auf einige Spieler verzichten mussten und ein Großteil der Mannschaft auch nicht fit war, bin ich mit dem Punkt durchaus zufrieden, zumal die Mannschaft von Anfang bis Ende super gekämpft und alles gegeben hat", so Stefan Bott.

Tore für Bad Brückenau: Simon Dietrich (11/1), Oliver Hilbert-Probeck (9), Sven Markovics (6), Simon Weiner (4), Lukas Heil (3), Ben Schumm (2).

TSV Mellrichstadt II - DJK Nüdlingen 20:24 (8:12).

Letzlich war es ein hochverdienter Sieg für die DJK. Der Vorsprung war zwischenzeitlich und vor allem zum Ende hin so deutlich, dass Nüdlingen/Münnerstadt das Tempo aus dem Spiel nehmen konnte und die Angriffe zeitlich ausreizte. "Aufgrund unserer personellen Situation und dem Spielverlauf haben wir in der Schlussphase einfach nur clever den Sieg über die Zeit gebracht", so Patrick Spiller. Auch die Leistung des Schiedsrichters konnte nichts mehr am DJK-Sieg ändern. Noah Rauch bekam innerhalb von nur drei Spielminuten zwei Zeitstrafen und musste von Spiller beruhigt werden. Sechs Minuten vor Spielende lag die DJK mit 22:16 vorne und gab die Führung nicht mehr her.

Tore für Nüdlingen: Kai Kunzmann (7/1), Jonas Rendl (6/1), Andreas Petsch (4), Oliver Gißler (4), Noah Rauch (2), Vincent Przybilla (1).