Dieter Noack ist der Nachfolger von David Böhm, der im Sommer eine neue Herausforderung beim SV Aura annimmt (wir berichteten). "Das Gesamtpaket passt einfach. Bei den Gesprächen mit den Verantwortlichen war mir recht schnell klar, dass ich Lust auf das Engagement in Westheim habe. Bekanntlich reizt mich ja der Rhöner Fußballkreis, weil es für mich in gewisser Weise Neuland ist", sagt Dieter Noack, der aktuell in seinem vierten Jahr beim Schweinfurter Kreisligisten TSV Eßleben unter Vertrag steht, davor unter anderem den FV Egenhausen und die SG Schleerieth trainierte, wird sein Engagement unabhängig von der Liga antreten: "Ob Bezirksliga oder Kreisliga spielt für mich überhaupt keine Rolle. Jetzt schauen wir erstmal, wie und ob es bis dahin mit dem Fußball weitergeht", so Noack.

Höchst erfreut über die Verpflichtung zeigt sich FC-Abteilungsleiter Maxi Schaub: "Wir freuen uns, dass wir mit Dieter Noack einen so erfahrenen Trainer für unsere Mannschaft gewinnen konnten. Er hat eine beeindruckende Laufbahn vorzuweisen und bei seinen bisherigen Stationen überragende Arbeit geleistet." Dem Verein als Torwart-Trainer erhalten bleibt Benedikt Kohlhepp.

Kommando zurück bei der SG Salz/Mühlbach

"Trainer der 1. Mannschaft für die Saison 2021/22 wird Uli Glöggler sein und bleiben", sagt Heiko Müller, Vorsitzender der DJK Salz. Damit herrscht bei einer wichtigen Personalie endgültig Klarheit. Ursprünglich hatte der amtierende Trainer des Kreisklassisten DJK Salz/Mühlbach zum Ende der Saison 19/20 seinen Rückzug angekündigt - zu einem Zeitpunkt, als Corona noch nicht die Welt verändert hatte. Daraufhin war man auf DJK-Seite aktiv geworden und hatte mit Bernd Knahn, aktuell Trainer des Kreisligisten TSV Bad Königshofen, auch schon einen Nachfolger gefunden. Allerdings wurde diese Vereinbarung aufgrund der Pandemie im beiderseitigen Einvernehmen noch vor Dienstantritt wieder gelöst. "Unsere Sportvereine liegen still, Einnahmen brechen weg und der weitere Saisonverlauf ist unsicher. Diese Entscheidung bringt uns Stabilität in dieser und der kommenden Saison", betont Heiko Müller, der Bernd Knahn für seine "professionelle Einstellung und Reaktion lobte.