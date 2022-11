GSVE Delitzsch - Hammelburg Volleys (Samstag, 19 Uhr)

"Oh nein, wir müssen nach Delitzsch!". So oder so ähnlich dürften Worte von Trainern und Spielern sein, wenn sie, wie die Saalestädter (4./15 Punkte) am Samstag, zum Auswärtsspiel nach Delitzsch (11./7) reisen. Aus Respekt und manchmal auch einfach aus purer Ehrfurcht, denn ein Selbstläufer sind Spiele in der Heimstätte der "Gymnasialen" nie, und das völlig unabhängig vom aktuellen Tabellenplatz der Kontrahenten.

In der Artur-Becker-Halle, die von den Delitzschern liebevoll "Becherschachtel" genannt wird und ihre besten Jahre schon lange hinter sich hat, herrschen durch ihren Charme der 70er in Kombination mit lautstarken und oft frenetischen Fans immer wieder ganz eigene Gesetze. Durch die neu formierte Fangruppe "Red Wall" konnte die Dezibelzahl in der Halle weiter gesteigert werden. Zwar blieben für das neu formierte Team von Headcoach Benedikt Bauser die ganz großen Überraschungen bei ihren Heimspielen bisher aus, trotzdem konnten sich die Teams aus Gotha und Mimmenhausen erst im Tie-Break durchsetzen.

Ähnlich wie die Saalestädter, erlebten die Sachsen vor der Saison einen personellen Umbruch. Trotzdem konnte der Kader wieder mit talentierten Spielern aus der Region komplettiert werden. Von Absteiger Leipzig fanden gleich zwei Akteure den Weg zum bisherigen Ligakonkurrenten. Delitzsch verfügt dabei fast schon traditionell über einen sehr starken Mittelangriff um ihren Topscorer Robert Karl, sodass den Hammelburger Mittelblockern sicher nicht langweilig wird.

Erstmals in der Favoritenrolle

Obwohl die Gastgeber mit dem Tie-Break-Sieg im Sachsen-Derby gegen Dresden mit breiter Brust in die Partie gehen, sieht Hammelburgs Headcoach Philipp Fischer "die Favoritenrolle wohl zum ersten Mal ganz klar bei uns", mahnt aber zugleich: "Natürlich mussten wir auch gegen Friedrichshafen gewinnen, aber da hat uns der erste Satz sehr gut vor Augen geführt, was passiert, wenn wir nicht zu 100 Prozent konzentriert sind." Trotzdem sieht Fischer die tollen Spiele und die Entwicklung seines Teams in den letzten Wochen und ist überzeugt, "dass gegen Delitzsch auf jeden Fall etwas mehr als ein Punkt drin ist".