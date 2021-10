SG Oerlenbach - SG Poppenlauer 5:1 (0:1) Tore: 0:1 Moritz Heuchler (9.), 1:1 Leo Pfeuffer (37.), 2:1, 3:1 Moritz Bauer (47., 51.), 4:1, 5:1 Leo Pfeuffer (53., 58.).

Die Gäste aus Poppenlauer wollten nach zwei hohen Pleiten (0:9 und 0:10 gegen Diebach) Wiedergutmachung betreiben; die Hausherren der SG Oerlenbach mussten einen Sieg einfahren, um Anschluss an die Tabellenspitze zu halten.

Das war den Teams in den ersten Minuten anzumerken. Beide fokussierten sich auf sichere Defensivarbeit. Als die Hausherren einen Vorstoß wagten, wurden sie sofort bestraft. Ein unaufmerksamer Fehlpass und der Ball befand sich in Poppenlauerer Reihen. Sofort folgte ein langer Ball nach vorne, wo Moritz Heuchler frei vor dem Oerlenbacher Tor stand und ins linke obere Eck traf.

Der ungünstige Start setzte der Heimmannschaft merklich zu. Das Trainerteam aus Tobias Pfeuffer und Christian Morchutt war wenig begeistert. Zu Beginn des Spiels habe man "zu viele Fehlpässe gespielt und Zuordnungsfehler gemacht, diese führten auch zu der Führung für Poppenlauer”.

Poppenlauer-Coach Manuel Düring zeigte sich hingegen zufrieden: "In der ersten Halbzeit standen wir gut, haben sehr gut verteidigt.” Besonders angetan war er von Torwart Lenny Müller, der "die Oerlenbacher Weitschüsse, falls sie aufs Tor kamen, gut parierte”.

Poppenlauers Verteidigung ließ stark nach

So gut die Verteidigungsarbeit der Poppenläuerer in Hälfte eins war, so schlecht gelang sie in der zweiten. Bereits zwei Minuten nach der Pause war die Defensivlinie der Gäste zu weit aufgerückt, dass Leo Pfeuffer nach langem Ball von Felix Sommer rechts unten einschieben konnte. Die Konteranfälligkeit war aber nicht die einzige Schwäche der Poppenlauer-Abwehr an diesem Nachmittag.

Nach dem Ausgleich lief das Spiel nur noch auf das Tor der Gäste, die schlichtweg Probleme hatte, den Ball zu klären. Nach einer Reihe misslungener Versuche steckte Jonathan Buhl von der Strafraumkante an den Elfmeterpunkt durch, wo Moritz Bauer goldrichtig stand und die Führung für Oerlenbach besorgte. Nun war Poppenlauer gezwungen, offensiver zu spielen, was die Konteranfälligkeit vollends offenbarte. So schloss Bauer einen von Jaden Schmitt eingeleiteten Konter zum Doppelpack ab.

Selbst wenn es den Poppenläuerern mal gelang, einen Konter zu stoppen, brachten sie den Ball nicht aus der eigenen Hälfte. Leo Pfeuffer nutzte dieses Unvermögen aus, um nach einem Durcheinander im Gäste-Strafraum ebenfalls einen Doppelpack zu schnüren.

Einen solchen erzielte auch Felix Sommer, indem er seine zweite Vorlage des Tages gab. Diese Vorlage war ein langer Ball, der erneut Leo Pfeuffer fand, der den Dreierpack eintütete und somit den Endstand herstellte. Das zur Halbzeit noch so unglückliche Trainerteam der Heimmannschaft zeigte sich nach Abpfiff zufrieden: In Hälfte zwei "wurden die Konter besser ausgespielt, die Bälle kamen gezielter aufs Poppenlauer-Tor.

Es war eine geschlossene Mannschaftsleistung.” Der zur Halbzeit noch so erfreute Gäste-Trainer war enttäuscht: "Es wurden zu viele Fehler gemacht”, teilweise sei "die ganze Mannschaft einfach nach vorne gerannt”.

Positiv hervorheben konnte er keinen seiner Spieler, da es "in Halbzeit eins geschlossen gut war und in Halbzeit zwei geschlossen schlecht”. Man muss bei den Gästen allerdings nicht allzu sehr die Köpfe hängen lassen, da man mit einer von Verletzungen geschwächten ersten Elf lange mithalten konnte. Für Oerlenbach war es der dritte Sieg im vierten Spiel.