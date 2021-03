Über dem Strich steht die SG Haard/Nüdlingen. Und das soll so bleiben, wenn diese Saison mit Überlänge ein reguläres Ende findet. 15 Punkte aus 18 Spielen halten die Spielgemeinschaft in der Kreisklasse Rhön 2 aktuell auf dem ersten Nichtabstiegsplatz (11.), bedrohlich nahe sind allerdings die SG Sandberg/Waldberg II (12./12) auf dem Relegationsplatz sowie Schlusslicht VfB Burglauer (13./10.).

Einen starken Anführer braucht es da, den die Haarder und Nüdlinger ja auch haben in Person von Nikolas Groß - halt auf absehbare Zeit. Noch wohnt der 41-Jährige in Bad Kissingen, aber der Umzug ist beschlossene Sache. "Meine Frau und ich wollen zurück auf Malta, dort ein Haus kaufen", verrät der gebürtige Wildfleckener. Von 2010 bis 2018 hat Nikolas Groß bereits auf der Mittelmeer-Insel gelebt und gearbeitet, dort seine ukrainische Frau kennengelernt. "2009 kam ich beruflich nach München, ehe der Zufall half, dass ich nach Malta kam, wo ich erst im Sportbereich tätig war, dann bei einer Bank gearbeitet habe." Familiäre Gründe führten den Betriebswirt zurück in die Heimat. "Davor war ich eher sporadisch in der Rhön, hatte ab und zu noch beim SV Wildflecken ausgeholfen", sagt Groß, der über Peter Haupt zur SG Haard/Nüdlingen kam, wo der ehemalige SV-Keeper als Abteilungsleiter einen Nachfolger für Spielertrainer Christoph Then suchte, der zum Kreisligisten TSV-DJK Wülfershausen gewechselt war.

Beachtliche Erfolge

"Ich wollte eh noch etwas kicken, aber dann kam Corona", sagt Groß, der seit April für seinen neuen Verein lediglich ein paar Test- und nur wenige Punktspiele bestreiten durfte. "Wenn der Verein nicht wäre, wären wir wohl schon wieder auf Malta. Ich will die Jungs nicht im Stich lassen", sagt Groß, der einst für den FC 05 Schweinfurt und Borussia Fulda spielte und mit dem SV Wildflecken nur knapp den Aufstieg in die Bezirksliga verpasst hatte an der Seite von Spielern wie Kevin Morin, Adam Loza, Jacek Wanke oder Deni Degelmann.

Aktuell baut Nikolas Groß für eine Firma Impfzentren im Süden Bayerns auf, während seine Frau selbstständig ist. "Auf Malta schauen wir, was kommt. Als Fachkraft mit guten Sprachkenntnissen findet man eigentlich problemlos einen guten Job. Das Land ist wirtschaftlich bestens aufgestellt und verfügt über ein gutes Gesundheitssystem", blickt der 41-Jährige optimistisch nach vorne.

"Wir planen ab Juli mit einem neuen Trainer. Die Suche läuft auf Hochtouren", sagt Christian Beck, Vorsitzender der SpVgg Haard, der dabei unterstützt wird vom Nüdlinger Sportvorstand Andre Iff. "Ideal wäre ein ambitionierter Spielertrainer, der höherklassig gekickt hat und sich jetzt als Coach beweisen will", so Beck