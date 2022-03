SG Schondra/Breitenbach/Schönderling - TSV Volkers 0:2 (0:0). Tore: 0:1 Daniel Kuznetzow (47.), 0:2 Marko Wolf (50.).

Der erste Durchgang verlief bis auf einen Kopfball von Marcel Schöppach, der knapp am von Matthias Brust gehüteten Volkerser Tor vorbeiflog, recht ereignislos. Auf der anderen Seite zwang Yannick Eichholz SG-Keeper Manuel Müller zu einer Glanzparade. Kurz nach Wiederanpfiff brachte sich Volkers mit einem Doppelschlag auf die Siegerstraße. Daniel Kuznetzow gelang das 0:1, nur drei Minuten später erhöhte Marko Wolf, der nach einer Ecke per Kopf zur Stelle war. Während Volkers weiter nach vorne spielte mit Gelegenheiten für Yevhenii Stoianov und Kevin Karg, ging der Heimmannschaft nach und nach die Luft aus, sodass die Führung des TSV nicht mehr in Gefahr geriet.

TV Jahn Winkels - SG Oberbach/Wildflecken/Riedenberg II/Bad Brückenau II 2:0 (2:0). Tore: 1:0, 2:0 Felix Mast (9., 22.). Gelb-Rot: Michael Böse (81., Winkels).

Die Winkelser wollten keine Zeit verlieren und spielten von Beginn an zielstrebig in die Spitze. Schon in der zweiten Minute hatte Tim Schmidt die Führung auf dem Fuß, scheiterte aber am Pfosten. Nur eine Zeigerumdrehung später zielte Felix Mast etwas zu hoch und traf die Latte. Bei seiner nächsten Gelegenheit ließ er dem Schlussmann der Gäste aber keine Abwehrmöglichkeit und ließ auf Vorlage von Tim Schmidt auch noch einen zweiten Treffer folgen. Die SG strahlte während des gesamten Spiels kaum Gefahr aus, während Winkels in der zweiten Halbzeit durchaus noch Chancen auf weitere Tore hatte.

SG Oehrberg/Stralsbach/Geroda - SV Garitz 1:2 (0:1). Tore: 0:1 Luca Schlereth (40., Elfmeter), 0:2 Marco Niebling (66.), 1:2 Robin Schneider (82.).

Ohne ihre gefährlichen Stürmer tat sich die Spielgemeinschaft aus Oehrberg, Stralsbach und Geroda in der Offensive sehr schwer. "Im Gegensatz zur vergangenen Woche sind wir nicht richtig in die Gänge gekommen, nach vorne ging fast gar nichts", bemängelte SG-Trainer Peter Mammitzsch. Garitz hingegen stand sicher und setzte immer wieder Nadelstiche. Ein umstrittener Elfmeter brachte schließlich die Führung, Luca Schlereth verwandelte souverän. Nach der Pause sorgte Marco Niebling für das 0:2. Eine weite Flanke verwertete er am langen Pfosten mit dem Kopf. Robin Schneiders Anschlusstreffer kam etwas zu spät und brachte die Gäste nicht mehr wirklich in Bedrängnis.

SG Oberleichtersbach/Modlos - SV Römershag 3:0 (0:0). Tore: 1:0 Florian Friebel (47.), 2:0, 3:0 Simon Wittmann (63./Elfmeter, 71.).

Die ersten 45 Minuten konnten die Gäste aus Römershag noch ausgeglichen gestalten, es gab auf beiden Seiten nur wenige Chancen. Doch nach dem Pausentee hatte die Heimmannschaft Oberwasser gegen den Tabellenletzten. "Wir haben wie so oft etwas Zeit gebraucht, um richtig in die Partie zu kommen, aber dann haben wir unsere Tore wieder gemacht", gab Abteilungsleiter Alexander Bub zu Protokoll. Florian Friebel besorgte nach einem langen Ball von Benedikt Geppert die Führung. Maximilian Knüttel holte einen Elfmeter heraus, den Simon Wittmann sicher verwandelte. Auch das 3:0 ging auf das Konto von Wittmann, der nach einer schönen Kombination unhaltbar ins lange Eck abschloss.

SG Gräfendorf/Dittlofsroda/Wartmannsroth - SG Hammelburg/Fuchsstadt II 0:3 (0:1). Tore: 0:1, 0:2, 0:3 Christoph Schmidt (30., 59., 73.). Gelb-Rot: Sydney Liedtke (73., Gräfendorf).

"Hammelburg hat verdient gewonnen, da war dann auch der Unterschied von A-Klasse zu Landesliga spürbar", gab Jörg Albert nach dem Spiel zu, lobte aber den kämpferischen Auftritt seiner Schützlinge. In der ersten Halbzeit hielt die SG Gräfendorf/Dittlofsroda/Wartmannsroth gut mit und kam über die Außenbahnen auch zu einigen Torabschlüssen, die jedoch allesamt nicht ihr Ziel fanden. Nach der Pause wurde die Überlegenheit der Gäste deutlicher, die Ball und Gegner gekonnt laufen ließen. Christoph Schmidt erzielte alle drei Tore für Hammelburg und war besonders bei Kontern stets gefährlich. Weil auch das zweite Spiel in der Aufstiegsrunde abgesagt worden war, hatten sich die Gäste wieder mit einigen Akteuren aus der Landesliga verstärken können.

Kurzfristig abgesagt werden musste das Derby zwischen dem SV Machtilshausen und dem FC Elfershausen. "In unserem Team hatten wir nach der Corona-Testung positive Fälle. Wir sind glücklich, dass die Elfershäuser einer Spielverlegung sofort zugestimmt haben", sagte SV-Trainer Stefan Pohl auf Nachfrage.

A-Klasse Rhön 2

TSV Rothhausen/Thundorf - SG Bad Bocklet/Aschach 6:1 (3:0). Tore: 1:0 Lars Wahl (7.), 2:0 Nicolas Klopf (15.), 3:0 Jan Schubert (35.), 3:1 Sandro Wegmann (51., Elfmeter), 4:1 Lukas Göbel (78.), 5:1 Fabian Wiener (85.), 6:1 Dino Bassetti (90.). Gelb-Rot: Nico Blasek (74., Bad Bocklet).

Das hatte sich die SG Bad Bocklet/Aschach sicher anders vorgestellt. Mit einem Sieg beim TSV Rothhausen/Thundorf hätte man die Tabellenführung übernehmen können, doch stattdessen kamen die Gäste vor zahlreichen Zuschauern gehörig unter die Räder. Die Gastgeber machten von Beginn an Druck und gingen früh durch Lars Wahl in Führung. Nicolas Klopf und Jan Schubert, der den Torwart sehenswert überlupfte, trafen noch vor der Pause und erhöhten auf 3:0. Die Spielgemeinschaft schöpfte nach dem von Sandro Wegmann verwandelten Elfmeter noch einmal kurz Hoffnung, schwächte sich mit einem Platzverweis aber selbst und fing sich drei weitere Gegentreffer ein.

SG Arnshausen/Reiterswiesen II/FC Bad Kissingen II - FV Rannungen II 1:0 (1:0). Tor: 1:0 Felix Franz (31.).

In einem ausgeglichenen Spiel, in dem beide Mannschaften nur selten in der Lage waren, Gefahr zu erzeugen, musste eine Standardsituation die Entscheidung bringen. Nach einem Eckball stand Felix Franz goldrichtig und verwandelte aus acht Metern souverän. Die Gäste kamen mit zunehmender Spieldauer besser in die Partie und waren in der zweiten Halbzeit leicht überlegen. Daniel Jermaschew im Kasten der Spielgemeinschaft behielt jedoch eine weiße Weste. Die beste Chance auf das 2:0 vergab Tobias Wedler, er wurde vor seinem Schussversuch zu weit nach außen abgedrängt und der Winkel wurde zu spitz.

SG Großwenkheim/Münenrstadt II - SpVgg Sulzdorf 1:0 (0:0). Tor: 1:0 Daniel Vielwerth (60.).

Nach dem Dämpfer in der Vorwoche ist die SG Großwenkheim/Münnerstadt II wieder in der Erfolgsspur, schlug auch den Drittplatzierten aus Sulzdorf und hat weiterhin die Aufstiegsränge im Visier. "Dadurch, dass der Platz hart und stumpf war, wurde viel mit langen Bällen gearbeitet. Im Vergleich zu letzter Woche war das aber viel besser, ich kann die gesamte Mannschaft loben", freute sich Frank Dölling über die Leistung seines Teams. Den Treffer des Tages erzielte Daniel Vielwerth, der sich dynamisch durchsetzte und den Ball im letzten Moment am Torwart vorbei spitzelte. Auf der anderen Seite hatte die SG-Hintermannschaft die gefährlichen Sulzdorfer Stürmer gut im Griff. In der Schlussphase hätte der eingewechselte Adrian Kiesel die beste Chance auf das 2:0, zielte aber nicht genau genug.

SG Burglauer/Reichenbach II/Windheim II - TSVgg Hausen 3:1 (0:1). Tore: 0:1 David Fleischmann (8.), 1:1 Sven Bötsch (65.), 2:1, 3:1 Patrick Schmidtke (85., 88.).

Dass die Gastgeber Comeback-Qualitäten haben, zeigten sie in dieser Saison schon häufiger. Auch gegen den TSVgg Hausen ließ man sich durch ein frühes Gegentor, bedingt durch einen Abstimmungsfehler in der Defensive, nicht aus der Ruhe bringen. "Kurz vor der Halbzeit wurden wir dann stärker. Wir kreierten uns mehr und mehr Chancen", sagte SG-Sprecher Burkhard Mangold. Im zweiten Durchgang setzten die Hausherren da an, wo sie mit dem Halbzeitpfiff aufgehört hatten, ehe der ersehnte Ausgleichstreffer fiel. Doch ein Remis reichte der SG Burglauer nicht und so spielte sie weiter mutig nach vorne. "Es war nur eine Frage der Zeit, bis das nächste Tor fällt", so Mangold. Kurz vor Schluss erlöste Patrick Schmidtke die Heimfans schließlich mit einem Doppelpack (85., 88.). "Der Sieg geht auf jeden Fall in Ordnung, daran besteht kein Zweifel", bilanzierte Mangold. rus

Außerdem spielten

SG Niederlauer/Strahlungen II - SG Sulzfeld/Merkershausen 2:1 (1:0). Tore: 1:0 Joachim Seit (6.), 2:0 Dominik Mauer (81.), 2:1 Christian Kalke (90.).

FSV Hohenroth - SpVgg Althausen-Aub 2:1 (2:1). Tore: 1:0 Pascal Straub (26.), 2:0 Kai Feder (34.), 2:1 Christopher Jundel (36.).