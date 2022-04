HSG Volkach - FC Bad Brückenau 32:16 (15:9).

Die Corona-Pandemie sorgt für immer mehr Fragezeichen. Überraschend hat die DJK Waldbüttelbrunn ihr Frauenteam vor wenigen Tagen komplett aus dem Spielbetrieb zurückgezogen. Damit steht der erste Absteiger in der Bezirksoberliga der Frauen zwar plötzlich schon fest, allerdings fehlt den Sinnstädterinnen im Abstiegskampf nun der Sieg gegen die über Nacht abgemeldeten "Sumpflerinnen" auf ihrem nicht gerade üppig gefüllten Punktekonto.

In der Volkacher Mainschleifenhalle traf der FC Bad Brückenau auf ein echtes Spitzenteam. Die Sinnstädterinnen hatten wieder einmal einige Ausfälle zu verkraften, unter anderem musste Torhüterin Annalena Löser verletzt pausieren und wurde von Denise Fischer vertreten. Kein allzu leichter Job, denn die Handballerinnen von der Mainschleife drückten, unterstützt von ihren lautstarken und treuen Fans, ordentlich aufs Gaspedal und feuerten aus allen Lagen auf das Bad Brückenauer Gehäuse. Den Sinnstädterinnen fehlten im Angriff Durchschlagskraft, Zielstrebigkeit und kompromisslose Chancenverwertung gegen eine gut eingespielte und robuste Volkacher Deckung, zudem fingen sich die Rhönerinnen nicht weniger als sieben Zeitstrafen ein. Das brachte den Spielfluss bei den FClerinnen doch ordentlich ins Stocken.

In einer keineswegs übermäßig aggressiv geführten Partie ließ der Unparteiische Christoph Feulner nur sehr wenig Zweikampfhärte durchgehen. Geschickt holten die Gastgeberinnen sieben Strafwürfe heraus, von denen Denise Fischer einen parieren konnte. Es wird eine völlig verrückte und vor allem sehr lange Saison für die Sinnstädterinnen, die noch zehn Partien zu bestreiten haben. Voraussichtlich findet das Saisonfinale erst im Monat Juni statt.bit

Tore für Bad Brückenau: Jennifer Frank (7/1), Anna Pragmann (4), Lena Übelacker (3/1), Marie König (1), Sabrina Beck (1).

TG Heidingsfeld - SG Garitz/Nüdlingen 31:20 (15:9).

Der Negativtrend bei der SG Garitz/Nüdlingen hält an, die das Verfolgerduell bei der TG Heidingsfeld klar verlor. Zwar stehen die TG-Frauen an der Spitze der Bezirksoberliga, aber der eigentliche Tabellenführer ist die verlustpunktfreie TSG Estenfeld, die allerdings vier Spiele weniger absolviert hat als die Heidingsfelderinnen mit ihren 17 Plus-, aber auch sieben Minuspunkten. Die einmal mehr ersatzgeschwächte SG geriet früh in Rückstand und lag zur Pause bereits relativ deutlich zurück. Spätestens mit dem 20:12 (40.) zu Gunsten der Gastgeber war dieses Duell entschieden.js

Tore für die SG: Milena Schmitt (9), Theresa Przybilla (6/1), Hanna Mahlmeister (3), Anna-Lena Höchemer (1), Hannah Schuhmann (1).

TSV Partenstein - TV/DJK Hammelburg 22:24 (9:13).

Einen Arbeitssieg erzielten die Hammelburger Damen bei den "Spessart-Ladies" aus Partenstein. Bis zur 22. Spielminute wog das Spiel hin und her. Keine der beiden Mannschaften konnte sich entscheiden absetzen. Die Saalestädterinnen warfen jedoch bis zur Pausensirene einen Viertore-Vorsprung heraus. Besonders mit gekonnt vorgetragenen Gegenstößen wurde die Abwehr der Partensteinerinnen aus den Angeln gehoben. In der zweiten Halbzeit änderten die Gastgeberinnen ihre taktische Ausrichtung, vor allem Anne Pfaffenberger war von den TV/DJKlerinnen nicht in den Griff zu bekommen. Ihre spielerischen Fähigkeiten wurden mit 13 Toren belohnt. Die robuste Spielweise der Spielerinnen in der Frammersbacher Heuberghalle hatten insgesamt zehn Siebenmeter zur Folge, von denen acht den Weg ins Tornetz der Hammelburgerinnen fanden. Auf Seiten der Gastmannschaft nahmen im Angriff insbesondere Annika Keller, Nicole Simon und die Außenspielerinnen den Kampf in der fairen Partie an. Die Abwehrarbeit aller Beteiligten sorgte im Endeffekt dafür, dass der Sieg nie in Gefahr geriet. Die Coaches Bernhard Hereth und Jan-Martin Henn zogen eine durchweg positive Bilanz und waren froh, auch den Ergänzungsspielerinnen Spielzeiten zur ermöglichen. Diese hatten sie sich durch kontinuierliche Trainingsarbeit mehr als verdient. spion

Tore für Hammelburg: Annika Keller (8/1), Nicole Simon (6), Laura Finke (4), Lena Doschko (2), Tabea Hüfner (2); Lind Heilmann (1), Nicole Schröter (1/1).