SG Hassenbach II/Reith/Oberthulba II - SG Premich/Langenleiten 1:0 (1:0). Tor: 1:0 Jan Schmitt (42., Elfmeter).

Der größte Aktivposten auf Seiten der Hassenbacher war in der ersten Halbzeit Alexander Zülch. Er schickte den Ball aus jeder erdenklichen Position auf das Gehäuse der Gäste, blieb dabei jedoch glücklos. Kurz vor dem Halbzeitpfiff war er jedoch im Strafraum nur durch ein Foul zu stoppen, sodass dem Unparteiischen nichts anderes übrig blieb, als auf den Punkt zu zeigen. Jan Schmitt trat an und schob locker flach ein. Mit der knappen Führung im Rücken machten die Gastgeber im zweiten Durchgang nicht mehr als nötig gewannen schließlich knapp, aber verdient und halten so den Kontakt an die Spitzengruppe.

SV Garitz II - SG Euerdorf/Sulzthal II/Ramsthal II 2:2 (1:1). Tore: 1:0 Carlos Zimmermann (36.), 1:1 Andreas Triphan (38.), 2:1 Lukas Lülf (62.), 2:2 Leif Lehmann (71.).

Der Tabellenletzte war gegen die Spielgemeinschaft keineswegs chancenlos und zeitweise sogar auf einem guten Weg, die rote Laterne abzugeben. Nach der Führung durch Carlos Zimmermann schlugen die Gäste umgehend zurück und glichen durch Andreas Triphan aus. Das Spiel verlief sehr ausgeglichen, doch auch im zweiten Durchgang gelang Garitz der erste Torerfolg. Die Gäste ließen sich erneut nicht beeindrucken, Leif Lehmann egalisierte wenig später auch den zweiten Garitzer Treffer.

SV Römershag - SpVgg Detter-Weißenbach 2:2 (0:1). Tore: 0:1 Pascal Hähnlein (29.), 0:2 Daniel Mun (55., Eigentor), 1:2 Nino Rupprecht (84.), 2:2 Marius Sitte (88.).

Detter-Weißenbach begann druckvoll und kam bereits in der Anfangsviertelstunde zu einigen Torchancen. Die Römershager brauchten etwas länger, um sich in die Partie zu kämpfen, konnte sich aber allmählich aus dem Druck befreien. Beim Führungstreffer der Gäste hatte die SV-Verteidigung einen Freistoßball unzureichend geklärt, sodass Pascal Haehnlein am zweiten Pfosten zum Schuss kam. Im zweiten Durchgang verlängerte Daniel Mun eine Flanke mit dem Kopf unglücklich ins eigene Tor. In einer turbulenten Schlussphase bäumten sich die Hausherren noch einmal auf und glichen die Partie tatsächlich noch aus dank der Treffer von Nino Rupprecht und Marius Sitte.

DJK Schlimpfhof - SG Waldberg II/Stangenroth II 5:2 (2:0). Tore: 1:0 Benjamin Bäumker (4.), 2:0 Maximilian Kleinhenz (24.), 3:0 Felix Hagl (52.), 4:0 Benjamin Bäumker (58.), 5:0 Justus Müller (70., Elfmeter), 5:1 Nick Eckert (81.), 5:2 Alexander Kirchner (84.).

Eine dominante Vorstellung zeigte die DJK Schlimpfhof gegen die Zweitvertretung der Spielgemeinschaft. Bereits nach vier Minuten war Benjamin Bäumker erfolgreich und brachte sein Team auf die Siegerstraße. Schlimpfhof blieb weiterhin am Drücker und hatte sich bis zur 70. Minute eine komfortable Fünf-Tore-Führung erarbeitet. Die Gäste zeigten zwar tolle Moral, doch die Treffer von Nick Eckert und Alexander Kirchner waren nur Ergebniskosmetik.

SG Diebach II/Windheim - FC Wittershausen 3:0 (3:0). Tore: 1:0 Niklas Veth (25.), 2:0, 3:0 Leonhard Hepp (45.,45.).

Die erste große Chance der Partie bot sich Wittershausens Tobias Metz (6.). Der hoppelnde Ball war jedoch nicht leicht zu verarbeiten, er zielte freistehend über das Tor, nachdem Diebachs Schlussmann Yannick Warmuth bereits überwunden war. Während sich die Verletzungssorgen der Gäste nach zwei frühen Wechseln weiter verschärften, erzielte Niklas Veth die Führung für Diebach II/Windheim. Kurz vor der Halbzeit kam der große Auftritt von Leonhard Hepp. Binnen weniger Sekunden traf er doppelt und entschied damit das Spiel.

Außerdem spielten

SG Oberleichtersbach/Modlos II - SG Gräfendorf/Dittlofsroda/Wartmannsroth II 8:1 (3:1). Tore: 1:0 Kilian Schmaeling (8.), 1:1 Julian Försch (20., Elfmeter), 2:1 Jonas Wirth (30.), 3:1 Tobias Klaus (42.), 4:1, 5:1 Alexander Heinz (60., 70.), 6:1 Tobias Klaus (75.), 7:1 Kilian Schmaeling (78.), 8:1 Jonas Wirth (84.)

SV Aura II - SV Machtilshausen II 4:0 (1:0). Tore: 1:0 Christof Sauer (39.), 2:0 Daniel Gisder (56.), 3:0 Christof Sauer (76.), 4:0 Sebastian Zink (79.).

SpVgg Althausen/Aub - SG Unter-/Oberebersbach/Steinach II 1:1 (0:1). Tore: 0:1 Maximilian Lebsack (35.), 1:1 Kilian Kuhn (71.).

SG Burglauer II/Reichenbach III/Windheim II - SG Sulzfeld II/Merkershausen II/Eibstadt II 6:0 (3:0). Tore: 1:0 Patrick Schmidtke (25.), 2:0 Luca Reininger (35.), 3:0 David Fringes (42.), 4:0 Patrick Schmidtke (60.), 5:0 Rene Langer (75.), 6:0 Patrick Schmidtke (82.).