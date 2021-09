Hanna Schmitt gewann bei den bayerischen Mehrkampfmeisterschaften der Leichtathleten souverän die U20-Titel im Vierkampf und im Siebenkampf. Bei ihrem wichtigsten Wettkampf des Jahres glänzte die Sportlerin vom TV/DJK Hammelburg mit der stärksten Leistung ihrer bisherigen Kariere. Vier Einzel-Medaillen holte Hanna Schmitt bei bayerischen U20- und U23-Meisterschaften in diesem Jahr. In Pfaffenhofen fügte sie die sieben Einzeldisziplinen erstmals zu einem großen Ganzen zusammen. Heraus kam im Siebenkampf der U20 ein neuer Hausrekord mit hervorragenden 4483 Punkten.

Verheißungsvoller Start

Die 15,90 Sekunden über die 100 Meter Hürden waren ein verheißungsvoller Start in den Mehrkampf. "Da wäre sogar mehr möglich gewesen, wenn ich an der sechsten Hürde nicht etwas aus dem Gleichgewicht gekommen wäre", wusste die TV/DJKlerin, deren Freude riesengroß war, als im Hochsprung die Latte beim Versuch über 1,63 Meter liegen blieb. "So hoch war sie noch nie gesprungen. Selbst die Versuche über 1,66 Meter ging sie mutig an und scheiterte nur knapp", freute sich Vater Heiko.

Diesen Schwung nahm Hanna Schmitt mit zum Kugelstoßen. Im dritten Versuch schlug die vier Kilogramm schwere Eisenkugel erst bei 10,29 Meter auf dem harten Sandbelag ein. Das bedeutete eine weitere persönliche Bestleistung in einer Einzeldisziplin. In 27,76 Sekunden für die 200 Meter fehlten ihr nur rund eine Zehntel Sekunde zu einer weiteren Bestmarke.

Hanna Schmitt durfte mit Bestleistung von 2696 Punkten und mit Gold im Vierkampf beruhigt in den zweiten Tag gehen, auch wenn da gleich der Weitsprung anstehen sollte. "Das war im Siebenkampf immer wieder meine Wackeldisziplin, bei der ich mir das Gesamtresultat oftmals etwas vermasselt hatte." Nur drei Versuche haben die Athletinnen in den Mehrkämpfen. Mit einem Sprung auf 5,05 Meter, bei dem sie den 20 Zentimeter breiten Absprungbalken nicht richtig traf, war sie einigermaßen im Soll. Nach einer Anlaufkorrektur stand ein übergetretener und damit ungültiger Sprung zu Buche, bevor die 18-Jährige sich auf 5,14 Meter steigerte. Im Speerwurf war die nächste persönliche Bestleistung fällig. Auf starke 35,55 Meter beförderte die Saalestädterin das 600 Gramm schwere Sportgerät und steigerte ihre alte Marke um mehr als zweieinhalb Meter.

Flott angelaufen

Die abschließenden 800 Meter gehören nicht zu den Lieblings-Disziplinen von Hanna Schmitt, die für ihre Verhältnisse die ersten 600 Meter flott anlief. "Auf den letzten 200 Metern waren die Körner aber dann doch aufgebraucht und ich verlor sicherlich ein paar Sekunden", sagt sie. In 2:37,02 Minuten durfte sich Hanna Schmitt schließlich über ihren vierten Hausrekord in einer Einzeldisziplin freuen und wurde mit 4483 Zählern überlegen bayerische Meisterin der Jugend U20. In dieser Altersklasse darf sie auch im kommenden Jahr starten.

In den nächsten Wochen wird der Fokus bei Hanna Schmitt wieder etwas stärker auf Volleyball ausgerichtet sein, da der Saisonbeginn der Bayernliga für Ende Oktober ansteht.