FT Freiburg - Hammelburg Volleys 3:2 (24:26, 25:22, 25:21, 19:25, 16:14).

Es war schon deutlich nach 22 Uhr, als die Hammelburger in Freiburg tatsächlich Matchball hatten. Im fünften Satz hätte sich die Mannschaft von Trainer Philipp Fischer belohnen können für eine tolle und engagierte Leistung im Freiburger Hexenkessel. "Also wenn man Matchball hat und das Spiel dann noch verliert, ist es natürlich immer enttäuschend", sagte Trainer Fischer. Erst spät in der Nacht waren die Volleys wieder zurückgekehrt. "Ich bin mit der Leistung zufrieden, wir haben gegen eine Top-Mannschaft gespielt", analysiert Fischer.

Knappe fünf Sätze

Es waren wirklich arg knappe fünf Sätze in Freiburg. Angepeitscht vom Heimpublikum hatte FT Freiburg später die kleinen, entscheidenden Momente für sich nutzen können. Im ersten Satz wurde zunächst gleich der zweite Satzball zur Hammelburger Führung genutzt. Der zweite Durchgang ging knapp verloren. Erst der Annahmefehler von Severin Hauke und eine scheinbare Doppelberührung des Balls von Lennart Fuchs und der Satz war weg. Freiburg zog auch im dritten Durchgang zunächst davon und lag immer vorne. Hammelburg kämpfte und kam immer wieder gefährlich ran, doch wegen einer Unsportlichkeit von Milan Pajkic wurde zum Schluss der Satz abgeschenkt. Das hat dem Trainer so natürlich gar nicht gefallen. "Er hat das in dieser Situation einfach zu unterlassen", so Fischer zur Roten Karte.

Der vierte Satz begann für die Hammelburg Volley besser. Nach einer Serie von drei Punkten und einem Ass von Branko Damjanovic lagen die Gäste mit 7:4 vorne. Diesen Vorsprung hielt das Fischer-Team bis zum Schluss und baute diesen sogar noch aus. Der zweite von insgesamt sechs Satzbällen wurde verwandelt und es stand 2:2. Die Entscheidung musste also im fünften Satz fallen. Die knappe Führung wogte hin und her und schon nach 22 Uhr hatten die Hammelburg Volleys doch tatsächlich beim Stand von 13:14 Matchball. Dieser wurde abgewehrt (14:14) und nun hatte Freiburg beim 15:14 den Siegerball. Der saß und der Jubel bei den Freiburgern war groß. Hammelburg hat eine gute Leistung gezeigt und einen Punkt geholt.