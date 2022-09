TSVgg Hausen - SG Burglauer/Reichenbach II/Windheim 5:0 (3:0). Tore: 1:0 David Fleischmann (11.), 2:0 Eray Cadiroglu (32., Elfmeter), 3:0 Nicolas Hänsch (34.), 4:0 Tom Zirkenbach (61.), 5:0 Christopher Martin (88.).

Gegen die TSVgg Hausen ist in der A-Klasse Rhön 2 weiterhin kein Kraut gewachsen. Die Offensive um David Fleischmann lief auch gegen die SG Burglauer/Reichenbach/Windheim wie geschmiert. Nach elf Minuten versuchte sich Gästekeeper Markus Grebe an einem Dribbling, blieb aber an David Fleischmann hängen, der nur noch zum 1:0 einschieben musste. Spielertrainer Eray Cadiroglu erhöhte vom Elfmeterpunkt, präzise Flanken führten zu weiteren Treffern. "Das Ergebnis geht auch in der Höhe in Ordnung, wir waren effizient und haben unsere Chancen genutzt", resümierte TSV-Sprecher Steffen Beck. Nicolas Hänsch erhöhte noch vor der Pause auf 3:0. Im zweiten Durchgang legten Tom Zirkenbach und Christopher Martin nach und machten den neunten Sieg in Folge perfekt.

FC WMP Lauertal II - SG Arnshausen/Reiterswiesen/FC Bad Kissingen III 3:5 (1:3). Tore: 0:1 Drilon Beqiri (9., Elfmeter), 1:1 Thomas Denner (37., Elfmeter), 1:2 Tobias Wedler (41.), 1:3 Luis Brunner (43.), 2:3 Michael Schlechter (53.), 3:3 Thomas Denner (66., Elfmeter), 3:4 Michael Denner (71., Eigentor), 3:5 Marcel Walter (90.+2.).

Ein absolutes Spektakel bekamen die Zuschauerinnen und Zuschauer am Sportplatz in Weichtungen zu sehen. Die Gastgeber waren der klare Underdog und lieferten trotzdem "ein Bombenspiel", so formulierte es der merklich beeindruckte Pressewart Sven Gessner. Trotz des Halbzeitrückstands hatte man "viele Chancen". In der zweiten Spielhälfte gelang es dann, sich heran zu kämpfen, mit dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch den von Thomas Denner verwandelten Strafstoß als Höhepunkt. Aber die Gäste sind nicht ohne Grund eine Spitzenmannschaft und zeigten in der Schlussphase "eine super Chancenverwertung", profitierten freilich auch vom Eigentor von Michael Denner. So reichte es trotz eines großen Kampfes nicht für einen Punktgewinn, "jedoch kann man auf so eine Leistung aufbauen", so Gessner. Trotz der drei Elfmeter war es eine faire Partie, welche die Gäste am Ende leicht glücklich gewannen.

SG Trappstadt/Gabolshausen-Untereßfeld/Alsleben - TV Jahn Winkels 2:3 (1:3). Tore: 0:1 Kai Jouck (1.), 0:2 Salim Sow (30.), 0:3 Felix Mast (41.), 1:3, 2:3 Johannes Sauer (44., 64.).

Im Duell der Mittelfeldmannschaften setzten sich die Gäste dank eines starken Starts durch. Gleich zu Beginn schlief die Verteidigung der Heimelf und wachte in der ersten Hälfte nie mehr wirklich auf. Winkels hätte auch mehr als drei Tore erzielen können, scheiterte jedoch am Aluminium. Bei Trappstadt nagelte Johannes Sauer kurz vor dem Halbzeitpfiff einen Ball aus 20 Metern ins Eck. Dies schien zumindest die Offensive anzuspornen, da der Heimmannschaft durch Johannes Sauer noch ein Treffer gelang. Mehr ging jedoch nicht und somit verlor die SG aufgrund der verpassten Anfangsphase verdient.

SG Salz/Mühlbach II - SG Großwenkheim/Münnerstadt 4:0 (3:0). Tore: 1:0 Marek Buchowski (10.), 2:0 Daniel Freibott (25.), 3:0, 4:0 Marek Buchowski (44., 75.).

Im einseitigen Kellerduell bewies Salz/Mühlbach, dass man mit dem Abstiegskampf nichts zu tun haben will. Großwenkenheim/Münnerstadt konnte zwar zu Beginn einige Akzente setzen, kassierte allerdings früh den Rückstand. Alexandru Ciasar legte stark auf Marek Buchowski vor, der souverän vollendete. Zwar war die Heimelf offensiv auch keine Übermacht, jedoch fanden die Hausherren immer wieder Wege, so zum Beispiel per direktem Freistoßtor von Daniel Freibott. Der dritte Treffer kurz vor der Halbzeit machte den Sack zu, das Spiel wurde danach nicht mehr spannend.

Außerdem spielte

SG Sulzfeld/Merkershausen - SG Niederlauer/Strahlungen II 3:1 (1:1). Tore: 1:0 Philipp Schneider (34.), 1:1 Sebastian Hein (42.), 2:1 Jacob Rothaug (84.), 3:1 Louis Meder (90.+1).

SG Hammelburg/Fuchsstadt II - TSV Volkers 2:2 (1:1). Tore: 0:1 Dustin Traut (2.); 1:1 Fabio Hugo (43.), 1:2 Daniel Kuznetzow (63.), 2:2 Fabio Hugo (83., Elfmeter).

Die Kontrahenten lieferten sich in Hammelburg ein intensives und kampfbetontes Spiel auf Augenhöhe. "Es war ein leistungsgerechtes Unentschieden, bei uns hat oft das letzte Zuspiel nicht gepasst", analysierte SG-Sprecher Kurt Kühnlein. Ein Kopfball von Dustin Traut brachte die Gäste aus Volkers bereits nach zwei Minuten in Front. Nach der frühen Führung zog sich Volkers zurück und verteidigte leidenschaftlich, dennoch konnte Fabio Hugo das 1:1 erzielen, nachdem er Torwart Robin Pfriem ausgespielt hatte. Der stets gefährliche Daniel Kuznetzow traf zum 1:2, ehe Fabio Hugo mit seinem zweiten Treffer kurz vor Schluss zum Endstand traf.

SG Gräfendorf/Dittlofsroda/Wartmannsroth - SG Obererthal/Frankenbrunn/Thulba II 1:0 (1:0). Tor: 1:0 Julian Sell (27., Elfmeter).

In Dittlofsroda waren die Gastgeber von Beginn an hellwach und nur das Aluminium verhinderte, dass sie bereits in der ersten Halbzeit uneinholbar davonzogen. Einzig Julian Sell konnte seine Chance nutzen, nachdem der Unparteiische Herweig Seidling wegen eines Fouls an Philipp Lutz auf den Punkt gezeigt hatte. "In der zweiten Halbzeit sind wir nicht mehr gut in die Zweikämpfe gegangen und haben den Gegner ins Spiel kommen lassen", bemängelte Gräfendorfs Trainer Jörg Albert. Doch bei den Gästen fehlte die Zielstrebigkeit und so konnte Gräfendorf die knappe Führung ins Ziel bringen. Das alles übrigens mit Hilfe von Victor Kleinhenz. Der Trainer des Regionalligisten TSV Aubstadt wurde in Halbzeit zwei eingewechselt.

SG Oberbach/Wildflecken/Riedenberg II - SG Geroda/Oehrberg/Stralsbach 2:3 (0:0). Tore: 0:1 Johannes Wirth (58.), 1:1 Christian Dorn (65.), 1:2 Jannik Sell (68.), 1:3 Elija Kleine (76.), 2:3 Christian Rüttiger (86.). Gelb-Rot: Elija Kleine (90., SG Geroda).

In der ersten Halbzeit neutralisierten sich die Mannschaften weitestgehend. Die Gäste h hatten die etwas besseren Chancen, doch Bastian Finn, der später verletzt ausgewechselt werden musste, war glänzend aufgelegt und parierte mehrfach stark. Im zweiten Durchgang wurde den Zuschauern schließlich etwas mehr geboten. Jetzt nutzten die Gäste ihre Möglichkeiten konsequenter und erzielten drei Tore. Die SG Oberbach ließ sich nicht unterkriegen, konnte aber die Niederlage letztlich nicht abwenden. "Die kämpferische Leistung hat gepasst und wir haben auch nach dem 1:3 nicht aufgegeben", zeigte sich Pressesprecher Simon Breitenbach nicht gänzlich unzufrieden.

FC Westheim - FC Elfershausen 2:1 (2:0). Tore: 1:0, 2:0 Julian Kleinhenz (2., 12.), 2:1 David Kugler (86.).

Der Tabellenführer bewies am Freitagabend zunächst Effektivität und Spielwitz, denn zwei Flanken wurden früh per Kopf von Julian Kleinhentz verwandelt. Mit zunehmender Spielzeit ging der Torriecher jedoch verloren. Fabian Martin gelang es in einer Überzahlsituation nicht, den Torwart zu überwinden. Das Spiel wurde ausgeglichener, ohne dass Elfershausen zu Chancen kam. Das änderte sich kurz vor Schluss, als eine Hereingabe einen Abnehmer in David Kugler fand. So wurde es noch einmal spannend, auch wenn der FC Elfershausen es nicht mehr zu weiteren klaren Torchancen brachte. Insgesamt war der Sieg laut Westheims Abteilungsleiter Maximilian Schaub verdient. Das Derby lebte nicht von vielen Chancen, war jedoch "intensiv geführt" und blieb trotzdem stets fair unter den Akteuren.