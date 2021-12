SV Schwaig - Hammelburg Volleys (Samstag, 19.30 Uhr)

"Wir sind gerade gut drauf", sagt Schwaigs Teammanager Hans-Peter Ehrbar vor dem Frankenderby gegen die Hammelburger. Recht hat er, denn mit fünf Siegen in Folge ist Schwaig (21 Punkte) buchstäblich im Flow und hat sich heimlich still und leise auf den dritten Tabellenplatz vorgearbeitet. Gefragt nach dem Spielausgang, tippt der Abteilungsleiter der Mittelfranken auf einen 3:2-Erfolg seiner Jungs, "da es gegen Hammelburg fast traditionell in den Tiebreak geht. Ich denke, dass es ein ausgeglichenes und hoffentlich spannendes Spiel für die Zuschauer sein wird." Apropos Zuschauer: Auch hier gilt wie in ganz Bayern die 2G-Plus-Zugangsregelung. "Wir haben ein Testzentrum direkt neben der Halle", sagt Ehrbar, dessen Team sich, wie die Saalestädter auch, vor jeden Training testen muss.

Schwaig erlebt gerade personell einen leisen Umbruch. Viele der etablierten Spieler, die das Gesicht des Teams über Jahre geprägt haben, sind bereits im besten Volleyballalter. Um irgendwann nicht einen harten "Cut" machen zu müssen, hat Schwaig bereits in der vergangenen Saison begonnen, sein Team mit Perspektivspielern zu bestücken. Zuspieler Moritz Gärtner kam im vergangenen Jahr, Libero Veit Dobbertin stieß in dieser Saison vom Volleyballinternat Frankfurt zu den Mittelfranken. Somit erwartet die Saalestädter ein Team, welches "jugendlich forsch" und "altersweise" zugleich ist. "Wir sind in dieser Saison ein sehr ausgeglichenes Team, was auch die Verteilung unserer MVP-Medaillen zeigt", so Ehrbar. Eine Einschätzung, die Hammelburgs Co-Kapitän Moritz Zeitler teilt: "Schwaig ist super eingespielt, alle wissen was zu tun ist. Zudem haben die Jungs den Weggang von Routinier Perica Stanic verkraftet", so Zeitler.

Und Hammelburg? Das Team von Headcoach Thiago Welter ist nach dem klaren 3:0 gegen Grafing ebenfalls gut drauf. Obwohl beim letzten Heimspiel Führungsspieler wie Kapitän Oscar Benner, Branko Damjanovic und Luca Dierks fehlten, sprangen junge Spieler in die Presche und zeigten, dass sich Jugendarbeit in Hammelburg auszahlt. So lieferte Finn Jansen als Libero eine sehr gute Leistung ab, während Leon Greinwald im Angriff das Vertrauen seines Trainers rechtfertigte.

Die Zuschauer in der "gelben Halle" und am Livestream dürfen sich somit auf ein spannendes Derby freuen, dessen Ausgang auch Auswirkungen auf das Tabellenbild haben kann: Holt Schwaig drei Punkte, würde man die Unterfranken in der Tabelle überholen und auf den dritten Platz schubsen.