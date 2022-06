"Wir hatten Joshua schon lange im Auge und freuen uns riesig, ein Toptalent des bayerischen Volleyballs in Hammelburg begrüßen zu dürfen", sagt Teammanager Frank Jansen über den 1,92 Meter großen Außen-Annahmespieler, der in den vergangenen beiden Jahren noch unter Hammelburgs Neu-Headcoach Philipp Fischer beim TSV Eibelstadt in der Dritten Liga geschmettert hatte. Schneider, der in Würzburg Jura studiert, kann man durchaus als Vollblut-Volleyballer bezeichnen, der bereits mit sieben Jahren bei seinem Heimatverein im mittelfränkischen Weißenburg der Faszination Volleyball erlag.

2015 folgte der Wechsel zur Jugend des TV Mömlingen, mit dem Schneider 2018 die Deutsche Meisterschaft der Altersklasse U18 feiern konnte. Doch auch bei den Erwachsenen spielte Schneider in jungen Jahren höherklassig, war Teil des Bayernligateams des SV Schwaig und spielte in der Saison 2017/2018 beim TSV Zirndorf in der Regionalliga. Sogar Bundesligaluft durfte Schneider bereits schnuppern, nahm regelmäßig an Trainings von Bundesligist SV Schwaig teil, hatte dort auch einen Kurzeinsatz. Sowohl in der Halle als auch im Sand gehörte Schneider zum Bayernkader.

"Joshua ist im positiven Sinne volleyballverrückt und hat nun die Möglichkeit, den Umbruch in unserem Team aktiv mitzugestalten", sagt Frank Jansen, für den der 21-Jährige "auch menschlich ein ganz feiner Charakter ist". Außerhalb der Sporthalle hört Schneider gerne Techno und Housemusik und hält sich durch regelmäßige Workouts fit.

"Ich freue mich darauf, Teil einer jungen Mannschaft zu sein, die sich neu aufeinander einstellen muss, um einen großen Umbruch zu bewältigen", sagt Hammelburgs Neuer mit Blick auf die Mitte September beginnende Bundesligasaison. Für den Wechsel an die Saale führt Schneider im Wesentlichen zwei Gründe an: "Ich möchte herausfinden, inwieweit ich mich unter solchen Trainingsmöglichkeiten weiterentwickeln kann und natürlich hat auch Fips eine Rolle gespielt, unter dem ich drei Jahre bei den Black Mambas in Eibelstadt gespielt habe."

Die Hammelburg Volley starten am 17. September mit einem Heimspiel gegen den TSV Mühldorf in ihre achte Bundesligasaison und werden in knapp vier Wochen mit der Saisonvorbereitung beginnen.