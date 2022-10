FC Fuchsstadt - DJK Schwebenried/Schwemmelsbach 1:1 (0:0). Tore: 0:1 Martin Seubert (90.+1), 1:1 Dominik Halbig (90.+6). Rot: Steffen Schmidt (86., Fuchsstadt), Gelb-Rot: Christoph Schmidt (88., Fuchsstadt).

Wahnsinn pur auf dem Kohlenberg. In doppelter Unterzahl trifft Dominik Halbig per Freistoß in der Nachspielzeit doch noch zum Ausgleich. Das Derby war zwar nicht immer ein Augenschmaus, aber intensiv geführt, hart umkämpft und manchmal auch etwas drüber. Gerade in der heißen Schlussphase kochten die Emotionen hoch. Die Mega-Kulisse von 620 Zuschauerinnen und Zuschauern war würdig für ein spannendes Derby. Martin Halbig redete sich den Frust nach Schlusspfiff von der Seele. Die Länge der Nachspielzeit wollte er gar nicht verstehen, auch wenn sie entscheidend war für zwei späte Tore. "Ich denke die Punkteteilung ist am Ende gerecht", fand er doch noch versöhnliche Worte. Ernster wurde seine Miene aber, als er über Max Petrunin sprach. Er wurde in der 69. Minute eingewechselt und bereits fünf Minuten später mit einer schweren Schulterverletzung wieder vom Platz genommen. "Das tut mir wirklich leid für Max, hoffentlich ist es nicht so schlimm", so Halbig.

Die Gäste aus Schwebenried/Schwemmelsbach überzeugten mit viel Ballbesitz, kombinierten besser und hatten häufig spielerische Lösungen parat. Die "Füchse" hielten mit Leidenschaft und Willen dagegen, hatten im ersten Durchgang aber kaum Zugriff auf das Spiel der Gäste. Die Zöller-Elf war optisch überlegen und fast wäre Sebastian Lehmann die Führung gelungen (27.), doch Steffen Schmidt klärte für seinen bereits geschlagenen Keeper Kruppa. Danach zeigte sich die gnadenlose Stärke der Heimelf. Bei Ballgewinn wird schnörkellos in die Spitze gespielt und schon wird es gefährlich. Gleich doppelte scheiterte Dennis Schmidt. Erst war Gästekeeper Leon Hartmann (27.) auf dem Posten und dann traf er nur den Pfosten (28.). Da konnte man schon erahnen, dass der fehlende Yanik Pragmann heute einen Unterschied machen könnte.

Im zweiten Durchgang bekam der FC Fuchsstadt nun mehr Zugriff und die Gäste kamen etwas aus dem Tritt, auch wenn zunächst Chancen zur Führung da waren. Mit seinem feinen Fuß scheiterte Yannick Deibl zweimal per Freistoß. Danach gab es kaum noch Offensivaktionen, dafür intensive Zweikämpfe und jede Menge zu tun für den Schiedsrichter. Fast wäre Gästeakteuer Martin Seubert der DJK-Held geworden, denn er war an allen entscheidenden Aktionen zum Schluss hin beteiligt. Erst wurde er von Steffen Schmidt (Rote-Karte) fast am Mittelkreis abgeräumt und wenig später von Christoph Schmidt (Gelb-Rot) ebenfalls regelwidrig gestoppt. Das läutete endgültig die heiße Schlussphase ein. Ein Eckball führte zur Gästeführung. Kruppa konnte noch gegen Marcel Kühlinger klären, war aber dann beim strammen Schuss von Martin Seubert ohne Abwehrchance.

Die Gäste führten und wohl keiner glaubte mehr an ein weiteres Tor. Fünf Minuten Nachspielzeit wurden angezeigt und das zeichnet Fuchsstadt eben auch aus, bis zum Schluss zu kämpfen. Und tatsächlich gab es eben noch diese letzte Chance. Ein Freistoß aus zentraler Position, rund 25 Meter vor dem DJK-Gehäuse. Dominik Halbig hatte schon zuvor aus ähnlichen Positionen die Freistöße geschossen, doch eher harmlos. Doch nun trat er an und hob die Kugel fein über die Mauer hinweg ins Tor zum 1:1-Ausgleich. Der Kohlenberg bebte wieder. "Ich freue mich über den Ausgleich, die Mannschaft hat sich für ihren Kampf doch noch belohnt", so ein erleichterter Yanik Pragmann nach Schlusspfiff.

Fuchsstadt: Kruppa - Seit, Bartel, S. Schmidt, Neder - Schmitt (69., Petrunin; 74., Franz), Wiesler, Pfeuffer, Halbig - D. Schmidt (87., Lieb), Ch. Schmidt.