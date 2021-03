TG Mainz-Gonsenheim - Hammelburg Volleys (Samstag, 19 Uhr)

Ganze 456 Tage hatten beide Teams sich gar nicht gesehen, jetzt treffen sie innerhalb von 20 Tagen das zweite Mal aufeinander. Das Gastspiel der Hammelburg Volleys (3./51 Punkte) in Mainz ist für Headcoach Philipp Fischer auch eine Reise an alte Wirkungsstätte. Rein sportlich sind die Rollen klar verteilt. Während Hammelburg mit sechs Siegen in Folge derzeit einen echten Run hat und damit fest ins Rennen um die vorderen Tabellenplätze eingestiegen ist, befinden sich die Rheinland-Pfälzer im Kampf um den Ligaverbleib. Anfang vergangener Woche hatte die Volleyball-Bundesliga (VBL) entschieden, dass es einzig in der 2. Bundesliga-Süd einen sportlichen Absteiger geben wird. Da Ligaschlusslicht Friedrichshafen außer Konkurrenz spielt, steht das Team von Aufsteiger Bliesen derzeit auf dem Abstiegsrang. Zwar haben die Mainzer sieben Punkte mehr auf dem Konto, allerdings auch zwei Spiele weniger.

Hammelburgs Headcoach verbinden mit der Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz gleich mehrere Dinge: Philipp Fischer ist in Mainz geboren, hat dort studiert und gewohnt und wurde im Jahre 2012 Meister der Regionalliga. "Deshalb werden mich immer Sympathien mit diesem Verein verbinden", erinnert sich Fischer gerne an die Zeit als Zuspieler im TGM-Trikot. Besonders die Abende beim gemeinsamen "Zocken" sind ihm noch besonders präsent: Damals habe ich mit Manuel Lohmann immer Super Mario-Kart gespielt, selbstverständlich stets mit dem besseren Ende für mich", gibt Fischer schmunzelnd zu Protokoll. Lohmann spielt im Mittelblock und ist Spielertrainer des Mainzer Teams.

Neben seiner persönlichen Verbindung, weiß Hammelburgs Trainer, dass es kein einfaches Spiel werden wird. "Das Hinspiel war vom Ergebnis her eindeutiger als der Spielverlauf, da hatten wir unsere Schwächen. Und gegen ein Team zu spielen, das Punkte gegen den Abstieg braucht, ist immer besonders", so Fischer. Dennoch weiß der Coach um die Favoritenrolle und hat klare Ziele: "Selbstverständlich wollen wir unsere Siegesserie ausbauen und uns weiterhin vorne etablieren." Auch dieses Spiel kann per Livestream (www.sporttotal.tv) verfolgt werden.