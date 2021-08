SG Waldfenster/Lauter - 1. SV Römershag II 17:1 (8:0). Tore: 1:0 Dominik Schlereth (10.), 2:0, 3:0 Jannick Hollmeyer (12., 13.), 4:0, 5:0 Stefan Edelmann (15., 19.), 6:0 Jannick Hollmeyer (26.), 7:0 Stefan Edelmann (30.), 8:0, 9:0 Daniel Metz (35., 46.), 10:0 Leon Füller (49.), 11:0 Jannick Hollmeyer (50.), 12:0, 13:0 Daniel Metz (53., 62.), 13:1 Leon Kaib (66.), 14:1, 15:1, 16:1, 17:1 Thomas Eckert (72., 83., 84., 86.).

"Wir sind dankbar, dass Römershag überhaupt angetreten ist", erzählt SG-Trainer Philipp Heusinger. Nachdem für seine Mannschaft bereits das erste Saisonspiel vom Gegner abgesagt wurde, wollten sie kein weiteres Wochenende unfreiwillig aussetzen. Römershag war stark ersatzgeschwächt, es spielten vor allem Spieler aus der Altherren-Mannschaft. Zuvor hatten beide Mannschaften bereits ein "9 gegen 9"-Spiel vereinbart. Auch wenn die Gäste wirklich kämpften, war das Spiel schnell geklärt. Nachdem sich zusätzlich ein Spieler verletzte und Römershag nur noch zu acht weiterspielen konnte, passte sich Waldfenster/Lauter an und nahm ebenfalls einen Spieler vom Platz. Hervorheben kann Heusinger vor allem Leon Füller, der mit seinen 17 Jahren ein sehr starkes Spiel auf der rechten Außenbahn zeigte. "Er hat nicht nur ein Tor geschossen, sondern auch fünf Treffer vorbereitet. Im Spiel lief sehr viel über seine Seite", so Heusinger. skz

SpVgg Detter-Weißenbach - DJK Schlimpfhof 2:2 (1:0). Tore: 1:0 Jochen Mühlig (5.), 2:0 Andreas Mühlig (46.), 2:1 Alexander Bartz (55.), 2:2 Johannes Straub (60.).

Im Duell der Verfolger konnten die Schlimpfhofer ganz gewiss besser mit dem Remis leben, nachdem ein 0:2-Rückstand binnen fünf Minuten wett gemacht wurde durch die Treffer von Alexander Bartz und Johannes Straub.skz

SG Premich/Langenleiten - SG Waldberg/Stangenroth II 2:1 (0:0). Tore: 1:0 Raphael Hauck (54.), 1:1 Sebastian Arnold (59., Foulelfmeter), 2:1 Raphael Hauck (83.). Gelb-Rot: Jonas Halpfer (90., Premich/Langenleiten).

Das prestigeträchtige Lokalderby endete mit einem verdienten Sieg für die Platzherren vor über 150 Zuschauern in Langenleiten. Außer einem Treffer, den der Schiedsrichter den Einheimischen wegen Abseits nicht gab, passierte im ersten Abschnitt recht wenig. Das sollte sich nach dem Seitenwechsel ändern, als Raphael Hauck den Ball im Getümmel zum 1:0 über die Linie drückte. Wenig später gab es auf der Gegenseite einen aus Hausherren-Sicht unverständlichen Foulelfmeter. Sebastian Arnold ließ sich diese Gelegenheit nicht entgehen. Im Gegenzug warteten die Einheimischen nach einem Foul ebenfalls auf den Pfiff des Unparteiischen, doch dieser blieb aus. Erneut Hauck gelang nach toller Vorarbeit per Kopf der Siegtreffer. Kurios: Der in der 88. Minute eingewechselte Jonas Halpfer musste 120 Sekunden später schon wieder mit Gelb-Rot runter vom Platz.rus

SG Unter-Oberebersbach I/Steinach II - SG Euerdorf I/Sulzthal II 5:1 (2:0). Tore: 1:0 Fabian Schäfer (22.), 2:0 Julian Baumgart (25., Foulelfmeter), 3:0 Fabian Schäfer (52.), 3:1 Roman Olbrich (60.), 4:1 Fabian Schäfer (70.), 5:1 Manuel Schäfer (87.).

Fabian Schäfer zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten. Mit drei Toren und zwei Vorlagen war der Stürmer der SG Unter-Oberebersbach I/Steinach II zweifelsohne der Mann des Spiels. Sein erstes Tor erzielte die Nummer 9 in der 22. Minute. Drei Minuten später stand er wieder im Mittelpunkt. Nach Foul an ihm verwandelte Julian Baumgart den fälligen Elfmeter. Kurz nach Wiederanpfiff war es wieder die Kombi Noah Gundalach/Fabian Schäfer, die wie schon beim ersten Tor, zum 3:0 erfolgreich war. Mit der einzigen Ecke erzielte der Gast durch Roman Olbrich seinen Ehrentreffer per Kopf (60.). Mit seinem dritten Tor machte Fabian Schäfer, nach Vorarbeit von Lukas Elbert, endgültig den Deckel drauf. Kurz vor Ende versuchte sich der Dreifachtorschütze aus der Distanz. Seinen Schuss konnte der starke Torwart Martin Herold entschärfen. Der Ball fiel aber Manuel Schäfer vor die Füße, der den 5:1-Endstand herstellte.rus

Außerdem spielten

SG Gräfendorf/Dittlofsroda/Wartmannsroth II - SG Hammelburg II/Fuchsstadt III 3:1 (1:0). Tore: 1:0 Berkan Akhan (20.), 2:0 Fabian Dybowski (50.), 2:1 Christian Ohmert (60.), 3:1 Berkan Akhan (90 +3).

FC Untererthal II - SG Hassenbach 4:0 (3:0). Tore: 1:0 Simon Hereth (6.), 2:0 Kevin Wüscher (30.), 3:0 Bastian Koch (44.), 4:0 Kevin Wüscher (58.).

TSV Wollbach II - TSVgg Hausen II 1:2 (0:2). Tore: 0:1 Tobias Burigk (12.), 0:2 David Fleischmann (19.), 1:2 Philipp Kirchner (84.).

SG Haard/Nüdlingen II - SG Windheim I/Burglauer II/Reichenbach III 2:3 (2:2). Tore: 0:1 Nico Mauer (17.), 1:1 Manuel Zänglein (37.), 2:1 Matthias Kiesel (39.), 2:2 Nico Ziegler (43.), 2:3 Julian Beck (84.).

SV Ramsthal II - SG Oerlenbach/Ebenhausen II 2:3 (0:1). Tore: 0:1 Denis Justus (10.), 1:1 Jan Morper (80.), 2:1 Oliver Six (87.), 2:2 Zoheir Hendawi (89.), 2:3 Michael Kuhn (90.).

SG Großwenkheim II/Münnerstadt III - SG WMP Lauertal III 4:0 (1:0). Tore: 1:0 Matthias Mäckler (19.), 2:0 Niklas Erhart (55.), 3:0 Benedikt Back (56.), 4:0 Emanuel Neundorf (67.).

FV Rannungen III - SpVgg Sulzdorf II 6:1 (3:0). Tore: 1:0 Jan Fischer (4.), 2:0 Moritz Weiermüller (32.), 3:0 Jan Fischer (38.), 3:1 Kevin Skupin (53.), 4:1 Justin Böhm (65.), 5:1 Jan Fischer (83.), 6:1 Justin Böhm (83.).

TSV Rothhausen/Thundorf II - SG Sulzfeld II 7:3 (5:1). Tore: 1:0 Fabian Seufert (5.), 2:0, 3:0 Stefan Heim (10., 17.), 4:0 Sebastian Wenzel (19.), 5:0 Laurenz Weipert (22.), 5:1 Leon Omert (24.), 5:2 Sascha Mathe (52.), 6:2 Max Geier (60., Elfmeter), 7:2 Fabian Wiener (70.), 7:3 Leon Omert (82.).