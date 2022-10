TSV Volkers - SG Gräfendorf/ Dittlofsroda/Wartmannsroth 3:1 (0:0). Tore: 0:1 Terry Perekeme (53.), 1:1 Niklas Fischer (60.), 2:1 Louis Messerer (68.), 3:1 Daniel Kuznetzow (80.). Gelb-Rot: Louis Messerer (88., Volkers).

Volkers hatte Grund zum Feiern, denn gegen die SG Gräfendorf/Dittlofsroda/Wartmannsroth gelang ein ganz wichtiger Sieg. "Um oben dran zu bleiben, mussten wir das Spiel gewinnen", wusste Abteilungsleiter Oliver Brust. Nach einer langen Abtastphase mit kaum nennenswerten Offensivaktionen traf Daniel Kuznetzow kurz vor dem Pausenpfiff nur den Innenpfosten. Nach dem Seitenwechsel brachte Terry Perekeme die Gäste nach einer feinen Einzelaktion in Führung. Volkers ließ sich davon aber nicht beeindrucken, Niklas Fischer stellte auf 1:1. Danach war die Elf von Marko Wolf deutlich gefährlicher und belohnte sich schließlich mit dem Sieg dank der Treffer von Louis Messerer und Daniel Kuznetzow.

SG Geroda/Oehrberg/Stralsbach - TSV Wollbach II 3:1 (1:1). Tore: 1:0 Felix Markart (4., Elfmeter), 1:1 Sven Faulhammer (49.), 2:1 Luca Ringelmann (51.), 3:1 Robin Schneider (90.+3).

SG-Sprecher Johannes Wirth war zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. "Das war ein wichtiger Sieg für die Moral", stellte er fest. In einem kampfbetonten Spiel wurde Luca Ringelmann bereits in der vierten Minute elfmeterwürdig gefoult. Felix Markart ließ sich nicht zweimal bitten und verwandelte sicher. Kurz nach der Halbzeitpause passte die Hintermannschaft der SG bei einer langen Freistoßflanke nicht auf und Linus May bedankte sich am langen Pfosten. Zwei sauber herausgespielte Treffer, bei denen die Torschützen nur noch den Fuß hinhalten mussten, entschieden die Partie.

SG Hammelburg/Fuchsstadt II - SG Oberbach/Wildflecken/Riedenberg II 9:0 (7:0). Tore: 1:0, 2:0 Fabio Hugo (6., 10.), 3:0 Mike Ludewig (19.), 4:0, 5:0 Fabio Hugo (24., 26.), 6:0, 7:0, 8:0 Julius Heger (35., 38., 81.), 9:0 Deniz Türker (90.).

Nach einer furiosen ersten Halbzeit zeigte die SG Hammelburg/Fuchsstadt II gegen eine völlig überforderte SG Oberbach im zweiten Durchgang Gnade. In den ersten 45 Minuten spielte sich der Hausherr in einen Rausch, besonders Spielmacher Fabio Hugo war wie entfesselt und für die Gäste nicht zu greifen. Pressesprecher Kurt Kühnlein war angetan von der dominanten Vorstellung, mahnte aber auch: "Das Spiel sollte man nicht zu hoch hängen." In der zweiten Spielhälfte nahm Hammelburg sichtlich den Fuß vom Gas und verpasste somit knapp einen zweistelligen Sieg.

FC Elfershausen - SG Waldfenster/Lauter 2:3 (2:1). Tore: 0:1 Marcel Schmitt (1.), Pascal Wahler (17.), 2:1 Fabian Trompeter (31.), 2:2 Joshua Goll (50.), 2:3 Luca Seller (89.).

Die Spieler in Elfershausen waren kaum auf dem Platz, da gingen die Gäste nach nur zwanzig Sekunden bereits in Führung. "Wir haben uns aber schnell aufgerappelt und dagegengehalten", lobte FC-Sprecher Kevin Niklaus. Tatsächlich schlug Elfershausen bald zurück. Jonas Wahler bediente seinen Bruder Pascal, der den Torwart aussteigen ließ und zum 1:1 einschob. Dann setzte sich Fabian Trompeter durch und hämmerte den Ball ins kurze Eck zum 2:1. Nach der Pause zeigten sich die Gäste effektiv und drehten mit einem Eckball und einer weiten Flanke das Spiel wieder zu ihren Gunsten dank Joshua Goll und Luca Seller. "Das war eine unglückliche Niederlage", merkte Niklaus abschließend an.

SG Obereschenbach/Morlesau - FC Untererthal II 0:3 (0:2). Tore: 0:1 Simon Hereth (23.), 0:2 Stefan Gerlach (44.), 0:3 Philipp Virnekäs (65.)

Die Anfangsminuten waren von vielen Zweikämpfen geprägt. Mit der Zeit setzte sich jedoch die spielerische Klasse der Kreisliga-Reserve durch. Die zweite Torchance führte direkt zum Erfolg: Simon Hereth traf zwar erst nur den Torwart, versenkte dann allerdings den Nachschuss. In der Folge war das Spiel einseitig, Chancen gab es fast ausschließlich vor dem Tor der Obereschenbacher, die einen schlechten Tag erwischt hatten. Beim zweiten Treffer sah vor allem Keeper Marco Gehring nicht gut aus. Die Überlegenheit der Untererthaler untermauerte Philipp Virnekäs mit dem Tor zum Endstand. Untererthals Reserve bleibt mit dem Sieg im oberen Tabellenmittelfeld, die SG fällt auf den vorletzten Tabellenplatz. sab

SG Schondra II/Breitenbach-Mitgenfeld/Schönderling - SG Obererthal/Frankenbrunn/ Thulba II 2:0 (1:0). Tore: 1:0 Marcel Schöppach (42.), 2:0 Christian Knüttel (60.)

In einem Spiel auf überschaubarem Niveau freute sich der heimische Spielertrainer Timo Schneider über drei Punkte gegen den Abstieg. Glück für die SG Schondra, dass Abwehrspieler Daniel Dietz in höchster Not rettete, Michael Strasheim übers Tor schoss und Aushilfskeeper Andreas Leger einen Schuss von Tizian Manger parierte. Timo Schneider vergab auf der anderen Seite die Riesenchance zur Führung, als ihm frei vor Torwart Julius Heilmann der Ball versprang. Kurz vor dem Halbzeitpfiff verwandelte Marcel Schöppach nach einer Ecke einen Kopfball zur Führung. Nach dem Wechsel stellte Christian Knüttel mit dem 2:0 die Weichen auf Sieg nach einer Freistoßhereingabe von Carsten Leitsch. Andreas Leger verhinderte mit einer Glanzparade den Anschlusstreffer.spion

A-Klasse Rhön 2

TSVgg Hausen - SG Salz II/Mühlbach 3:0 (2:0). Tore: 1:0 Domenico Zito (5.), 2:0 David Fleischmann (45., Elfmeter), 3:0 Maximilian Kleiner (90.).

Der Klassenprimus wollte gegen den krassen Außenseiter von Beginn an keine Zweifel aufkommen lassen. Bereits in der dritten Minute scheiterte Maximilian Kleiner am Pfosten. Kurz darauf setzte sich Domenico Zito mit einem Beinschuss durch und versenkte den Ball im langen Eck. Standardspezialist und Spielertrainer Eray Cadiroglu traf mit einem Freistoß aus über 40 Metern nur die Latte. Kurz vor der Pause unterlief der Gästeabwehr ein Handspiel im Strafraum, den fälligen Elfmeter verwandelte David Fleischmann. Der zweite Durchgang war hektisch, doch Hausen ließ sich nicht beirren, Maximilian Kleiner setzte in letzter Minute den Schlusspunkt, womit der Primus auch nach 14 Spielen verlustpunktfrei ist.

SG Großwenkheim/Münnerstadt - TV Jahn Winkels 6:3 (2:1). Tore: 1:0 Adrian Kiesel (2.), 1:1 Bashar Al Ali (21.), 2:1 Jonas Back (22.), 3:1 Daniel Vielwerth (55., Elfmeter), 3:2 Bashar Al Ali (57.), 4:2 Adrian Kiesel (59.), 4:3 Felix Mast (69.), 5:3 Benedikt Back (72.), 6:3 Daniel Vielwerth (82., Elfmeter).

Die formstarke SG Großwenkheim/Münnerstadt meldet nach dem sechsten Sieg in Folge langsam, aber sicher Aufstiegsambitionen an, zumindest über die Relegation. Im spektakulären Duell mit Winkels belohnte sich Adrian Kiesel bereits in der zweiten Minute für sein frühes Pressing. Auf Bashar Al Alis Ausgleich antwortete Jonas Back umgehend mit dem 2:1. Im zweiten Durchgang lieferten sich die Kontrahenten einen wilden Schlagabtausch, Winkels ließ sich einfach nicht abschütteln. Erst Benedikt Backs Treffer zum 5:3 verschaffte den Hausherren Sicherheit. Mit seinem zweiten Tor machte Daniel Vielwerth schließlich den Deckel drauf.

SG Eltingshausen/Rottershausen II - SG Niederlauer/Strahlungen II 0:1 (0:0). Tor: 0:1 Timo Reiher (49.).

Eltingshausens Trainer Michael Moritz konnte sich die Niederlage gegen die SG Niederlauer/Strahlungen II nicht erklären. "Wir müssen zur Halbzeit schon mindestens 3:0 führen, das war eine sehr unglückliche Niederlage", gab er nach der Partie zu Protokoll. Seine Mannschaft spielte immer wieder über außen zielstrebig nach vorne, doch Benedikt Will und Sandro Parente brachten den Ball aus aussichtsreichen Positionen nicht über die Linie. Zu allem Überfluss wurde den Gastgebern Mitte der zweiten Halbzeit wegen einer vermeintlichen Abseitsposition auch noch ein Tor durch Alexander Hirt aberkannt.

SG Haard/Nüdlingen - SG Arnshausen II/Reiterswiesen II/Bad Kissingen III 2:2 (1:2). Tore: 0:1 Tobias Vogel (4.), 1:1 Pascal Hillenbrand (5.), 1:2 Henrik Diener (28.), 2:2 Tim Schärmann (88.).

In der ersten Halbzeit waren die Gäste feldüberlegen und gingen folgerichtig mit einer knappen Führung in die Pause durch die Treffer von Tobias Vogel und Henrik Diener. Nach Wiederanpfiff steigerte sich Haard/Nüdlingen jedoch und drückte auf den Ausgleich. Für diesen sorgte Tim Schärmann mit einem Geniestreich, er beförderte den Ball mit dem Knie über den verdutzten Torwart Jonas Körner hinweg in die Maschen. Kurz darauf zielte Felix Hergenröther per Kopf nur knapp am Tor vorbei. "Das Unentschieden geht in Ordnung, in der ersten Halbzeit war der Gegner besser, in der zweiten wir", fasste Haards Trainer Thomas Wäcke zusammen.

Außerdem spielten

FV Rannungen/Pfändhausen/Holzhausen II - FC WMP Lauertal II 0:0 (0:0). Gelb-Rot: Lorenz Keller (87., Lauertal).

SG Burglauer/Reichenbach II/Windheim - SG Sulzfeld/Merkershausen 2:2 (0:1). Tore: 0:1 Jacob Rothaug (14.), 1:1, 2:1 Sven Bötsch (67., 85.), 2:2 Jacob Rothaug (90.).