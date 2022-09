TSV Wollbach - SV Machtilshausen 4:1 (2:1). Tore: 0:1 Andreas Schmidt (10.), 1:1, 2:1 Bastian Löschner (17., 31.), 3:1 Paul Hahn (79.), 4:1 Tim Ehrenberg (81.).

Alles andere als rund lief es zuletzt für den TSV Wollbach nach nur einem Punkt aus den jüngsten zwei Begegnungen. Und als Andreas Schmidt den angereisten Aufsteiger in Führung schoss, drohte den Wollbachern neues Ungemach. Aber die Rhöner hatten ihre Nerven im Griff und glichen zackig aus durch das Abstauber-Tor von Bastian Löschner, der nach einer halben Stunde seine Elf auch in Führung bringen sollte mit seinem Volleyschuss nach der Flanke von Phil Schönhöfer. Dies bedeutete zugleich den Pausenstand in einer unterhaltsamen Begegnung mit Chancen auf beiden Seiten. Nach dem Wechsel zog die Elf von Michael Jahns das Spiel noch stärker an sich, ohne allerdings den dritten Treffer nachzulegen. Eine spannende Schlussphase tröstete die Zuschauer über das Schmuddelwetter hinweg. Für die Entscheidung zu Gunsten des Favoriten sorgte Paul Hahn mit seinem Kopfball im Anschluss an eine Ecke, ehe Tim Ehrenberg per Abstauber zum Endstand traf.js

DJK Schondra - SG Oberleichtersbach/Modlos 3:2 (1:1). Tore: 0:1 Florian Friebel (6.), 1:1 Manuel Hägerich (28.), 1:2 Florian Friebel (37.), 2:2 Leon Vogler (60.), 3:2 Peter Leitsch (66.).

Das Derby hielt, was es versprach. Trotz Schmuddelwetter kamen annähernd 300 Zuschauer. Der Gast erwischte den besseren Start, als Florian Friebel freistehend zur Führung einschieben durfte. Schondra schüttelte sich und kam besser ins Spiel. Vor allem Moritz Feuerstein kurbelte immer wieder das Spiel an und leistete große Laufarbeit. Mario Hägerich zog aus ca. 35 Metern ab und überraschte dabei SG-Torwart Niklas Geppert, der den Ball zum Ausgleich passieren ließ. Allerdings legte der Aufsteiger noch vor der Pause wieder vor durch Florian Friebel. Nach dem Wechsel brachte das Trainerduo Patrick Hahn/Yanik Berberich frische Kräfte. Der eingewechselte Leon Vogler setzte einen Flachschuss zum erneuten Ausgleich in die Maschen. Nach einem Eckball war Defensivspieler Peter Leitsch mit dem Kopf zur Stelle und brachte Schondra erstmals in Führung. In der Schlussphase setzte die SG Oberleichtersbach alles auf eine Karte. DJK-Torwart Manuel Müller vereitelte mit einigen Glanzparaden nach Schüssen von Florian Friebel den Ausgleich. Ein prima Derby unter freundschaftlicher Atmosphäre ging zugunsten der DJK Schondra über die Bühne.spion

TSV Steinach - SV Aura 5:1 (3:1). Tore: 1:0 Fabian Rottenberger (27.), 2:0 Fabian Schmitt (38.), 3:0 Noah Gundelach (42.), 3:1 Mirko Hälbig (44., Foulelfmeter), 4:1 Fabian Rottenberger (48., Foulelfmeter), 5:1 Fabian Schäfer (62.).

Die Gastgeber sind nach diesem hochverdienten Erfolg punktgleich mit dem Gegner. Die Gäste, die auf ihren Spielertrainer David Böhm (Zerrung) und Sascha Graser verzichten mussten und früh Jannik Schmitt mit Verdacht auf Schlüsselbeinbruch verloren, sahen sich sofort einer selbstbewusst aufspielenden Heimelf gegenüber, die in Führung ging, als Fabian Rottenberger einen Schrägschuss ansetzte, die Grätsche von SV-Kapitän Philipp Kaiser entwickelte sich zu einer Bogenlampe über Keeper Nico Kaiser hinweg. Dieser wurde ein zweites Mal bezwungen, als eine Hereingabe von Joshua Jung von Freund und Feind verpasst wurde, ehe der am zweiten Pfosten einlaufende Fabian Schmitt das Leder trocken ins kurze Eck setzte. Die Partie schien vorentschieden, als eine Flanke von Noah Gundelach sich über den Goalie hinweg ins lange Eck senkte. Die Auraer gingen dennoch nicht hoffnungslos in die Kabine, weil nach einer unübersichtlichen Situation ein Gästeakteur im Strafraum zu Boden ging und Mirko Hälbig den folgenden Strafstoß ins Toreck setzte. Doch die Hoffnung auf eine Ergebniswende zerschlug sich aus Sicht der Böhm-Schützline schnell, weil Justus Waldig Michael Voll im Sechzehner von den Beinen holte und Rottenberger den Strafstoß gekonnt versenkte. Nach einer Stunde bediente Holger Wieschal bei einem Befreiungsschlag Fabian Schäfer, der aus der eigenen Hälfte lossprintete, um dann abgeklärt einzunetzen. Die SVler rannten trotz des hohen Rückstand vehement an, trafen aber auf eine kompakt stehende TSV-Deckung. sbp

SG Reiterswiesen/Arnshausen/FC 06 Bad Kissingen II - FC Sandberg 8:0 (6:0). Tore: 1:0 Mortaza Ansari (14.), 2:0, 3:0, 4:0 Johannes Friedrich (16., 20., 25.), 5:0 Jakob Fischer (39.), 6:0 Johannes Friedrich (44.), 7:0 Louis Höchemer (81.), 8:0 Tobias Vogel (88., Foulelfmeter).

Offensichtlich hatten die Sandberger all ihre Energie vergeudet beim jüngsten Derbysieg über die SG Waldberg/Stangenroth. Denn bei einer entfesselnd aufspielenden Spielgemeinschaft kamen die Rhöner übel unter die Räder. Allein Johannes Friedrich steuerte zum halben Dutzend vor dem Wechsel vier Treffer bei. Für seinen lupenreinen Hattrick brauchte der Standard-Spezialist nur zehn Minuten. Das 4:0 erzielte der Routinier denn auch mit einem sehenswerten Freistoß. Deutlich gelassener ließ es die SG Reiterswiesen im zweiten Abschnitt angehen mit zwei späten Treffern. Zum 7:0 traf Louis Höchemer mit einem sehenswerten Kopfball, per Strafstoß beendete Tobias Vogel das Sandberger Leiden.js

SG Bad Bocklet/Aschach - SV Garitz 5:2 (4:2). Tore: 1:0 Erick Heinrichs (3.), 1:1 Luca Schlereth (11.), 2:1 Lars Wahl (23.), 3:1 Nicklas Kubyschta (34.), 3:2 Luca Schlereth (38.), 4:2 Jan Blasek (43.), 5:2 Erick Heinrichs (71.).

Das war ein gebrauchtes Wochenende für die Garitzer, die nach der Freitags-Niederlage in Steinach auch das Duell der Aufsteiger verloren. Beginnend mit dem Führungstreffer der Spielgemeinschaft durch Erick Heinrichs nach einer schönen Kombination über Nicklas Kubyschta und Salieu Bah.Den Ausgleich von Luca Schlereth beantwortete die Elf von Jens Mammitzsch mit zwei Treffern: Lars Wahl traf im Anschluss an einen Freistoß von Jan Blasek, der auch das 3:1 von Kubyschta in die Wege leitete. Wieder war es Luca Schlereth, der die Hoffnungen der Gäste am Leben hielt. Aber ins Tor sollten nur noch Jan Blasek treffen mit seinem Freistoßtreffer ins rechte untere Eck sowie nach dem Wechsel Erick Heinrichs nach einer Flanke von Luis Sandwall.js

SG Waldberg/Stangenroth - FC Bad Brückenau 1:3 (0:1). Tore: 0:1 Daniel Bengart (40.), 0:2 Lorenz Schäfer (68.), 1:2 Elias Seufert (72.), 1:3 Louis Bott (90., Eigentor).

Das 1:3 gegen den FC Bad Brückenau war bereits die fünfte Niederlage in Folge für die im Tabellenkeller festsitzende SG Waldberg/Stangenroth. "Im Vergleich zur 0:5-Niederlage in Sandberg war das diesmal eine deutliche Leistungssteigerung. Wenn du unten stehst, verlierst du aber auch solche Spiele", sagte ein geknickter SG-Spielertrainer Mirko Kleinhenz. Da das Waldberger Hauptspielfeld aufgrund der Regenfälle zuletzt nicht gemäht werden konnte, duellierten sich beide Teams auf dem kleinen Nebenplatz. "In der ersten Halbzeit war es eigentlich ein typisches 0:0-Spiel. Doch dann haben wir nach einem Einwurf den Ball nicht weg bekommen und das 0:1 kassiert", informierte Kleinhenz. Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Hausherren den Druck und hatten laut Kleinhenz "Chancen für mehrere Spiele". In Sachen Chancenverwertung war Bad Brückenau aber deutlich überlegen. Zu allem Überfluss unterlief den unermüdlich anrennenden Hausherren in der Schlussminute dann auch noch ein Eigentor.rus

SC Diebach - TSV Oberthulba 3:1 (1:0). Tore: 1:0 Florian Thurn (8.), 1:1 Alexander Zülch (59.), 2:1 Patrick Schmähling (76.), 3:1 Marcus Hein (81.).

In Führung gingen die Diebacher, als nach einem kurz ausgeführten Freistoß Florian Thurn abzog und dessen leicht abgefälschter Schuss unhaltbar für Keeper Michael Röder über die Torlinie flog. Bis zum Seitenwechsel dominierten allerdings die Mannen von Thomas Strauch das Geschehen. Doch weder Erik Beyer, der SC-Keeper Lukas Wahler zu einem Fußreflex zwang (32.)m noch Markus Kaufmann, der das Leder zu zentral abfeuerte (42.), gelang der Ausgleich, der fein herausgespielt erst nach dem Wechsel gelang: Nach einer Verlängerung mit der Hacke von Max Hüfner setzte der eingewechselte Alexander Zülch die Kugel unhaltbar ins lange Eck. In der nun immer intensiveren Partie neigte sich die Waage zugunsten der Einheimischen, als nach einer kurz ausgeführten Ecke Carlos Brandenstein bei seiner Flanke den Kopf von Patrick Schmähling fand. Die endgültige Entscheidung fiel, als Marcus Hein, zuvor hatte Röder zwei Schüsse prächtig abgewehrt, das herrenlose Leder überlegt einschob. sbp

TSV Steinach - SV Garitz 1:0 (1:0). Tor: 1:0 Niclas Krampert (30., Eigentor).

Die Gastgeber feierten am Freitagabend hochverdient den dritten Sieg in Folge. Bereits nach zwei Minuten schlenzte Maximilian Hein die Kugel an den Pfosten, wenig später säbelte Fabian Schäfer den Ball nach Hein-Hereingabe aus Nahdistanz übers Tor. Bei einem gefährlichen Schrägschuss von Aaron Friedel, den SV-Keeper Philipp Werner um den Pfosten drehte, blitzten dessen hervorragende Reflexe ein erstes Mal auf. Die in die eigene Hälfte zurückgedrängten Garitzer, die ihre Mittelfeldstrategen Simon Herold und Jonas Schaupp schmerzlich vermissten, tauchten nach einer halben Stunde das erste Mal gefährlich vor dem TSV-Kasten auf, doch den Flachschuss von Luca Cannata fischte Keeper Franz-Xaver Rosshirt aus dem Toreck. Die überfällige Führung der Einheimischen leitete der stark aufspielende Joshua Jung mit seinem Eckball ein, wobei Schäfer am Ball vorbei nickte, das Spielgerät dann vom überraschten Nicolas Krampert über die Torlinie bugsiert wurde. "Wenn wir zur Halbzeit höher zurückgelegen hätten, hätten wir uns nicht beschweren dürfen", meinte später SV-Coach Michael Nöth, dessen Schützlinge sich zwischen der 46. und 65. Minute bei ihrem Goalie bedanken durften, dass der Rückstand in Grenzen blieb. Der Aufsteiger agierte in der Schlussphase mutiger, versuchte sich am Ausgleich, den Benedikt Niebling bei einem gefährlichen Kopfball (88.) fast erzielt hätte. sbp

SG Reiterswiesen/Arnshausen/FC 06 Bad Kissingen II - SG Bad Bocklet/Aschach 4:1 (2:0). Tore: 1:0 Johannes Friedrich (13.), 2:0 Sven Kleinhenz (37., Foulelfmeter), 3:0 Mortaza Ansari (50.), 3:1 Nicklas Kubyschta (58.), 4:1 Mortaza Ansari (65.).

Die Gastgeber ließen gegen das Liga-Schlusslicht nichts anbrennen, in spielerischer Hinsicht war man. Die frühe Führung beruhte auf einem Standard: Der von Johannes Friedrich getretene Freistoß schlug präzise an der Mauer vorbei im Toreck ein. Der Rückstand der Gäste wuchs, als Luis Sandwall einen Strafstoß verursachte, den Sven Kleinhenz nervenstark verwandelte. Zu Beginn der zweiten Halbzeit legte Mortaza Ansari mit einer schönen Einzelleistung dem guten Gäste-Keeper Markus Werner ein drittes Ei ins Netz. Der Treffer von Nicklas Kubyschta hatte nur statistischen Wert, weil Minuten später Ansari mit seinem zweiten Treffer die geplante Aufholjagd des Aufsteigers zügig zunichte machte. In der Schlussphase beschränkten sich die Mannen von Marcel Röder auf eine Ergebnissicherung, ließen dabei aber noch vielversprechende Tormöglichkeiten liegen, sicherten ansonsten ihren Sechzehner gekonnt ab, wobei Lukas Halbig den Gäste-Torjäger Jan Blasek an die Leine legte. sbp

SG Sulzdorf/Bundorf - TSV Rothhausen/Thundorf 2:2 (1:1). Tore: 0:1 Rene Weimann (2.), 1:1 Simon Büschelberger (43.), 2:1 Carsten Eckart (78.). 2:2 Fabian Wiener (80.).

"Wir müssen mit dem einen Zähler zufrieden sein", sagte SG-Sprecher René Schneider. Der TSV Rothhausen/Thundorf ging durch ein Abstaubertor früh in Führung, zwei Minuten vor der Halbzeitpause dann der Ausgleich durch eine herrliche Direktabnahme von Simon Büschelberger, laut Schneider "ein Treffer Marke Tor des Monats." Die jederzeit faire Partie war weiterhin absolut ausgeglichen, ehe SG-Spielertrainer Carsten Eckart per Kopf nach einem Freistoß seine Farben mit 2:1 in Führung brachte. Als alles auf den ersten Saisonsieg des Aufsteigers hindeutete, dann zehn Minuten vor dem Abpfiff noch der Ausgleich unter gütiger Mithilfe der Hausherrenabwehr.rus

SG Hausen/Nordheim - TSV Rothhausen/Thundorf 5:1 (3:0). Tore: 1:0 Sebastian Jackisch (4.), 2:0 Manuel Reinhart (43.), 3:0 Louis Friedrich (45.), 3:1 Bastian Schmitt (67.), 4:1 Sebastian Martin (72.), 5:1 Louis Friedrich (82.).

Diese Partie vom Freitagabend war seitens der Hausherren von spektakulären Offensivaktionen, aber auch von zahlreichen Stockfehlern geprägt. Nach der schnellen Führung ließen die Gastgeber weitere drei klare Möglichkeiten ungenutzt oder scheiterten am überragenden Gästekeeper Tobias Geier. Die haushohe Überlegenheit der SGler drückte sich erst kurz vor der Halbzeit in zwei weiteren Treffern aus. Als Bastian Schmitt mit einem sehenswerten Freistoß aus 25 Metern auf 1:3 verkürzte und Sekunden später dem 2:3 durch Simon Meister nur das Aluminium im Wege stand, drohte es eng zu werden, ehe die Hausherren in der Schlussphase durch zwei weitere sehenswerte Treffer für klare Verhältnisse sorgten.rus