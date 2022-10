Eine kleine, feine Veranstaltung ist der Weinberglauf rund um Ramsthal allemal. Dieser fand kürzlich wieder statt und hatte selbst ein kleines Jubiläum - 15 Jahre - zu feiern. Bei herrlichem Oktober-Wetter fand sich die gewohnte Läufer-Schar aus der näheren Umgebung ein und bewältige die unterschiedlichen Läufe (Bambini, Schüler, Walking/Nordic Walking, Jugend, Hobby sowie Hauptlauf) . Knapp 130 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren gekommen, um das Ambiente in die Weinbergen rund um Ramsthal auch läuferisch zu genießen.

Mit Horst Weese kam der älteste Teilnehmer vom TSV Münnerstadt. "Für den 80-Jährigen war es auch sein letzter Lauf in Ramsthal", berichtete Lauf-Organisator Edwin Metzler. Aber auch Metzler selbst organisierte wohl seinen letzten Weinbergslauf und gibt die Verantwortung in jüngere Hände.

Mit Stefan Merz steht scheinbar ein Nachfolger aus den eigenen Reihen parat. "Alle Teilnehmer waren zufrieden mit dem Lauf. Das Wetter hat super gepasst und auch die Streckenführung begeisterte wieder", so der 70-jährige Metzler zum 15. Weinberglauf.

Verantwortung in jüngere Hände geben

"Ich war sehr lange im Amt und nun will ich die Verantwortung in jüngere Hände geben", sagte er zu seinem wohl letzten Lauf als Organisations-Chef. Seine Bilanz in den vergangenen Jahren kann sich sehen lassen. Es soll eben kein großer Laufevent sein, sondern einer für die lokale Umgebung. Viele Läuferinnen und Läufer nutzen den Wettbewerb mittlerweile auch als Jahresabschluss.

Den Sieg im Hauptlauf sicherte sich Martin Haas (Adler Apotheke) mit 40:12 Minuten vor Daniel Krauße (ohne Verein) mit 43:18 und Holger Veth (TSV Rannungen) mit 45:07. Bei den Frauen gewann Heidrun Hirt (TV-DJK Hammelburg) mit 51:36 Minuten vor Carolin Sapper (TV Jahn Schweinfurt) mit 52:41 und Nathalie Bachmann (ohne Verein) mit 57:48. Beim Bambini-Lauf nahmen immerhin 30 Jungs und Mädchen teil.

Der Termin für den dann 16.Weinberglauf steht mit dem 14. Oktober 2023 schon fest. "Ich hoffe dann in den Händen von Stefan Merz. Wenn ich aber gebraucht werde, bin ich natürlich als Helfer mit dabei", so Edwin Metzler abschließend.