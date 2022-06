Die U13-Kicker des SV Garitz hatten alles versucht und waren dennoch chancenlos angesichts der 0:6-Niederlage gegen den TSV Großbardorf, der sich damit vor knapp 100 Fans den Kreispokal sicherte. Der Bezirksoberligist bestimmte gegen den gastgebenden Kreisligisten vom Anpfiff weg die Partie und ging bereits nach vier Minuten durch Marlon Breunig in Führung. Jedoch sollte es bis zur 30. Minute dauern, ehe Frederik Hey die bärenstarke Keeperin des SV Garitz, Lucie Emmerth, überwinden konnte. Kurz davor hatte Silas Hippler sogar den Ausgleich auf dem Fuß, der Ball rollte aber knapp am Tor des ebenso starken Gästekeepers Eduard Straub vorbei. Das 2:0 fiel fast zeitgleich mit dem Pausenpfiff des souveränen Unparteiischen Herwig Seidling (FC Schweinfurt 05).

Nach der Pause knüpften beide Mannschaften nahtlos an ihre Leistungen aus der Halbzeit an. Großbardorf diktierte das Match, Garitz warf sich mit Mann und Maus dagegen, konnte aber die sich abzeichnende Niederlage nicht mehr abwenden durch die Treffer von Noel Mainz (2), Pascal Bach und Anton Hellmuth. Kreisjuniorenleiter Thomas Kirchner überreichte beiden Finalisten eine Urkunde sowie einen Fußball, der Sieger des Wettbewerbs durfte zusätzlich den neuen Wanderpokal mit nach Hause nehmen. Für den Sieger der Partie geht es am Sonntag im Bezirksfinale auf dem Sportgelände in Kleinlangheim weiter.Thomas Kirchner