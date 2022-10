FC Fuchsstadt - DJK Schwebenried/Schwemmelsbach (Samstag, 16 Uhr)

Weiter geht es im Derby-Modus für den FC Fuchsstadt (1./34). Nach dem 2:0-Erfolg über die FT Schweinfurt empfangen die Jungs von Trainer Martin Halbig auf dem Kohlenberg die Mannschaft der DJK Schwebenried/Schwemmelsbach (7./26). Und es verspricht eine heiße Partie zu werden, denn nicht nur die rot-schwarzen Fuschter sind derzeit gut drauf, auch die vom Spielertrainer-Duo Simon Zöller und Thomas Cäsar gecoachten Gäste. Diese kommen mit der Empfehlung von drei Siegen in Folge und waren jüngst 2:0-Sieger über Fuchsstadt-Bezwinger Lichtenfels. Und auch sonst bringt das Match jede Menge Reize mit sich. Lediglich 16 Kilometer liegen zwischen beiden Sportplätzen, was eine große Kulisse verspricht. In beiden Mannschaften spielen etliche Spieler, die Martin Halbig schon in seiner erfolgreichen Zeit beim FC 05 Schweinfurt unter seinen Fittichen hatte, als er die zweite Mannschaft gar bis in die Bayernliga hievte.

"Die Jungs kennen sich untereinander gut. Dadurch wird es vielleicht noch einen Tick brisanter als gegen die FT Schweinfurt", mutmaßt Fuchsstadts Coach, der froh war, dass die Seinen nach dem 0:1 in Lichtenfels gleich wieder gegengesteuert haben. "Ich denke, wir hatten gegen die Turner die besseren Gelegenheiten. Klar gibt es immer wieder Phasen im Spiel, wo der Gegner mehr entgegensetzt und mehr probiert." Auch das Derby gegen die DJK ist für Halbig ein Spiel auf Augenhöhe: "Wieder eine 50:50-Partie. Es ist ein Derby, das will jeder für sich entscheiden. Es kommt auf die Tagesform an, die Mehrzahl der gewonnenen Zweikämpfe wird das Spiel entscheiden", stimmt der erfahrene FC-Übungsleiter seine Truppe fast schon gebetsmühlenartig auf das nächste, schwere Spiel ein und fordert die Konzentration immer wieder hochzuhalten.

Vor Marcel Kühlinger wird gewarnt

Die Gäste, die zuletzt auf einem konstant guten Niveau spielten rechnen sich auch in Fuchsstadt etwas aus und wollen wieder Vollgas geben. Für Schwebenrieder Tore sorgt derzeit vor allem Marcel Kühlinger, auch ein Ex-05er, der bereits zwölfmal ins Schwarze traf. Auf Seiten der Gastgeber ist das Offensivtriumvirat um Yanik Pragmann (10), Dominik Halbig (10) und Christoph Schmidt (9) insgesamt bereits 29 mal erfolgreich gewesen. Allerdings steht hinter dem Einsatz von Pragmann, der gegen Schweinfurt angeschlagen vom Feld musste, ein Fragezeichen. Weiter fehlen diesmal Marcel Frank, Michael Emmer, Luca Raab sowie Markus Mjalov. Halbig: "Wir waren vom Kader schon besser, aber auch schon schlechter aufgestellt. Das ist unerheblich. Die, die auf dem Platz stehen, müssen giftig und aggressiv sein, denn wir wollen es besser machen als in der vergangenen Saison, als wir gegen Schwebenried zweimal nicht unsere beste Leistung abrufen konnten und deshalb jeweils als Verlierer vom Platz gingen."

FC 06 Bad Kissingen - TSV Eßleben (Samstag, 16 Uhr)

Es wird Zeit für den FC 06 Bad Kissingen (10./13), wieder auf die Erfolgsspur zu wechseln, denn nach fünf sieglosen Partien in Serie beträgt der Vorsprung auf einen Abstiegsrang lediglich drei Zähler. Ob sich da der TSV Eßleben (12./11) als geeignetes "Opfer" präsentiert oder als weiterer "Stimmungskiller", bleibt abzuwarten. Die Elf der beiden spielenden Coaches Julian Göbel und Dominik Seufert konnte vergangenes Wochenende gegen den TSV Trappstadt jedenfalls den dritten Saisonerfolg feiern. Die 06er hingegen kassierten bei Aufsteiger Abtswind eine 2:4-Niederlage, welche bei eigener 2:1-Führung durchaus vermeidbar gewesen wäre. Doch die Elf von Tim Herterich musste schnell den Ausgleich und auch 2:3 hinnehmen.

Das Engagement wollte der FC-Coach den Seinen nicht absprechen: "Das Team hat sich gegen die Niederlage gestemmt, doch insgesamt haben wir zu viele Fehler gemacht." Die dürfen nun gegen einen weiteren Aufsteiger nicht passieren, denn die erfahrenen Eßlebener Spielertrainer wissen so etwas zu nutzen. Göbel hat mit sechs Toren die meisten Tore seiner Elf erzielt, Seufert (4) nur zwei weniger. Zudem hat der TSV mit Julian Hart einen weiteren landesligaerfahrenen Akteur hinzugewonnen. Herterich: "Eßleben ist eine homogene Mannschaft mit einigen erfahrenen Stützen. Göbel und Seufert müssen wir in Schach halten. Zudem sollten wir, um den Bock umzustoßen, im letzten Drittel wieder effektiver werden und unsere Chancen nutzen." Nicht mit von der Partie sein können Jan Hofmann (Meniskus) und Tizian Fella (Muskelquetschung). Dafür soll Rückkehrer Christian Heilmann für die notwendige Stabilität in der Defensive sorgen.

TSV Münnerstadt - TSV Großbardorf II (Samstag, 16 Uhr)

Auf ein Erfolgserlebnis in Form eines Dreiers hofft der TSV Münnerstadt (7./19) gegen Aufsteiger TSV Großbardorf II (11./13). Das 2:2 aus der Vorwoche in Bergrheinfeld stuft Co-Trainer Simon Snaschel als "okay" ein, da die junge Mürschter Truppe erneut eine super Reaktion gezeigt hat und nach einem 0:2-Pausenrückstand noch völlig verdient zu einem Remis kam. Snaschel: "Schon in der ersten Hälfte haben wir ein gutes Spiel gemacht, doch da unnötige Gegentreffer kassiert." Die anstehende Partie gegen die Großbardorfer Bayernliga-Reserve ist für einige Münnerstädter Akteure ein Wiedersehen mit Bekannten, hat doch ein Teil der Truppe Gallier-Vergangenheit. "Großbardorf steht für eine gewisse Nachwuchsarbeit und hat daher eine der am besten ausgebildetsten Mannschaften in der Liga. Dennoch ist es eine U23-Mannschaft, wo es heißt, von Beginn an mit körperlicher Präsenz dagegenzuhalten und nicht den Fehler zu begehen, alles spielerisch lösen zu wollen", ist für Snaschel eine gewisse Robustheit nötig.

Der von Klaus Seufert trainierte Aufsteiger "performed" auswärts wesentlich erfolgreicher, als zu Hause. Im Münnerstädter Kader fehlen werden Leon Pöhl und Sebastian Blank. Dafür könnte Keeper Patrick Balling eventuell schon in den Kader zurückkehren.