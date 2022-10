FC Fuchsstadt - FT Schweinfurt (Samstag, 16 Uhr)

Das Top-Spiel der Landesliga Nordwest steigt in der Kohlenberg-Arena, wo Spitzenreiter FC Fuchsstadt (1./31) den Fünften FT Schweinfurt (5./26) empfängt. Die "Turner" sind als einziges Team der Liga auswärts noch ungeschlagen und reisen mit der Empfehlung von vier Partien ohne Niederlage auf den Kohlenberg. Die "Fuschter" hingegen mussten nach dem klaren Samstags-Erfolg über Lengfeld (5:1) zwei Tage später in Lichtenfels (0:1) dann doch die erste Saisonniederlage hinnehmen.

So heißt es für die Schwarz-Roten "Mund abwischen" und gegen Schweinfurt wieder in die Erfolgsspur finden. "Natürlich wollen wir zuhause einen Dreier holen", sagt Halbig und warnt im gleichen Atemzug vor Schweinfurts Top-Stürmer Dominik Popp. Dieser führt mit 14 Treffern die Liga-Torschützenliste an. "Auf ihn müssen wir höllisch aufpassen. Über ihn läuft in der Offensive fast alles und er kann den Unterschied ausmachen." Dies zeigte Popp zuletzt wieder, als er spät den entscheidenden 2:1-Siegtreffer über Gochsheim erzielte. "Schweinfurt spielt einen ähnlichen Stil wie Lichtenfels. Sie stehen defensiv sehr gut und haben einen super Keeper. Auf diese Spielweise müssen wir uns schnell einstellen und nach vorne wieder ein bisschen mehr machen, aggressiver sein. Es ist ein 50:50-Spiel", gibt Halbig die Marschrichtung vor.

Sein Kollege auf der anderen Seite ist im Übrigen ein alter Bekannter aus dem Landkreis Bad Kissingen. Die Rede ist von Adrian Gahn, Ex-Coach des TSV Münnerstadt. Er hat die Schweinfurter nach dem Niedergang in die Kreisliga wieder salonfähig gemacht und zurück an die Spitze der Landesliga geführt. Er freut sich auf die Partie: "Es ist für uns eines der wenigen Derbys in dieser Saison und noch dazu ein Spitzenspiel in der Landesliga. Ich hätte nichts gegen ein Remis und einen langen Abend im Fuschter Sportheim." Gastgeschenke will man aus Schweinfurter Sicht aber keine machen. Gahn: "Wir fahren nach den letzten Spielen, die wir toll gemeistert haben, mit breiter Brust dorthin. Das Wetter soll passen und in Fuchsstadt sind meist viele Zuschauer. Auf sowas freut man sich als Trainer und Mannschaft." Auf Seiten des FC Fuchsstadt werden Markus Mjalov (Prellung Sprunggelenk) und Marcel Frank (Knieprobleme) definitiv ausfallen. Michael Emmer wird mit von der Partie sein.

TSV Abtswind II - FC 06 Bad Kissingen (Sonntag, 14 Uhr)

Auf der Stelle tritt derzeit der FC 06 Bad Kissingen (10./13). Nach vier Spielen ohne Sieg, täte der Elf von Trainer Tim Herterich ein Dreier beim TSV Abtswind II (7./17) mehr als gut. Ein Selbstläufer dürfte die Auswärtspartie allerdings nicht werden, denn zum einen präsentiert sich der Aufsteiger bisher absolut bezirksligareif und zum anderen haben die 06er die bittere 0:4-Heimpleite gegen Unterpleichfeld noch im Gepäck.

"Das war ein sehr starker Gegner. Diese Niederlage müssen wir so akzeptieren" resümiert 06-Coach Tim Herterich und will auch die kurzfristigen Ausfälle von Christian Heilmann, Michael Salzmann und Julius Albert, die in Abtswind wieder dabei sein sollten, nicht als Entschuldigung gelten lassen. "Wir dürfen uns jetzt von dieser Partie nicht runterziehen lassen, sondern müssen uns straffen und die Leistung, die in den Partien zuvor durchaus ordentlich war, wieder auf den Platz bringen. So ein Spiel wie gegen Unterpleichfeld kann im Laufe der Saison mal passieren."

Die Abtswinder Bayernliga-Reserve sieht Herterich durchaus als gefährliche Mannschaft: "Sie sind spielstark und fußballerisch durchweg gut ausgebildet. Zudem absolvieren sie ihre Heimspiele auf dem Kunstrasen, was sicher, gegenüber den Gegnern, die Naturrasen gewohnt sind, ein kleiner Vorteil ist." Um entsprechend darauf vorbereitet zu sein, trainierten die Kurstädter unter der Woche auf dem Kunstrasenplatz in Winkels. Die Abtswinder, die mit ihrer zweiten Mannschaft erstmals in der Bezirksliga kicken, holten sich am vergangenen Doppelspieltags-Wochenende die Optimal-Ausbeute von sechs Zählern.

TSV Bergrheinfeld - TSV Münnerstadt (Sonntag, 15 Uhr)

Entspannt blickt der TSV Münnerstadt (6./18) dem Auswärtsspiel gegen den TSV Bergrheinfeld (9./15) entgegen. Mit zwei klaren Siegen gegen Heidenfeld/Hirschfeld (3:0) und Stadtlauringen/Ballingshausen (5:1) konnte die Mannschaft von Trainer Goran Mikolaj die Negativserie eindrucksvoll stoppen und den Rückkehrern wie Niklas Markart, Sebastian Köhler und Simon Snaschel wertvolle Spielminuten ohne großen Druck bieten. "Es hätte in diesem Fall nicht viel besser für uns laufen können", attestierte Co-Trainer Simon Snaschel, der selbst gleich wieder ins Schwarze traf, den Seinen vom spielerischen Ansatz her ein gutes Auftreten.

Dass es in Bergrheinfeld für die "Mürschter" nicht ganz so leicht wird, weiß er: "Das Team ist sicher schwieriger zu bespielen als es Stadtlauringen jüngst war. Bergrheinfeld hatte in der vergangenen Saison schon eine gute, junge Mannschaft, die jetzt mit Spielertrainer David Fleischmann und Jens Rumpel Erfahrung und Torgefährlichkeit hinzugewonnen hat. Es ist ein Spiel auf Augenhöhe, wo es für uns heißt - alles kann, nichts muss". In der vergangenen Saison unterlag die Mikolaj-Elf in Bergrheinfeld mit 0:2. Unter der Woche kränkelten zwar ein paar Akteure, Snaschel hofft aber, dass diese bis zum Wochenende fit werden. Fehlen wird Sebastian Blank.