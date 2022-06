Herren 30

Unglücklich mit 4:5 ging für die Rot-Weißen aus Bad Kissingen das Landesliga-Nachholspiel gegen den TC Birkenhain-Albstadt verloren. Dominik Kiesel und Andreas Kaminski konnten ihre Einzelspiele gewinnen. Von den anderen vier Einzeln wurden drei im Matchtiebreak verloren. Zwei weitere Punkte kamen durch die Doppelpaarungen Pucher/Kaminski und Bangert/Schaffelhofer dazu.

Herren 40

Mit einem 5:4-Sieg beim TK Kahl bleiben die Herren 40 des TSV Maßbach auch nach fünf Spieltagen ungeschlagen an der Spitze der Landesliga Nord. Was angesichts diverser Ausfälle umso bemerkenswerter ist. Petr Novotny, Tomas Chodora, Michael Schmidbauer und Marco Bauer sorgten mit ihren Siegen für ein 4:2 nach den Einzeln. In drückender Hitze wurden die Doppel 2:1 für Gastgeber Kahl aufgeteilt.

Herren 60

Mit dem letzten Aufgebot angetreten, reichte es für Maßbachs Herren 60 gegen den TC RW Bad Kissingen nur zu einem 1:8 auf heimischer Anlage. Den Ehrenpunkt holte Wolfram Hirsch im Spitzeneinzel und setzte so seine beeindruckende Saisonbilanz fort. Mit 6:6 Punkten steht man in der Landesliga relativ sorgenfrei da. Bereits nach den Einzeln stand der Gesamtsieg der Gäste fest. Rudolf Gulich, Achim Demmer, Thomas Hofmann, Reiner Neugebauer und Günter Merkl hießen die Gewinner der Einzelrunde auf Kissinger Seite. Die drei Doppel mit den Paarungen Gulich/Hofmann, Weisensel/Neugebauer und Demmer/Merkl gingen alle auf das Konto der Kurstädter.

Herren 70

Mit einem 4:2-Erfolg kehrten die Herren 70 des TSV Wollbach aus Aschaffenburg zurück. Ausschlaggebend für den zweiten Saisonsieg in der Landesliga war die starke Leistung der Rhöner in den Einzeln. Ohne Anton Beyer, gelangen Heinz Geis, Bernd Kessler und Walter Rößer jeweils Zweisatz-Siege. Einzig Walter Hahn musste seinem Gegenüber die Punkte überlassen. In den Doppeln schafften Heinz Geis und Walter Rößer im Tiebreak des zweiten Satzes den notwendigen vierten Punkt zum Sieg, während Walter Hahn und Bernd Kessler in zwei Sätzen unterlagen.

Mit dem selben Ergebnis gewannen die rot-weißen Routiniers ihr Heimspiel gegen den TC Weiss-Rot Coburg. Falk-Ulrich Hoppe, Reinhold Ebert und Radu Tinis-Faur sorgten mit ihren Siegen für einen 3:1-Zwischenstand nach der Einzelrunde. Für den entscheidenden vierten Punkt sorgte das Doppel Holzheimer/Ebert.

Herren 75

Mit einem fantastischen Erfolg kam Roland Schlotter von den Bayerischen Meisterschaften aus Augsburg zurück. Der Maßbacher zog ohne Satzverlust in den ersten drei Runden zum dritten Mal in seiner Karriere ins Endspiel der Bayerischen Meisterschaften ein. Dort musste er zu Beginn des zweiten Satzes nach im Tiebreak verlorenen ersten Satz verletzungsbedingt aufgeben. "Trotzdem darf Roland und somit auch die TSV-Abteilung mehr als stolz sein", sagt Jörg Dotzel.