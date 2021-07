TSV Bad Königshofen

Zugänge: Timo Helmer (SG Sulzfeld/Merkershausen), Samuel Wohlfahrt, Jonathan Koch (beide eigene Jugend) - Abgänge: keine.

Tor: Andreas Hofmann, Philipp Schleelein, Jonathan Koch - Abwehr: Daniel Blau, Jakob Wiesenmüller, Florian Götz, Alexander Gontscharov, Andreas Deuerling, Leonard Hüllmandel, Manuel Schulz, Franz Schmitt - Mittelfeld: Florian Zirkelbach, Daniel Hellmuth, Bastian Endres, Patrice Wüscher, Philipp Angermüller, Samuel Wohlfahrt, Timo Helmer, Jonas Bär, Chris Reiher, Shakir Siciid - Angriff: Florian Mangold, Thorsten Eckart, Alexander Erlanov, Patrick Kuhn, Ferdinand Heusinger.

Trainerteam: Alexander Leicht (neu), Florian Zirkelbach (seit 2019) und Jan Harich (neu) - Ziel: Platz 1 bis 5 - Meistertipp: TSV Großbardorf II.

TSV Großbardorf II

Zugänge: Mathias Leicht (Spfr. Herbstadt), Fabian Mainberger, Hannes Schmitt, Philipp Aumüller, Egas Maxaieie (alle eigene Jugend) - Abgänge: Diego Rosero (TSV Münnerstadt), Hannes Mauer (TSV Trappstadt).

Tor: Jonathan Barthelmes, Manuel Schmidt - Abwehr: Jonas Alber, Louis Albert, Lukas Bauer, Stefan Demar, Nicolas Feder, Nils Puchinger, Hannes Schmitt - Mittelfeld: Philipp Aumüller, Alexander Beck, Leon Brand, Benjamin Diemer, Maximilian Dietz, Manuel Leicht, Mathias Leicht, Kilian Wenzel - Angriff: Julius Albert, Florian Dietz, Fabian Mainberger, Egas Maxaieie .

Trainer: Markus Bach (seit 2016) - Ziel: Aufstieg - Meistertipp: keine Angabe.

Spfr. Herbstadt

Zugänge: Michael Seuberling (FC Eibstadt), Jens Hey (TSV Irmelshausen), Tim Ziegler (eigene Jugend) - Abgänge: Mathias Leicht (TSV Großbardorf), Uwe Seidling (SpVgg Sulzdorf), Florian Wirsing (Laufbahn beendet).

Tor: Thomas Kneuer, Simon Kürschner - Abwehr: Julian Leicht, Julian Ankenbrand, Lukas Krieger, Tim Ziegler, Markus Jeger, Michael Jeger, Jens Hey, Simon Hey, Marcel Bamberger - Mittelfeld: Sebastian Bömmel, Thomas Reder, Jannik Hofmann, Bastian Zwick, Bernd Warmuth, Sven Other, Franz Brückner, Sven Schmitt, Michael Gabold, Tom Bauer, Andreas Schunk - Angriff: Dominik Firnschild, Peter Kürschner, Pascal Fritz, Sebastian Jucht, Marco Lurz, Alexander Lüdecke, Michael Seuberling, Jason Schmitt.

Trainer: Martin Naber (seit 2018) - Ziel: keine Angabe - Meistertipp: SV Ramsthal.

FC WMP Lauertal

Zugänge: Holger Frosch (SV Obergrombach), Lukas Linke (eigene Jugend), Jonas Hochrein (FT Schweinfurt, früher eigene Jugend) - Abgänge: Lars Wahl, Stefan Denner, Carlos la Rosa (alle TSV Rothhausen/Thundorf); Michael Schmitt (FC Nassach).

Tor: Sebastian Müller, Marcus Zimmermann, David Ziegler, Holger Frosch - Abwehr: Fabian Bauer, Dirk Martin, Patrick Stein, Sebastian Schüller, Philipp Schleyer, Maximilian Schüler, Lukas Hochrein, Simon Knobling, Lorenz Keller, Alexander Heck, Stefan Heck, Jan Frickel, Thomas Denner, Michael Denner; Jonas Hochrein - Mittelfeld: Andre Keßler, Maximilian Bartenstein, Simon Denner, Dominik Braun, Florian Dinkel, Florian Eussner, Fabian Eussner, Stefan John, Fabian Hochrein, Jonas Hofmann, Johannes Keller, Daniel Kerber, Florian Kleinhenz, Leon Kilian, Michael Krautschneider, Nils Ledermann, Michael Martens, Florian May, Lukas Müller, Lukas Roth, Lukas Nöth, Felix Neunhöffer, Michael Schlechter, Daniel Schmitt, Julian Schmitt, Pascal Seufert, Marcel Stenzel, Adrian Ziegler, Lukas Linke - Angriff: David Seit, Martin Baumgart, Sebastian Händel, Christopher Schneider, Tim Potschka, Sebastian Grumann, Robin Klopf, Michael John.

Trainer: Martin Schendzielorz (seit 2019) - Ziel: Nichtabstieg - Meistertipp: TSV Großbardorf II.

SV Ramsthal

Zugänge: Maurice Popp (FT Schweinfurt), Dominik Vierheilig (TSV Oerlenbach), Bastian Reusch (FC Elfershausen), Philipp Rost (FC Untererthal), Marvin Kraus, Luis Sixt (beide eigene Jugend) - Abgänge: Benjamin Bäumker (DJK Schlimpfhof), Artur Sibert (SV Machtilshausen), Florian Rottenberger (FC Bad Kissingen).

Tor: Bastian Reusch, Maurice Popp - Abwehr: Willi Voss, Tim Danz, Philipp Schmitt, Björn Morper, Niklas Rausch, Erik Prescher, Andre Sixt, Philipp Rost - Mittelfeld: Harald Bayer, Matthias Mock, Timo Kaiser, Nico Morper, Enrico Ott, Tobias Willacker, Christoph Schießer, Fabian Meindl, Simon Keßler, Dieter Kloos, Matthias Hallhuber, Sebastian Koch - Angriff: Sascha Ott, Fabian Willacker, Florian Hahn, Dominik Vierheilig.

Trainer: Tim Herterich (seit 2018) - Ziel: Meisterschaft - Meistertipp: SV Ramsthal.

FV Rannungen/Pfändhausen/Holzhausen

Zugänge: Steffen Faulstich (FT Schweinfurt), Kevin Erhard (TSV Aubstadt/Jugend), Paul Groß (unbekannt) - Abgänge: Andre Keuser (FT Schweinfurt).

Tor: Florian Erhard, Benno Hobelsberger, Nico Weiermüller - Abwehr: Dominik Gehrig, Dominik Hüllmantel, Lukas Englert, Maximilian Bindrim, Maurice Stefan, Christian Keller, Julian Stahl, Robin Döll, Steffen Faulstich, Pascal Görner - Mittelfeld: Andreas Berninger, Kevin Erhard, Daniel Kraus, Michael Röder, Max Oppel, Tobias Pfeffermann, Andre Wetterich, Martin Herbig, Jochen Faulstich, Marcello Weigand - Angriff: Fabian Erhard, Alexander Müller, Louis Schuler, Peter Hahn.

Trainerteam: Werner Dressel (seit 2020) und Co-Trainer Andreas Berninger (neu) - Ziel: Platz unter den Top-5 - Meistertipp: TSV Großbardorf II.

FC Reichenbach/Burglauer/Windheim

Zugänge: Niklas Zimmermann (VfR Stadt Bischofsheim), Simon Hammer (SG Geroda), Jacek Chaladyn (FC WMP Lauertal), Marcel Erhard (DJK Waldberg), David Fringes (TSV Althausen/Neunkirchen), Christian Back, Konstantin Back, Julian Bötsch, Sven Bötsch, Florian Frank, Markus Grebe, Felix Haub, Murat Keskin, Sebastian Lutz, Marco Mangold, Luca Reininger, Luis Reininger, Bastian Rossmann, Andre Schmitt, Jan Schneider, Pascal Schöfer, Manuel Seuberling, Dominik Seufert, Markus Straub, Patrick Wehner (alle VfB Burglauer) - Abgänge: Moritz Wichmann (unbekannt).

Tor: Marcel Erhard, Markus Grebe, Eric Reß, Stefan Wiener - Abwehr: Benjamin Back, Christian Back, Oliver Beck, Sebastian Beck, Florian Frank, Kevin Geheeb, Simon Hammer, Julian Hergenröther, Patrick Hergenröther, Christoph Hillenbrand, Jonas Hillenbrand, Henri Katzenberger, Christian Nöth, Christian Pickel, Bastian Rossmann, Andre Schmitt, Alexander Schreiner, Manuel Seuberling, Dominik Seufert, Patrick Wehner, Niklas Zimmermann - Mittelfeld: Konstantin Back, Jan Back, Julian Beck, Julian Bötsch, Jacek Chaladyn, David Fringes, Maximilian Götz, Felix Haub, Daniel Hein, Nico Hillenbrand, Johannes Katzenberger, Luca Katzenberger, Murat Keskin, Christian Kühnlein, Sebastian Lutz, Marco Mangold, Nico Maurer, Felix Nöth, Steffen Nöth, Luca Reininger, Luis Reininger, Jannik Schäfer, Matthias Schlembach, Markus Straub - Angriff: Luis Bach, Jonas Beck, Michael Biebrich, Sven Bötsch, Markus Buhlheller, Moritz Dieterle, David Dietz, Chris Kraus, Nico Mahr, Patrick Schmidtke, Jan Schneider, Pascal Schöfer, Markus Weisenseel.

Trainer: Sven Ludsteck (seit 12/2019) - Ziel: direkter Klassenerhalt - Meistertipp: SV Ramsthal.

SV Riedenberg

Zugänge: Leon Benkert, Nils Tong (beide SV Wildflecken), Christian Rüttiger, Lars Schaab (beide JFG Sinntal/Schondratal) - Abgänge: Nick Schumm (FT Würzburg).

Tor: Florian Dorn, Sean Klein, Lars Schaab - Abwehr: Thomas Vorndran, Finnian Carton, Jonas Wolf, Niklas Kessler, Philipp Dorn, Maximilian Spahn, Vincenz Schaab, Paul Konopka, Dominik Cimala - Mittelfeld: Benedikt Carton, Niklas Kessler, Noah Söder, Patrick Barthelmes, Phillip Schäfer, Kilian Markart, Christoph Dorn, Christian Rüttiger, Leon Benkert, Tobias Weth, Moritz Metz - Angriff: Lukas Hergenröther, Stefan Wich, Kevin Lormehs, Marcel Gebhart, Nils Tong, Niklas Martin.

Trainer: Michael Leiber (seit 2019) - Ziel: oberes Tabellendrittel - Meistertipp: keine Angabe.

FC Rottershausen

Zugänge: Martin Schmitt, Louis König (beide JFG Oberes Werntal) - Abgänge: keine.

Tor: Sedrick Rotter, Johannes Hein, Michael Röder, Hergen Vollert - Abwehr: Peter Werner, Andre Seufert, Nico Wilm, Christian Stefan, Benedikt Will, Marius Will, Konstantin Seufert, Moritz Stahl, Luca Wilm, Marco Seufert, Robin Wilm, Johannes Kanz, Jonas Wetterich, Michael Neeb - Mittelfeld: Maximilian Seufert, Frank Seufert, Nicolas Loibersbeck, Fabian May, Fabio Erhard, Luca Greubel, Alexander Hirt, Pascal Metzler, Andre Karch, Martin Schmitt, Louis König, Thomas Werner - Angriff: Julian Göller, Christoph Helfrich, Alexander Schott.

Spielertrainer: Alexander Schott (seit 2018) - Ziel: oberes Mittelfeld - Meistertipp: SV Ramsthal.

TSV Steinach

Zugänge: keine - Abgänge: keine.

Tor: Franz-Xaver Roßhirt, Kilian Borst - Abwehr: Holger Wieschal, Kevin Schuck, Christopher Dünisch, Fabian Schmitt, Steffen Schmitt, Felix Back, Fabian Rottenberger, Andreas Schäfer, Noah Gundalach, Maik Dilje, Johannes Elbert - Mittelfeld: Michael Voll, Simon Voll, Joshua Jung, Arne Wieschal, Aaron Friedel, Niklas Otter, Niklas Koch, Moritz Benkert, Maximilian Lebsack, Julian Baumgart, Tizian Ziegler, Felix Oppel - Angriff: Fabian Schäfer, Maximilian Hein, Lukas Elbert, Tobias Kirchner.

Spielertrainer: Michael Voll (seit 2016) - Ziel: einstelliger Tabellenplatz - Meistertipp: SV Ramsthal, TSV Großbardorf II.

FC Strahlungen

Zugänge: Max Grimm (TSV Aubstadt), Nemanja Canic (SV Rödelmaier) - Abgänge: Christoph Kriener (TSV Wollbach).

Tor: Johannes Bömmel, Janik Sluzar - Abwehr: Marius Braun, Sebastian Braun, Lukas Hein, Markus Mellenthin, Marco Nöth, Joachim Seit, Simon Trägner - Mittelfeld: Felix Beck, Michael Becker, Benedikt Bötsch, Manuel Hein, Felix Hochrein, Markus Neder, Timo Reiher, Sebastian Schneider, Tobias Schneider, Marvin Schölzke - Angriff: Noah Braun, Nemanja Canic, Max Grimm, Tim Krais.

Trainer: Oliver Schönwiesner (seit 2019) - Ziel: oben mitspielen - Meistertipp: TSV Großbardorf II.

FC Untererthal

Zugänge: Linus Pusch, Franz Heilmann (beide eigene Jugend) - Abgänge: Philipp Rost (SV Ramsthal).

Tor: Daniel Hammer, Jonas Schipper, Julius Heilmann, Mario Koch - Abwehr: Markus Schäfer, Sebastian Heinlein, Benedikt Hüfner, Andre Tiedemann, Christoph Gerlach, Dominik Kolb, Franz Heilmann, Linus Pusch, Lukas Hereth, Markus Herrlein, Maurice Schneider, Christian Beyer, Patrick Heim, Stefan Gerlach I - Mittelfeld: Stefan Gerlach II, Stefan Thoma, Andreas Herrlein, Bastian Koch, Elias Bergander, Felix Schäfer, Kevin Wüscher, Lukas Gerlach, Manuel Schottorf, Mathias Tartler, Maurice Fella, Niklas Gerlach, Pascal Wüscher, Patrick Heilmann, Sandro Koch, Philipp Virnekäs, Simon Hereth, Thomas Schäfer - Angriff: Daniel Virnekäs, Jonas Bindrum, Lukas Koch, Lukas Tartler, Maurice Pache.

Spielertrainerduo: Stefan Thoma (neu) und Sebastian Heinlein (seit 2019) - Ziel: Klassenerhalt - Meistertipp: keine Angabe.

SG Urspringen/Sondheim/Rhön

Zugänge: Chris Heinrich, Florian Würll (beide TSV Aubstadt II), Sebastian Schleicher (JFG Oberes Streutal) - Abgänge: Marco Wohlmacher (TSV Hausen/Rhön), Tobias Köhler (FC Fladungen), René Müller (Laufbahn beendet) .

Tor: Louis Kümmeth, Johannes Friedrich, Rene Mehnert - Abwehr: David Heuring, Patrick Grenzer, Marcel Heuring, Marcel Hey, Björn Hergenhan, Philipp Deblich, Jannik Barthelmes, Florian Würll, Max Umla - Mittelfeld: Markus Herbert, Johannes Lenhardt, David Wolf, Alexander Wiederkehr, Pascal Nennstiel, Fritz Hey, Henrik Schmidt, Felix Umla, Chris Heinrich, Sebastian Schleicher - Angriff: Martin Felsburg, André Abe, Nico Wohlmacher, Jannik Stäblein, Ferdinand Fischer.

Trainerduo: Markus Herbert und André Herbert (beide seit 2016) - Ziel: Klassenerhalt - Meistertipp: TSV Großbardorf II.

FC Westheim

Zugänge: Konstantin Papadopoulos (SV Aura), Denis Smirnow (FC Hammelburg), Erik Widiker (DJK Wülfershausen/SW) - Abgänge: David Böhm (SV Aura), Fabian Beck (FC Thulba).

Tor: Leon Wahler, Pascal Kümmert, Sven Hengstermann - Abwehr: Florian Stein, Christoph Kohlhepp, Philipp Vierheilig, Arek Grek, Tobias Wendel, Jannik Wüscher, Bastian Zoll, Denis Smirnow - Mittelfeld: Maximilian Seit, Fabian Martin, Marcel Nöth, Maximilian Schaub, Kevin Hoos, Patrick Stöth, Max Schmid, Marian Wiesler, Niklas Vierheilig, Enrico Müller, Louis Zoll - Angriff: Yanik Pragmann, Andreas Graup, Erik Widiker, Daniel Wendel, Konstantin Papadopoulos.

Trainer: Dieter Noack (neu) - Ziel: obere Tabellenhälfte - Meistertipp: SV Ramsthal, TSV Großbardorf II.

TSV-DJK Wülfershausen

Zugänge: Hannes Englert, Marcel Fischer, Finn Sterzinger, Jonas Bach, Tim Ramsauer, Jannik Laubender, Moritz Wirsing, Fabian Schön (alle eigene Jugend) - Abgänge: keine.

Tor: Lukas Bier, Kilian Wirsing, Moritz Wirsing - Abwehr: Andree Englert, Lucas Gensler, Max Kießner, David Mayer, Leon Englert, Marcel Koob, Nico Büttner, Niklas Mauer, Lukas Schmitt, Patrick Kießner, Paul Sterzinger, Tim Ramsauer, Jannik Laubender - Mittelfeld: Christoph Then, Kai Will, Florian Büttner, Julian Schneider, Marcel Fischer, Finn Sterzinger, Fabian Schön - Angriff: Patrick Warmuth, Ronny Roggatz, Björn Will, David Juraschek, Nils Voigt, Marco Warmuth, Dominik Abschütz, Florian Balling, Hannes Englert, Jonas Bach.

Spielertrainer: Christoph Then (seit 2020) - Ziel: einstelliger Tabellenplatz - Meistertipp: TSV Großbardorf II, SV Ramsthal.