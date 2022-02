Daniel May wird zur neuen Saison das Amt des Spielertrainers beim SC Diebach übernehmen. Der aktuelle Spielertrainer beim Bezirksligisten FC 06 Bad Kissingen folgt damit auf Florian Thurn, der sein Amt als Spielertrainer auf eigenen Wunsch niederlegt, dem SC Diebach aber über die Saison hinaus als Spieler erhalten bleibt. "Wir freuen uns sehr auf die zukünftige Arbeit mit Daniel May und werden in den noch verbleibenden Wochen mit Florian Thurn als Trainer alles daran setzen, den Klassenerhalt in der Kreisklasse Rhön 1 so schnell wie möglich unter Dach und Fach zu bringen", sagt Steffen Stockmann aus der SC-Vorstandsriege.