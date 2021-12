Es hatte sich in den letzten Wochen schon angekündigt, jetzt ist es offiziell: Daniel Leicht (32) wird den Regionalligisten TSV Aubstadt nach über zehn Jahren in der Winterpause verlassen und als Spielertrainer zu seinem Heimatverein FC Strahlungen in die Kreisliga Rhön wechseln. Das meldeten die Aubstädter am Montagabend in einer Pressemitteilung. "Menschlich wie sportlich hat Daniel einen bleibenden Eindruck hinterlassen und ist natürlich auch weiterhin ein gern gesehener Gast in Aubstadt", heißt es in der Pressemeldung.

Über zehn Jahre in Aubstadt

Leicht war im Sommer 2011 vom FC Strahlungen zum TSV Aubstadt gewechselt, der damals noch in der Landesliga beheimatet war. Mit den Grabfeldern gelang ihm im ersten Jahr direkt der Aufstieg in die Bayernliga und im Mai 2019 schließlich auch der Sprung in die Regionalliga Bayern. Insgesamt brachte es der langjährige Leistungsträger auf 254 Einsätze und 51 Tore für die Aubstädter.

In der laufenden Regionalliga-Saison kam der 32-Jährige jedoch nur noch sporadisch zum Einsatz und spielte stattdessen einige Male bei der zweiten TSV-Mannschaft in der Kreisklasse Rhön 2. Mit seiner Erfahrung und Torgefährlichkeit half er mit, dass die Aubstädter Zweite den Aufstieg in die Kreisliga im neuen Jahr wieder selbst in der Hand hat. Sein letztes Spiel für die Regionalliga-Mannschaft des TSV Aubstadt bestritt Leicht Ende November in Aschaffenburg, wo er das Team als Kapitän auf den Platz geführt und den Führungstreffer von Björn Schönwiesner mustergültig vorbereitet hatte.

Vertragsauflösung zum 1. Januar

Am Montagabend haben sich die TSV-Verantwortlichen und Daniel Leicht schließlich auf die Auflösung des Vertrags zum 1. Januar 2022 geeinigt. "Für das Entgegenkommen der Vereinsführung möchte ich mich bedanken und auch für die wunderschöne und sehr erfolgreiche Zeit in Aubstadt, welche sicherlich die schönste meiner aktiven Fußballkarriere gewesen ist", wird Leicht in der Mitteilung des Vereins zitiert.Florian Karlein